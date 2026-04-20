株式会社StartLinkは、HubSpot Solutions PartnerプログラムでGoldティアのSolutions Partnerに昇格しました。

株式会社StartLink

このたび株式会社StartLink（本社：東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F、代表取締役：今枝 拓海）が、HubSpot Solutions PartnerプログラムにおいてGoldティアに昇格しました。AIとCRM搭載のカスタマープラットフォームを提供するHubSpotを活用し、企業のビジネスの成長を支援します。

Solutions Partnerプログラムには、マーケティング、営業、カスタマーサービス、ウェブデザイン、CRM、ITサービスを専門とするさまざまな企業が集結しています。顧客の立場で考えることが成長の鍵を握るという共通認識のもと、世界中から集まった企業が提携して、顧客体験全体にわたる幅広く高度なソリューションを提供しています。

Goldティアに昇格するにあたり、株式会社StartLinkはHubSpotの導入支援・活用コンサルティングにおける顧客満足度の向上、導入企業数の拡大、ならびにHubSpotプラットフォーム上での技術的な貢献が評価されました。

株式会社StartLinkは、HubSpot特化型のコンサルティングとAI活用アドバイザリーを組み合わせ、中堅・中小企業のDX推進を一気通貫で支援しています。HubSpotの全Hubを活用した戦略設計から運用定着まで伴走し、さらに自社開発のHubSpotとfreeeの連携アプリ「Sync for freee」や、HubSpotとNotionの連携アプリ「Sync for Notion」を通じてプラットフォームの拡張にも取り組んでいます。加えて、Claude Codeを活用した業務効率化支援にも注力しており、AIネイティブなCRM運用の実現を推進しています。このたびのGoldティア昇格は、こうした顧客支援の実績と技術的貢献が認められた結果です。

これまでの主な実績

・HubSpot全Hub（Marketing、Sales、Service、Content、Data Hub）を横断した統合CRM支援の実績

・HubSpotアプリマーケットプレイス掲載アプリ「Sync for freee」「Sync for Notion」の自社開発・運営

・Claude Codeを活用した、HubSpot運用の自動化・効率化支援

Syncプロダクトのご紹介

様々な機能がございますので、詳細はサービスページをご覧いただければ幸いです。

今後の展開

- HubSpotとfreee連携アプリ「Sync for freee」サービスURL：https://start-link.jp/sync/freee- HubSpotとNotion連携アプリ「Sync for Notion」サービスURL：https://start-link.jp/sync/notion

当社は今後もHubSpotをCRMから拡張させ自社の業務システム・コア基盤に拡張させるソシューションの提供と、HubSpotを基盤とした外部SaaSとの連携を実現する「Sync for freee」「Sync for Notion」を通じて、企業様のDX推進を支援してまいります。さらに、汎用LLMやClaude Codeの活用支援を通じて、CRM×AI/LLM活用による企業のトップライン向上への寄与を推進してまいります。

代表コメント

株式会社StartLink 代表取締役 今枝 拓海

「このたびのGoldティア昇格は、日頃よりHubSpotの活用を共に推進してくださっているお客様、そしてHubSpot Japanの皆様のおかげです。当社は創業以来、HubSpotを単なるCRMツールとしてではなく、企業の成長基盤そのものとして捉え、戦略設計から運用定着まで一気通貫で伴走してまいりました。自社開発アプリ『Sync for freee』『Sync for Notion』によるプラットフォーム拡張に加え、Claude CodeをはじめとするAI/LLMを活用したCRM運用の自動化・高度化にも取り組んでおります。今後も、HubSpot×AI/LLMの掛け合わせによって、お客様のトップライン向上に貢献できるパートナーであり続けたいと考えております。」

会社概要

会社名：株式会社StartLink

代表者：代表取締役 今枝 拓海

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

事業 ：HubSpotと生成AI活用特化のコンサルティング事業

会社URL ： https://start-link.jp/

HubSpotとClaudeCodeに特化したメディア：https://start-link.jp/hubspot-ai

HubSpotの解説・研修Youtube：https://www.youtube.com/@startlink-hubspot

会社概要

HubSpotは、AIを搭載したカスタマープラットフォームであり、マーケティング、営業、カスタマーサービスのためのソフトウェア、統合機能、各種リソースを提供しています。135か国以上の24万8,000社を超えるお客さまにご利用いただいています。



HubSpot Japan株式会社：https://www.hubspot.jp