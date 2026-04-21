航空機ギアボックス市場：2036年に2,178.2億米ドル規模へ、CAGR8.7%で拡大する次世代航空システムの中核

航空機ギアボックス市場：2036年に2,178.2億米ドル規模へ、CAGR8.7%で拡大する次世代航空システムの中核