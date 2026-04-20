【茨城・小美玉市】フードフェス「FooDFooDFooD 2026」アクセス・タイムテーブル公開｜出演者一覧・来場方法を解禁
foodfoodfood実行委員会
2026年4月25日（土）・26日（日）に茨城県小美玉市・希望ヶ丘公園にて開催するフードフェス「FooDFooDFooD 2026」において、来場者向けの「アクセスマップ」および「タイムテーブル（出演者一覧）」を公開。
【迷わず来れるアクセス案内】
■会場
小美玉希望ヶ丘公園
■来場ルートはこの3つ
１.公共交通機関🚃
JR常磐線
羽鳥駅 → シャトルバス（約10分）→ 徒歩1分で到着
※シャトルバス片道500円
２.お車での来場🚗
無料駐車場→ シャトルバス（約10分）→ 徒歩1分
※シャトルバス片道500円
無料駐車場
・小美玉市四季文化館 みの～れ
〒319-0132 茨城県小美玉市部室１０６９
・JR常磐線 羽鳥駅前
３.車＋有料駐車場
イベント有料駐車場
500台
住所:茨城県小美玉市花野井688
有料駐車場（\2,000/日）→ 徒歩約5分
※事前予約は承っておりません。
先着順となり、満車次第受付終了とさせていただきます。ご了承ください。
▼ 2026年4月25日（土）
2026年4月25日（土）・26日（日）に茨城県小美玉市・希望ヶ丘公園にて開催するフードフェス「FooDFooDFooD 2026」において、来場者向けの「アクセスマップ」および「タイムテーブル（出演者一覧）」を公開。
■ アクセス情報｜小美玉市・会場までの来場方法
【迷わず来れるアクセス案内】
■会場
小美玉希望ヶ丘公園
■来場ルートはこの3つ
１.公共交通機関🚃
JR常磐線
羽鳥駅 → シャトルバス（約10分）→ 徒歩1分で到着
※シャトルバス片道500円
２.お車での来場🚗
無料駐車場→ シャトルバス（約10分）→ 徒歩1分
※シャトルバス片道500円
無料駐車場
・小美玉市四季文化館 みの～れ
〒319-0132 茨城県小美玉市部室１０６９
・JR常磐線 羽鳥駅前
３.車＋有料駐車場
イベント有料駐車場
500台
住所:茨城県小美玉市花野井688
有料駐車場（\2,000/日）→ 徒歩約5分
※事前予約は承っておりません。
先着順となり、満車次第受付終了とさせていただきます。ご了承ください。
※各駐車場は9時30分よりオープン
■ タイムテーブル｜出演者一覧（全スケジュール公開）
▼ 2026年4月25日（土）
QLQ
はせとも。
GANMI
THE BEAT GARDEN
ACE COLLECTION
セカンドバッカー
▼ 2026年4月26日（日）
Hitch Hikers
QLQ
はせとも。
れん
ベリーグッドマン
鈴木鈴木
■ イベント概要｜FooDFooDFooD 2026
イベント名：FooDFooDFooD 2026
開催日程：2026年4月25日（土）・26日（日）
開催場所：茨城県小美玉市 希望ヶ丘公園 イ
ベント内容：全国飲食店舗の出店、音楽ライブ、