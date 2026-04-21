空気入れ・ジャンプスタート・照明・充電。1台で全てをこなすエアポンプ「M182」。4月28日（火）11時にCAMPFIREにて登場。今すぐ事前登録最大50％OFF！

株式会社tonex

【プロジェクト公開日時】4月28日（火）11時

【プロジェクトページ】https://camp-fire.jp/projects/945163/view(https://camp-fire.jp/projects/945163/view)

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1台4役：どんな場面も安心に

車のバッテリー上がり、タイヤのパンク、スマホの充電切れ、暗闇--。

こんな時、これまでなら複数の道具が必要でした。でも「M182」があれば、たった一台ですべてをカバーできます。持ち歩く手間も、無駄な出費も、一切なし。

ジャンプスタート、空気入れ、充電、照明。この4つの機能を、いつでもどこでも、ひとつのかばんに収まるサイズで持ち運べます。重さはわずか630g。スマートフォン3台分の軽さなので、車載にも、持ち歩きにもストレスフリーです。

150PSIエアインフレーター：タイヤもボールも、一瞬で

最大圧力150PSIを実現。車のタイヤ（0～36PSI）ならわずか5分。自転車やボール、浮き輪ならもっと短時間で完了します。

操作方法はカンタン。車・バイク・自転車・ボールの専用モードに加え、カスタム設定も可能です。2.4インチの大きなデジタル画面で、目標圧力を数字で確認しながら操作できます。

さらに便利なのが、オートシャットオフ機能。設定した圧力に達すると自動で停止するので、入れすぎの心配も、ずっと見守る必要もありません。

800Aジャンプスターター：バッテリー上がり、もう怖くない

出先でバッテリーが上がってしまった--そんな経験はありませんか？

「M182」は、最大800Aの強力な始動電流で、乗用車はもちろん、SUVやトラックも数秒でエンジン始動が可能です。

接続はたった3ステップ。クリップをつないで、バッテリーに赤黒を合わせて、緑ランプが点灯したらエンジンスタート。これだけです。

付属のスマート安全クランプは、逆接続や短絡、過電圧などを自動で検知。赤いLEDとブザーで知らせるので、はじめての方でも安心して使えます。

3モードLEDライト：照明・ストロボ・SOS

夜間の車内作業、キャンプでの手元を照らす作業、そして緊急時のSOS信号--。

「M182」のLEDライトは、2Wの高輝度でしっかり明るく照らします。モード切り替えはワンタッチ。通常の照明モードに加え、警告用のストロボモード、そして救助を要請するSOSモードを搭載しています。

暗闇で困っているとき、このライトはただの照明ではありません。あなたの「安心」を守る、頼りになる相棒です。

4×2000mAh大容量バッテリー：車もデバイスもこれ一台

「M182」は、4セル直列（2000mAh）のリチウムバッテリー（14.8V、29.6Wh）を搭載。充電が数ヶ月間長持ちする優れた耐久性を持っています。

充電はType-Cでわずか3時間。過充電・過放電・短絡・極端な温度から守る保護機能も完備しています。

さらに、USB-Cポート（QC 18W）とデュアルUSB-Aポート（12W＆QC 18W）を装備。スマートフォンやタブレット、その他のUSB機器のモバイルバッテリーとしても活躍します。

車もデバイスも、これ一台で安心です。

10重保護機能：過酷な環境でも安心

M182は、-20℃～50℃の幅広い動作温度に対応。真夏の暑い日も、真冬の寒い日も、雨の日も、頼りになります。

本体には通気孔を配置し、長時間の使用でも過熱を抑制。製品寿命を延ばす工夫が凝らされています。

さらに、10種類もの高度な安全技術を搭載。点火防止、過充電保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護、極端温度保護、過電圧保護、逆接続保護、逆極性保護--これらすべてが、あなたの安全を守ります。

バッテリー上がりの雨の日も、家族でのキャンプ中も、夜道のトラブルも。「M182」があれば、どんなシチュエーションも「安心」に変わります。

エアポンプ「M182」 動画公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=07pGtw745KQ ]

【プロジェクトページ】https://camp-fire.jp/projects/945163/view(https://camp-fire.jp/projects/945163/view)

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