母の日ギフト1位は「グルメ・食品」、でも約7割は″お母さんの健康″も気になっていた　感謝と健康意識の本音【2026年母の日に関する調査結果】

ウェルネスダイニング株式会社

ウェルネスダイニング株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役：中本哲宏）は、全国300名を対象に「母の日に関する調査」を実施しました。

母の日ギフトに贈りたいジャンルの1位は「グルメ・食品」（30.1％）となった一方、「母親の健康を想って気軽に贈れるギフトがあれば利用したい」と回答した人は合計68.3％にのぼりました。

感謝を伝えたい気持ちと、お母さんの健康を気遣いたい本音。その両方が共存していることが、今回の調査から明らかになりました。

■調査結果サマリー

・ ギフト選びの悩み1位は「毎年同じようなプレゼントになってしまう」（33.3％）

・ 贈りたいジャンル1位は「グルメ・食品」（30.1％）

・ ギフト選びで重視することの1位は「趣味や好みに合うこと」（54.2％）

・ 「健康を維持できること」を重視する人も18.3％

・ 約7割（68.3％）が「健康を想ったギフトがあれば利用したい」と回答

今年、母の日のギフトを贈る予定はありますか？

今年、母の日のギフトを贈る予定はありますか？

【ポイント】

「はい」51.0％、「いいえ」49.0％とほぼ半数という結果となりました。

母の日ギフトで最も悩むことは何ですか？

母の日ギフトで最も悩むことは何ですか？

【ポイント】

1位「毎年同じようなプレゼントになってしまい、サプライズ感が薄れる」（33.3％）、2位「母親の好みや流行が分からず、喜んでもらえるか不安」（27.5％）、3位「母親がすでに多くのものを持っているため、何を贈れば良いか分からない」（19.6％）と続きました。"喜んでもらいたい"という想いが強いからこそ、選択に迷いが生じている様子が見て取れます。

母の日に贈るギフトで重視することは何ですか？

母の日に贈るギフトで重視することは何ですか？

【ポイント】

1位「趣味や好みに合うこと」（54.2％）、2位「実用的であること」（40.5％）、3位「日頃の疲れを癒せること」・「感謝の気持ちが伝わること」（各30.7％）が続きました。「健康を維持できること」も18.3％、「豪華さや特別感」（12.4％）、「家族と楽しめること」（6.5％）となっています。

"健康"は主役ではないものの、確実に意識の中に存在しています。約2割がギフト選びの基準として健康を挙げており、母の日における健康意識の芽生えが見て取れます。

今年贈りたいギフトのジャンルは何ですか？

今年贈りたいギフトのジャンルは何ですか？

【ポイント】

1位「グルメ・食品」（30.1％）、2位「フラワーギフト（花・観葉植物）」（20.3％）、3位「美容・リラクゼーショングッズ」（13.7％）、4位「旅行・体験ギフト」（13.1％）と続きました。

"外しにくい""共有できる"という理由から食品ギフトが選ばれていると考えられます。注目すべきは、食品の中に"健康を意識した選択肢"が自然に含まれている可能性です。健康は特別なものではなく、"日常の延長線上"で贈られているのかもしれません。

母親の健康を想って気軽に贈れるギフトがあったら利用したいですか？

母親の健康を想って気軽に贈れるギフトがあったら利用したいですか？

【ポイント】

「とても利用したい」17.0％、「機会があれば利用したい」51.3％で合計68.3％が前向きに回答。一方、「全く利用したくない」19.7％、「あまり利用したくない」12.0％となりました。

母の日において"健康を気遣う"という選択肢は、押しつけではなく自然な想いとして受け入れられていることがわかります。7割近くが健康配慮ギフトに関心を示しており、今後の母の日ギフト市場における新たなニーズとして注目されます。

管理栄養士コメント 健康は"制限"ではなく"思いやり"

ウェルネスダイニングの管理栄養士

母の日は、日頃の感謝を伝える日。健康をテーマにしたギフトは、ときに気を遣わせてしまうのではと感じることもあります。しかし本来、健康を想う気持ちは"制限"ではなく"思いやり"。

「無理なく食べられる 」「体にやさしい」「家族と同じ食卓を囲める」

そうした選択肢があれば、健康は特別なものではなく、やさしさの一形態になります。

"からだ想い"を、もっと自然に

今回の【母の日に関する調査】では、健康を贈りたい気持ちと、 食品ギフトを選ぶ現実。その間には対立ではなく、"やさしい重なり"があることが見えてきました。

母の日だからこそ、"からだ想い"という選択肢を、もっと自然に。ウェルネスダイニングは、制限食専門企業として、食事を通じて家族の想いをつなぐ提案を続けてまいります。

こうした背景を踏まえ、現在、母の日に向けて「からだを想う食のギフト」を気軽に取り入れていただけるよう、期間限定の特設企画をご用意しています。

日々の食事として無理なく取り入れられること、そしてご家族で同じ食卓を囲めることを大切にしたラインナップとなっており、「特別すぎない、でもちゃんと想いが伝わる」ギフトとしてご活用いただけます。

母の日特設ページはこちら :https://www.wellness-dining.com/event/mothers-day/

【調査概要】

■調査名：母の日に関するアンケート

■調査実施主体：ウェルネスダイニング株式会社（ウェルネスダイニングからだ想い研究所）

■調査対象：全国の25歳～45歳 計300名

■調査方法：インターネットを活用したクローズド形式によるアンケート

■調査期間：2026年2月

■備考：本調査結果は小数点以下を四捨五入して集計しているため、構成比の合計が100％にならない場合があります。

■出典について：本調査内容を引用・掲載される際は、出典として「ウェルネスダイニング株式会社」を明記いただくとともに、事前にご一報いただけますと幸いです。

▼問い合わせフォーム▼

https://www.wellness-dining.com/toiawase/

ウェルネスダイニング株式会社について

ウェルネスダイニングの管理栄養士

「からだ想い、家族想いのあったか健康応援団」を企業理念に掲げ、制限食に特化した気配り宅配食や、嚥下対応のやわらか宅配食の企画・販売を行っています。社内に管理栄養士が常駐しており、食事制限中においても”食の楽しみ”を忘れず、前向きな気持ちになれるようなご提案やサポートを心がけています。宅配食を購入してもらうことが目的ではなく「健康になってもらうこと」を目的として、商品に関するご相談だけでなく普段のお食事についてのご相談も積極的に承ることで、健康な食生活をトータルサポートすることに努めており、“日本で一番、栄養相談を承る会社”を目指して参ります。

【会社概要】

所在地：東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル6階

代表者：代表取締役 中本 哲宏

設立：2011年6月

電話番号：03-6807-0280

問い合わせ先：光嶌(みつしま）

サービスサイト：https://www.wellness-dining.com

コーポレートサイト：https://www.wellness-dining.com/corporate/

公式note：https://note.com/wellnessdining