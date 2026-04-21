Insta360、ゴールデンウィーク限定「GWスペシャルセール」を開催

Insta360 Japan株式会社

Insta360 Japan株式会社（本社：東京都中央区、以下「Insta360」）は、2026年4月21日から5月6日までの期間限定で、「GWスペシャルセール」を開催いたします。

本セールでは、Insta360の人気製品である360度全景カメラ「X5(https://www.insta360.com/jp/product/insta360-x5?utm_term=INRAWT&i_source=website&i_medium=blog-jp)」、コンパクトながら高画質を実現する「GO Ultra(https://www.insta360.com/jp/product/insta360-go-ultra?utm_term=INRAWT&i_source=website&i_medium=blog-jp)」、8K対応アクションカメラ「Ace Pro 2(https://www.insta360.com/jp/product/insta360-ace-pro2?utm_term=INRAWT&i_source=website&i_medium=blog-jp&i_campaign=article18143)」、スマートフォン用ジンバル「Flow 2 Pro(https://store.insta360.com/jp/product/flow-2-pro?_ga=2.24892925.651103374.1776673007-278391041.1750129924&_gac=1.220849642.1776417757.CjwKCAjwtIfPBhAzEiwAv9RTJk_JsZujqXuGtu0O04ei-CCs8txm_4FSS6OyYj5q5jrTMrgYko8DPBoCbegQAvD_BwE&_gl=1*h2aetk*_gcl_aw*R0NMLjE3NzY0MTc3MjguQ2p3S0NBand0SWZQQmhBekVpd0F2OVJUSmtfSnNadWpxWHVHdHUwTzA0ZWktQ0NzOHR4bV80RlNTNk95WWo1cTVqclRNcmdZa284RFBCb0NiZWdRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MzQ5ODI0NDE1LjE3NzM3Mzg2ODMuMTA3OTE4MzM3NC4xNzc2MTUxMDc2LjE3NzYxNTEwNzY.*_ga*Mjc4MzkxMDQxLjE3NTAxMjk5MjQ.*_ga_7TV2BE92TS*czE3NzY2ODMyOTMkbzY1OSRnMCR0MTc3NjY4MzI5MyRqNjAkbDAkaDA.&i_campaign=flow-2-pro&i_medium=product_page_button&i_source=website&utm_term=INRAWT&i_source=website&i_medium=blog-jp&i_campaign=article18157)」、Webカメラ「Link(https://store.insta360.com/jp/product/link-2-pro?_ga=2.98752601.651103374.1776673007-278391041.1750129924&_gac=1.259149688.1776417757.CjwKCAjwtIfPBhAzEiwAv9RTJk_JsZujqXuGtu0O04ei-CCs8txm_4FSS6OyYj5q5jrTMrgYko8DPBoCbegQAvD_BwE&_gl=1*16rrhb3*_gcl_aw*R0NMLjE3NzY0MTc3MjguQ2p3S0NBand0SWZQQmhBekVpd0F2OVJUSmtfSnNadWpxWHVHdHUwTzA0ZWktQ0NzOHR4bV80RlNTNk95WWo1cTVqclRNcmdZa284RFBCb0NiZWdRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MzQ5ODI0NDE1LjE3NzM3Mzg2ODMuMTA3OTE4MzM3NC4xNzc2MTUxMDc2LjE3NzYxNTEwNzY.*_ga*Mjc4MzkxMDQxLjE3NTAxMjk5MjQ.*_ga_7TV2BE92TS*czE3NzY2ODMyOTMkbzY1OSRnMSR0MTc3NjY4MzM2NyRqNjAkbDAkaDA.&i_campaign=link2-pro-series&i_medium=product_page_button&i_source=website&utm_term=INRAWT&i_source=website&i_medium=blog-jp&i_campaign=article18158)」シリーズなどを対象に、最大30％オフの特別価格で提供いたします。

さらに、対応アクセサリーも10％オフとなり、撮影体験をより一層充実させる絶好の機会となっています。

ゴールデンウィークの旅行やアウトドア、日常の思い出を、より高品質かつ没入感あふれる映像として残せるこの機会を、ぜひご活用ください。

セール対象商品（一部をご紹介）

X5（最大15％オフ）

X5は、Insta360が開発した最新の360度全景カメラです。高性能センサーとAI処理技術により、圧倒的な高解像度の360度全景映像を撮影できます。見えない自撮り棒機能に対応し、ドローンのような第三者視点映像も簡単に実現。アクティブHDRや高度な手ブレ補正機能を搭載し、アウトドアやスポーツシーンでも滑らかで臨場感あふれる映像を残せます。

X4 Air（最大10％オフ）

X4 Airは、軽量・コンパクト設計を実現した次世代360度全景カメラです。持ち運びやすさと高画質を両立し、日常から旅行まで幅広いシーンで活躍します。AI編集機能により、撮影後はアプリでワンタップ編集が可能。見えない自撮り棒機能や強力な手ブレ補正にも対応し、動きのある撮影でも安定した360度全景映像を実現します。初めて360度全景カメラを使う方にも扱いやすいモデルです。

Ace Pro 2（最大11％オフ）

Ace Pro 2は、LEICAと共同開発され、2024年10月22日にリリースされた、Aceシリーズ最新の8K AI搭載アクションカメラです。デュアルAIチップ、ライカSUMMARITレンズにより、アクションカメラでは通常困難な低照度環境下でも綺麗に撮影でき、夜間撮影にも対応できます。動画だけでなく、写真撮影にも最適なカメラです。新登場したプロシューターキットやポケットプリンターキットも最大11％オフでご購入いただけます。

GO Ultra（最大10％オフ）

GO Ultraは、超コンパクト・軽量設計の4K対応アクションカメラです。手のひらサイズながら高画質撮影を実現し、日常の何気ない瞬間からアクティブなシーンまで気軽に記録できます。強力な手ブレ補正機能により、歩き撮りやスポーツ中でも滑らかで安定した映像を撮影可能。マグネットマウントによるハンズフリー撮影にも対応し、POV撮影やVlog制作にも最適です。コンパクトさと高性能を兼ね備えた、常に持ち歩きたくなる一台です。

Flowシリーズ（最大21％オフ）

Flowシリーズは、スマートフォン撮影をより手軽に、よりプロフェッショナルにするAI搭載スマートフォン用ジンバルです。強力な3軸手ブレ補正により、歩きながらの撮影でも滑らかで安定した映像を実現。AIトラッキング機能を使えば、被写体を自動で追いかけながら撮影でき、Vlogや旅行、日常の撮影を簡単に美しく残すことができます。コンパクトに折りたためる設計で持ち運びにも便利。誰でも手軽にクオリティの高いスマートフォン映像を撮影できるシリーズです。

セール概要

セール名称：

GWスペシャルセール

開催期間：

2026年4月21日～5月6日

対象製品：

Insta360各種カメラおよび関連製品

割引内容：

カメラ本体：最大30％オフ アクセサリー：10％オフ

販売チャネル：

Insta360公式オンラインストア、Insta360公式楽天ストア、Insta360公式Amazonストア、取り扱い家電量販店(ビックカメラ、エディオン、ヨドバシカメラ等)

※チャネルによってセール開始時間と終了時間が異なる場合がございます。

本セールでは、人気の360度全景カメラやアクションカメラを特別価格でご提供するほか、旅行やアウトドアシーズンに最適なタイミングでご購入いただけます。

また、撮影体験をさらに拡張するアクセサリーもお得に取り揃えています。

ゴールデンウィークの旅行をより特別な思い出として残したい方や、高画質・高機能なカメラをお得に手に入れたい方、さらに360度全景映像による新しい撮影体験を楽しみたい方にとって、本セールは最適な機会です。 ぜひこの機会にご検討ください。