【学術論文発表済】兵庫県加古川市のバザルト(R)フェイシャル・ヘッドスパが50代の毛穴・肌トーン・肩こりに変化。月1回5ヶ月の継続ケアでフェイスラインの引き締めと睡眠の質向上を同時に実現した最新症例を公開

【学術論文発表済】兵庫県加古川市のバザルト(R)フェイシャル・ヘッドスパが50代の毛穴・肌トーン・肩こりに変化。月1回5ヶ月の継続ケアでフェイスラインの引き締めと睡眠の質向上を同時に実現した最新症例を公開