彩膳ことのは by Delica Kitchenあべのハルカス店4月2９日 オープンのお知らせ

株式会社バローホールディングス

中部フーズ株式会社

代表取締役社長 纐纈 直孝

中部フーズ株式会社は、2026年4月29日（水）、近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）のウイング館地2階惣菜売場に、惣菜専門店「彩膳ことのは by Delica Kitchen」をオープンいたします。

当店では、和惣菜を中心に、日常の中で選びやすく、味わいや彩りを大切に仕立てた商品を取り揃えています。これまで当社が展開する惣菜専門店「デリカキッチン」で大切にしてきた味わいを活かし、弁当や惣菜として、組み合わせにもこだわってご提供いたします。さらに、定番商品に加え、季節の食材も取り入れながら、身体への思いやりを込め、毎日の食事にそっと寄り添う美味しさをお届けします。

「彩膳ことのは」は、食卓にやさしさや彩りを添え、自然と会話が生まれるきっかけとなるような存在でありたいと考えています。

■オープン記念セール

4月29日(水)より5月12日(火)まで、各日100パック限定で、「大海老フライ御膳」を980円（税込）にて販売いたします。

大海老フライ御膳

■店舗外観イメージ

※実際の店舗と一部異なる場合があります

■同日オープンのお知らせ

なお同日、近鉄百貨店あべのハルカス近鉄本店 ウイング館地2階の隣接区画において、当社が新たに立ち上げた「飯彩堂」をオープンいたします。詳細につきましては、別途ご案内いたします。

＜彩膳ことのは 店舗概要＞

1．店舗名称彩膳（さいぜん）ことのは by Delica Kitchen あべのハルカス店

2．オープン日2026年4月29日（水）

3．所在地大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号

4．電話番号06-6657-6014

5．営業時間午前 10時00分 ～午後 8時30分

6．休業日施設に準ずる

7．店舗面積約20平方メートル

8.コンセプト彩り豊かな一食を通じて、食卓にやさしさを添える。

自然と会話が生まれるようなひとときをお届けします。

＜企業概要＞

1．社名中部フーズ株式会社

2．会社設立1985年5月

3．本社所在地岐阜県多治見市高根町4丁目20番地

TEL 0572-29-1610 URL https://chubufoods.co.jp/

4．代表者代表取締役社長 纐纈 直孝

5．資本金9,500万円

6．株主構成株式会社バローホールディングス 100％

7．事業内容惣菜及びベーカリーの商品企画・製造・販売

8．製造販売供給企業株式会社バロー、株式会社食鮮館タイヨー、株式会社公正屋、

中部薬品株式会社 等

9．直営店デリカキッチン 19店舗

寿し 匠味 1店舗

彩膳ことのは 1店舗

飯彩堂 1店舗

にぎりたて 40店舗

ガラムとマサラ 12店舗

ミルクノキモチ 1店舗

10．製造拠点

多治見本社工場 岐阜県多治見市高根町四丁目20番地

（米飯・和惣菜・サラダ・和菓子・餃子製造）

静岡工場 静岡県島田市阪本512番地の9

（米飯・野菜加工・サラダ・和惣菜製造）

名古屋亀島工場 愛知県名古屋市中村区井深町1-1（米飯製造）

北欧倶楽部明和工場 岐阜県多治見市明和町三丁目1番地の198（ベーカリー・パン生地製造）

北欧俱楽部恵那工場 岐阜県恵那市長島町正家366番地の1（パン、ドーナツ類焼成）