【現役学生が挑むAI × 住宅課題】空間価値を可視化するAI「hAIchi（はいち）」実証実験を開始

株式会社ｐＡＩｒ Ｍｉｎｄ

・ hAIchi （はいち）の概要

本サービスは、独自開発のAI・WEBアプリにより、ユーザーの希望条件に応じた空間レイアウトをWeb上で自動生成するサービスです。完成後の暮らしを具体的に可視化するとともに、不動産事業者や家具・インテリア事業者の提案力向上や販促支援への活用可能性を検証します。

※公式WEBサイトはこちら(https://haichi.pairmind.co.jp)

・ 兵庫・神戸発、現役学生が挑むAI×住宅課題

日本の住宅市場では、空っぽの部屋の写真だけでは生活のイメージが湧かず、物件本来の空間価値が十分に伝わらない状況が、地方における既存住宅流通の停滞や空き家増加などの課題を深刻化させています。弊社の所在地でもある兵庫県神戸市においても、既存住宅の有効活用と価値の再発見が重要なテーマとなっています。現役学生が代表を務める大学発ベンチャーとして、AIを活用した空間の意思決定支援を通じ、こうした課題に貢献してまいります。

・ 不動産事業者様からのコメント

長年、建築及び不動産業、家に関わる仕事をさせて頂く中で、多くのお客様から家具のレイアウトの提案を求められるシーンが多くありました。通常、家具の業者様をご紹介させて頂くか簡単な配置のご提案をさせて頂いておりました。ただ、ご提案するにあたり時間を頂くことになるため、お客様の物件に対する温度感を下げてしまう傾向にありました。しかし、このサービスなら幅の広いご提案を瞬時にできるため、お客様の物件（家）に対する温度感を下げることなく具体的なご提案が的確にできるので、現在の社会のニーズにあったサービスではないかと実感させて頂きました。（アートホーム株式会社 代表取締役乾 乾 賀弘 様）

・ Blooming Campからのコメント

Blooming Camp は、さくらインターネット株式会社が運営するオープンイノベーションのための施設です。大阪・梅田の再開発エリア「グラングリーン大阪」において、多様な人や企業が出会い、「やりたいこと」を「できる」に変える場を提供しています。オンラインとリアルの融合により、新たな挑戦と価値が生まれる場を目指しています。

本サービスの実証実験にあたり、Blooming Camp内でアンケート調査およびビジネスマッチングの支援を行いました。コミュニティ内で実施した調査では、間取り・レイアウトの見せ方によって物件の価格印象に差が生じる結果が確認されました。（Blooming Campプランナー 山田 克基 様）

・ 日本から世界へ

現在は試験運用段階として、AIシステムの改善、価格印象への影響や販促連動の可能性を検証中です。また、不動産事業者様および家具・インテリアメーカー様との協業を広く募集するとともに、将来的な海外展開も視野に入れております。（本サービス導入・協業に関するお問い合わせ窓口はこちら(https://pairmind.co.jp/contact)）

・ 会社概要

pAIr Mind, Inc. （株式会社ペアマインド） ※会社HPはこちら(https://pairmind.co.jp)

兵庫県立大学発ベンチャー企業（学生第１号）

代表 / 創業者：船越 丈寛（2002年、兵庫県神戸市生まれ。兵庫県立大学社会情報科学部卒業。米国コロラド大学大学院在学中。）