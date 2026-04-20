【茨城・小美玉市】フードフェス「FooDFooDFooD 2026」アクセス・タイムテーブル公開｜出演者一覧・来場方法を解禁

foodfoodfood実行委員会

2026年4月25日（土）・26日（日）に茨城県小美玉市・希望ヶ丘公園にて開催するフードフェス「FooDFooDFooD 2026」において、来場者向けの「アクセスマップ」および「タイムテーブル（出演者一覧）」を公開。



■ アクセス情報｜小美玉市・会場までの来場方法

【迷わず来れるアクセス案内】■会場小美玉希望ヶ丘公園■来場ルートはこの3つ１.公共交通機関🚃JR常磐線羽鳥駅 → シャトルバス（約10分）→ 徒歩1分で到着※シャトルバス片道500円２.お車での来場🚗無料駐車場→ シャトルバス（約10分）→ 徒歩1分※シャトルバス片道500円無料駐車場・小美玉市四季文化館 みの～れ〒319-0132 茨城県小美玉市部室１０６９・JR常磐線 羽鳥駅前３.車＋有料駐車場イベント有料駐車場500台住所:茨城県小美玉市花野井688有料駐車場（\2,000/日）→ 徒歩約5分※事前予約は承っておりません。先着順となり、満車次第受付終了とさせていただきます。ご了承ください。

※各駐車場は9時30分よりオープン

■ タイムテーブル｜出演者一覧（全スケジュール公開）

▼ 2026年4月25日（土）

QLQ

はせとも。

GANMI

THE BEAT GARDEN

ACE COLLECTION

セカンドバッカー

▼ 2026年4月26日（日）

Hitch Hikers

QLQ

はせとも。

れん

ベリーグッドマン

鈴木鈴木



■ イベント概要｜FooDFooDFooD 2026

イベント名：FooDFooDFooD 2026

開催日程：2026年4月25日（土）・26日（日）

開催場所：茨城県小美玉市 希望ヶ丘公園 イ

ベント内容：全国飲食店舗の出店、音楽ライブ、