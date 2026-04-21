都築電気、クラウド型動態管理サービス「TCloud for SCM」に新機能を追加

都築電気株式会社

都築電気株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉田 克之、以下「当社」）は、クラウド型動態管理・配送管理サービス「TCloud for SCM」に新機能を追加しました。

今回の機能追加では、株式会社traevo（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 久夫、以下「traevo」）および株式会社パイ・アール（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：安田 將佑、以下「パイ・アール」）が持つサービスとの連携をはじめ、データ収集および分析機能の強化を行っています。

■背景

物流業界では、労働時間規制の強化や人手不足を背景に、配送業務の効率化と品質維持の両立が求められています。データ活用を通してこれを実現するためには、配送実績／作業時間等の正確なデータを、極力現場負荷をかけずに収集・活用する仕組みが肝要です。

当社はこれまで、スマートフォンを活用した導入しやすいサービスである「TCloud for SCM」の展開に努め「物流データの収集および可視化」を価値として業界に提供してきました。今回、その特長をさらに高めていくため機能追加に至っています。

■追加機能

（１）「traevo Platform」との連携

主要メーカーのデジタコと連携した一元的なデータ収集を特長としているtraevoの車両動態管理プラットフォーム「traevo Platform」と連携しました。同サービスの運行実績データを、「TCloud for SCM」でダッシュボード化し、詳細な分析等を行うことが可能となります。

（２）「アルキラーNEX」との連携

クラウド型アルコールチェックシステム「アルキラーNEX」と連携しました。「アルキラーNEX」のアルコール検知結果が「TCloud for SCM」の運転日報へ自動で反映されるようになり、管理者は複数のシステムを行き来することなく、アルコールチェックの実施状況と運行記録を一つの画面で確認することが可能となります。

（３）その他、標準機能およびオプション機能の追加

GPSを用いた荷待ち時間の自動取得や、納品時の手書きサインをスマートフォン経由で実施できるようになり、ドライバーの負荷をかけないデータ収集の強化を実現しました。また、作業開始時の音声案内による配送の品質向上や、荷主側視点での分析ダッシュボード（オプション）を追加しています。

＊traevo platformとの連携機能を使用するためには、株式会社traevoとの契約が別途必要となります

＊アルキラーNEXとの連携機能を使用するためには、株式会社パイ・アールとの契約が別途必要となります

■本発表にあたり、以下のコメントをいただいています

株式会社traevo 代表取締役社長 鈴木 久夫 様

クラウド型動態管理・配送管理サービス「TCloud for SCM」と動態管理プラットフォーム「traevo Platform」の連携は、一元的に収集した配送状況や作業実績などの運行データの可視化だけでなく、物流現場および管理業務における業務効率化を図ります。各種運行データの活用領域をさらに拡張し、さらなる物流全体の最適化に貢献いたします。

株式会社パイ・アール 新規開拓事業部 事業部長 松下 真弓 様

このたび、都築電気様の『TCloud for SCM』と当社のクラウド型アルコールチェックシステム『アルキラーNEX』が連携できるようになったことを大変嬉しく思います。当社は『飲酒運転ゼロの社会の実現』を目指し、アルコール検知の精度向上と運用の利便性追求に取り組んでまいりました。

今回の連携により、管理者様の業務負担が軽減されるとともに、点呼・運行管理の一元化が実現します。確認作業がより確実かつ効率的になることで、飲酒運転の見落としリスクを限りなくゼロに近づけられると確信しております。今後も都築電気様との連携を深め、安全で安心な物流の実現に貢献してまいります。

■TCloud for SCMについて

当社は、スマートフォンを活用したリアルタイム動態管理を軸とし、サプライチェーン・ロジスティクス領域における業務データを収集、可視化、分析するクラウド型動態管理・配送管理サービス「TCloud for SCM」を提供しています。物流業向けの課題解決に20年以上取り組み蓄積してきた当社の業界・業務ノウハウをもとに開発しており、他社サービスとの連携強化や継続的な機能拡充を通して、汎用性および利便性を追求しています。

URL： https://tsuzuki.jp/jigyo/scm/

■都築電気株式会社について

パーパス「人と知と技術で、可能性に満ちた“余白”を、ともに。」を掲げ、ICTを通してお客様の企業価値向上・社会課題解決を行う企業です。デジタルトランスフォーメーションの推進や、サステナブルな社会構築への貢献を通して、グループ一丸となり社会への価値提供を行っています。

2023年、私たちは創業100周年となる2032年に向けた「長期ビジョン」を策定しました。

「Growth Navigator（成長をナビゲートし、ともに創りあげる集団）」への変革に努め、豊かな社会の実現と、持続的な企業価値向上への挑戦を続けていきます。

企業サイト：https://www.tsuzuki.co.jp/

製品サイト：https://tsuzuki.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

報道関係

都築電気株式会社 経営企画室 春名・西田・熊谷

TEL：050-3684-7780 E-mail：pr@tsuzuki.co.jp

サービスに関するお問い合わせ

都築電気株式会社 SCMビジネス推進室

E-mail：webinfo@tsuzuki.co.jp

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