累計登録者数80万人超の会計学習プラットフォーム「CPAラーニング」を運営するCPAエクセレントパートナーズと教育提携を締結

学校法人八文字学園

学校法人八文字学園が運営する水戸ビジネス＆ホスピタリティ専門カレッジ（茨城県水戸市、校長 八文字智宏）は、累計登録者数80万人を超える会計学習プラットフォーム「CPAラーニング」を運営するCPAエクセレントパートナーズ株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 国見健介、以下「CPA社」）と教育提携を締結し、オフィスビジネス学科において「ハイブリッド授業モデル」を本格導入いたしましたのでお知らせいたします。

◆ CPAラーニングとは

CPAラーニングは、簿記や経理実務を完全無料で学べる日本最大級の会計学習プラットフォームです。公認会計士試験合格者の66.7%を輩出している「CPA会計学院」の講師陣が登壇し、1,700本以上の講義動画とテキストを無償提供しています。累計登録者数は80万人を超え、資格取得から実務スキル向上、若手からベテランまで幅広いビジネスパーソンの学習を支援し、日本の会計ファイナンスリテラシー向上に貢献しています。

URL：https://www.cpa-learning.com/

◆ 教育提携の概要

本提携では、CPA社が提供する法人管理機能を活用し、プロ講師によるオンライン講座と教室での対面指導を組み合わせた「ハイブリッド授業モデル」を構築します。これにより、専門学校における簿記・会計教育の質と効率を飛躍的に高めることを目指

します。

1. ハイブリッド授業の導入

・授業前にCPAラーニングの講義動画で予習（反転学習）し、対面授業では演習・質疑応答に集中

・プロの公認会計士講師が制作した高品質な動画教材を、生徒一人ひとりのペースで視聴可能

・自習時間にも動画を繰り返し視聴でき、理解が定着するまで学習を継続できる環境を整備

2. 学習データに基づく個別最適化指導

・法人管理機能により、生徒ごとの視聴時間・進捗率・模擬試験結果をリアルタイムで可視化

・教員はデータに基づき、つまずきポイントを早期に特定し、個別フォローを実施

・クラス全体の学習状況を週次・月次で把握し、授業設計の改善PDCAを回す

3. 検定試験対策の強化

・日商簿記3級・2級の模擬試験機能を活用し、本番さながらの試験対策を実施

・模擬試験結果の分析により、弱点分野を可視化し、合格に向けた重点指導を実現

◆ 本提携がもたらす価値

■ 学生にとっての価値

・公認会計士試験合格者占有率66.7％を誇るCPA会計学院が制作した、

プロ品質の講義を無料で視聴可能

・自分のペースで何度でも繰り返し学習でき、授業についていけない不安を解消

・対面授業では演習と質疑に集中でき、「わかる」から「できる」への転換を加速

・模擬試験で実力を客観的に把握し、検定試験への自信を醸成

■ 教育機関にとっての価値

・プロ講師の講義動画により、教員の授業準備負担を大幅に軽減

・学習データの可視化により、経験と勘に頼らないエビデンスベースの指導が可能に

・簿記検定合格率の向上が、学校のブランド力・募集力の強化に直結

◆ 教育提携の背景

近年、企業が求める会計・財務リテラシーの水準は高まり続けており、簿記検定の取得は就職活動における重要な差別化要因となっています。一方で、専門学校においては限られた授業時間の中で、知識の習得と実務スキルの定着を両立させることが大きな課題でした。

CPA社は、公認会計士試験において2025年度合格者1,636名中1,092名を輩出するなど、会計教育のトップランナーとしての実績を有しています。同社が運営する「CPAラーニング」は、その教育ノウハウを凝縮した無料eラーニングプラットフォームとして、累計80万人以上の登録者を獲得しています。

水戸ビジネス＆ホスピタリティ専門カレッジは、この高品質な教育コンテンツと法人管理機能を活用することで、「教えるだけの授業」から「学びを最大化する授業」への転換を図ります。

◆ 今後の展望

本提携を皮切りに、以下の展開を計画しています。

・オフィスビジネス学科での成功モデルを、学園内の他学科・他校へ水平展開

・簿記3級・2級にとどまらず、1級・公認会計士講座・USCPA講座への学習パスを拡充

・学習データの蓄積・分析により、教育効果の定量的な検証と公開を推進

・地域の企業・会計事務所との連携を強化し、資格取得から就職までのシームレスな支援体制を構築

八文字学園は、先進的なEdTechの活用により、地方専門学校における教育の質を全国トップレベルに引き上げることを目指してまいります。

【学校法人八文字学園 水戸ビジネス＆ホスピタリティ専門カレッジ】

創立：1956年（昭和31年）

所在地：〒310-0812 茨城県水戸市浜田2-12-16

校長：八文字 智宏

WEBサイト：https://www.mito.ac.jp/business/

【本件に関するお問い合わせ先】

本プレスリリースに関するお問い合わせや、取材・インタビューのお申し込みは下記までご連絡ください。

学校法人八文字学園 広報部

TEL：029-221-8800

E-mail：my1@mito.ac.jp

公式サイトURL：https://www.mito.ac.jp

学園instagram：https://www.instagram.com/8monji/