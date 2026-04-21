「バレエ・芸術文化を通して、世界中の“夢の架け橋 ”となる」をミッションに掲げ、ウクライナバレエダンサーや指導者、国内ダンサーで構成している「PASONA Awaji World Ballet」のオリジナル 公演、名作バレエ・ハイライト版『Pirates ～海賊と浦島太郎 竜宮城への航海～』を、淡路市の旧アソンブレホールにて、6月13日（土）、14（日）に再演いたします。

「Pasona Awaji World Ballet」は、2022年、世界情勢が急変する中で、ウクライナから避難してきた 2人のバレエダンサーと世界的バレエダンサー 針山愛美との出会いをきっかけに誕生しました。現在は、ウクライナバレエダンサーや指導者、国内ダンサーら計16名が所属し、日々国境や言葉の壁を越え“バレエ”の舞を通し、発足当初から変わらぬ「平和への想い」と「感謝」をお届けすべく活動を行っています。 本公演は、1856年に初演され、世界中で愛されてきた古典バレエの名作「海賊」が、淡路島を舞台に新たな物語として生まれ変わります。日本の代表的な昔ばなし「浦島太郎」の要素を融合させ、荘厳さはそのままに、よりドラマティックでエネルギッシュに再構築されたPASONA Awaji World Balletオリジナルの「海賊」をお届けいたします。 世界で愛される「海賊」の古典らしい豊かな厚みを感じさせる演出と共に、誰もが知る「浦島太郎」のあたたかいストーリーで紡がれる新たなバレエの在り方を是非お楽しみください。

■名作バレエ・ハイライト版「Pirates ～海賊と浦島太郎 竜宮城への航海～」概要

日程6月13日（土）、6月14日（日） 時間：16：00開演（15：30開場）より約1時間 出演者： ＜ダンサー＞倉智太朗 /ネリア・イワノワ/スヴェトラーナ・シュリヒテル/マリア・ヴォロコビナ/ソフィア・シェイコ/アナスタシア・レフクット/ソフィア・ヴァレンシコ/セルゲイ・ロモヴィツキ―/コンスタンティン・ツァプリカ/タラス・コヴシュン/オレクシー・ゴギッゼ/マルガリータ・ドゥシャコワ/カテリーナ・エフチコーワ/横田爽磨/山本春姫 ほか ※出演者は変更となる可能性がございます ＜構成・演出・振付・出演＞針山愛美 会場：旧アソンブレホール（兵庫県淡路市岩屋2942-17） 料金：一般／4,000円（税込）、小中高校生／2,500円（税込） ※未就学児以下入場無料 URL：https://www.awajiballet.com/ チケット：teket（テケト）https://teket.jp/6378/67048 右記電話番号からもご購入いただけます 050-3816-3651 問合わせ： TEL 050-3816-3651（9：00～18：00）（株式会社パソナグループ運営）※木曜定休日 E-mail awajiballet@pasonagroup.co.jp

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