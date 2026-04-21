「モロッカンビューティ」×「クロミ」コラボレーションの限定デザインアイテムがスギ薬局にて数量限定発売！シャンプー＆トリートメントの限定キットで、毛先までしっとりまとまるオーロラ美髪へ。

ボトルワークス株式会社

ボトルワークス株式会社は、オーロラのように光り輝く美髪へ導くアルガンオイル*配合のヘアケアブランド「MOROCCAN BEAUTY（以下：モロッカンビューティ）」より、株式会社サンリオのキャラクター「クロミ」とコラボレーションしたスペシャルデザインのアイテムを数量限定で発売いたします。

モロッカンビューティ公式HP：https://moroccanbeauty.jp/

ステラシード株式会社が展開する「8 THE THALASSO（エイトザタラソ）」からも、クロミとコラボレーションしたアイテムを同時発売いたします。詳細は、下記リリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000213.000010456.html

■商品詳細

クールな第一印象とキュートな一面をもつギャップが魅力であるクロミの世界観に、モロッカンビューティの“オーロラ美髪”というキーワードを重ねた、きらめき感のあるスペシャルデザイン！クロミと一緒に、日々の髪ダメージに向き合う人のヘアケアを応援します。

●毛先までしっとり潤うディープモイストシリーズ限定キット

乾燥やパサつきが気になる髪に向けたシリーズ。

きめ細やかな濃密泡で優しくしっとり洗い上げ、髪の芯から毛先まで浸透補修する、アルガンオイル*¹配合のシャンプー・ヘアトリートメントがセットになった限定キット。

【商品名】モロッカンビューティ ディープモイスト クロミ デザイン 限定キット

【キット内容】

・モロッカンビューティ ディープモイスト シャンプー クロミ デザイン 430mL

・モロッカンビューティ ディープモイスト ヘアトリートメント クロミ デザイン 430mL

【希望小売価格】\3,190（税込）

＊アルガニアスピノサ核油（保湿）

＜お問い合わせ先＞

社名：ボトルワークス株式会社

TEL：03-5962-5993

URL：https://moroccanbeauty.jp/

SNS：https://www.instagram.com/moroccanbeauty_jp/（Instagram）

住所：東京都港区南青山 3-8-38 表参道グランビル3階