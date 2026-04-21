【株式会社健康科学評価アカデミー】株式会社ホクノーと地域密着型の臨床研究実施支援に関する連携協定の締結

株式会社健康科学評価アカデミー

このたび、岡山大学発ベンチャーである株式会社健康科学評価アカデミーと株式会社ホクノーは、新札幌地域を実証フィールドとした地域密着型の健康増進・臨床研究モデルの構築に向け、連携協定を締結いたしました。

本連携では、ホクノー健康ステーションを中核とする地域の実証フィールドと、大学発ベンチャーが有する研究力・データ解析力を組み合わせることで、地域住民の健康づくりと、科学的根拠に基づく食品・ヘルスケア開発の両立を目指してまいります。

今回の連携の大きな特徴は、単なる研究の委託・受託にとどまらず、ホクノー健康ステーションを拠点として、新札幌地域の健康増進を地域住民とともに進めていく取り組みである点です。住民の皆さまが研究に参加することにより、自身の健康状態を知り、行動変容につなげる機会の創出が期待されます。

また、ホクノー健康ステーションがこれまで培ってきた健康施策や実証の取り組みと連動することで、地域全体の健康づくりのさらなる推進を図ります。さらに、本地域で得られた成果を、将来的には他地域にも展開可能なモデルケースとして確立していくことを目指します。

【役割】

〇株式会社 ホクノー

・被験者募集、会場運営、検体取扱い、その他フィールド業務

〇株式会社 健康科学評価アカデミー

・研究の受託や研究計画策定、倫理審査対応、統計解析、モニタリング等の全体統括

【連携協定締結式】

日時：4月20日（月）11時開始

会場：株式会社ホクノー ホクノー健康ステーション

（札幌市厚別区もみじ台北7丁目 もみじ台ショッピングセンター２階）

【ホクノー健康ステーションについて】

ホクノー健康ステーションは、地域住民の暮らしや健康のサポートを目的として、ホクノースーパーの2階に設置した集いの場で、毎日100人を超える利用者で賑わっています。

【株式会社 健康科学評価アカデミーについて】

健康科学評価アカデミーは、岡山大学発ベンチャーとして、研究力、データ解析力、薬学部ネットワークを強みに、健康食品・サプリメント等の臨床試験受託事業や薬学生のキャリア教育事業を行っております。

事業内容 ：臨床試験受託事業、薬学部生キャリア教育事業など

所在地 ：岡山県岡山市北区津島中３‐１‐１ 岡山大学ＫＩＢＩＮＯＶＥ

設立 ：2026年1月5日

代表 ：代表取締役 濱野 裕章（岡山大学学術研究院 医療開発領域 薬剤部 講師・副部長、九州大学システム情報科学研究院 学際情報学特別部門 准教授）

本件に関するお問い合わせ先

株式会社 健康科学評価アカデミー https://hseahp.com/

広報や臨床試験受託事業、薬学部生教育事業へのお問合せ

担当 濱野裕章

Email: info@hseahp.com