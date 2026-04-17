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駒沢学園心理相談センターが2026年度セミナー「親子の成長を支える 日常生活で実践できる心理学講座」を開講 ― 第1回を6月6日、第2回を9月26日に実施
学校法人駒澤学園（東京都稲城市／理事長：葛城天快）では、2026年度駒沢学園心理相談センター主催セミナー「親子の成長を支える 日常生活で実践できる心理学講座」を開講する。6月6日（土）に同センターの藤川麗教授（駒沢女子大学共創文化学部心理学科）が講師を務め、第1回「子育ての『一人反省会』を『作戦会議』に進化させよう！ 〜心のモヤモヤと上手につきあうための心理学」を実施。9月26日（土）には島田療育センターの吉井真耶氏を招請し、第2回「子どもの読み書きの力を育てる 〜生活の中のビジョントレーニング〜」を行う。入場無料、要事前申し込み。
駒沢学園心理相談センターは地域に開かれた「こころの相談」の専門機関として、心身の問題や人間関係、家庭内の問題などの相談に応じているほか、地域住民を対象としたセミナーを年に2回開講している。
2026年度は、6月6日（土）に第1回を実施。子育てが思うようにいかないことも多い親を対象として、心理学の視点から心を整理して子育てを少し身軽にするコツを伝える。
第2回は9月26日（土）に、子どもの読み書きに必要な力を育む遊びや、読み書きが苦手な子どもへのサポート方法などを実践をもとに紹介する。
セミナーの概要は下記の通り。
◎2026年度駒沢学園心理相談センター主催セミナー
「親子の成長を支える 日常生活で実践できる心理学講座」
【会 場】 駒沢女子大学教場 ※アクセスは下段を参照
【入場料】 無料
【申 込】
参加申し込みフォーム（各回概要の記載URLまたはポスター記載QRコード）もしくは電話にて事前申込
※参加申し込みが定員に達した場合、参加申込締め切り前でも締め切らせていただく場合があります
【主 催】 駒沢学園心理相談センター
【後 援】 稲城市教育委員会
◆第１回「子育ての『一人反省会』を『作戦会議』に進化させよう！ 〜心のモヤモヤと上手につきあうための心理学」
・日時：6月6日（土）14:00〜15:30
・講師：藤川麗 教授（駒沢女子大学、駒澤学園心理相談センター）
・参加申込フォーム〈申込締切：6月3日（水）〉
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrjSu0Lr9aCKMFDrtAuG6t4PfIo5uoA-0W-OOKj4GWKTJKKQ/viewform
◆第2回「子どもの読み書きの力を育てる 〜生活の中のビジョントレーニング〜」
・日時：9月26日（土）14:00〜15:30
・講師：吉井真耶 氏（島田療育センター）
・参加申込フォーム〈申込締切：9月18日（金）〉
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegXEqhavnThAxO0jcsnmsTqsE21DLE_nv5Di6Bv5PerY6W-g/viewform
※会場アクセス
・京王相模原線稲城駅よりバス1番乗場（駒沢学園、新百合ヶ丘駅、柿生駅北口行き）
・小田急線新百合ヶ丘駅南口よりバス5番乗場（駒沢学園、稲城駅、稲城市立病院行き）
いずれも駒沢学園下車
・無料駐車場有（学園の正門前）
※詳細については下記のURLをご参照ください
○駒沢学園心理相談センター主催セミナーサイト
https://www.komajo.ac.jp/uni/counseling/counseling_seminar.html
・第1回
https://www.komajo.ac.jp/uni/counseling/seminar/counseling_seminar_26001.html
・第2回
https://www.komajo.ac.jp/uni/counseling/seminar/counseling_seminar_26002.html
（関連記事）
・駒沢学園心理相談センターが10月18日に2025年度セミナー「感情の取り扱い方」の第2回を開催 ― 共感的な声かけについて考えよう。（2025.08.04）
https://www.u-presscenter.jp/article/7193
▼セミナー申込に関するお問い合わせ先
駒沢学園心理相談センター
https://www.komajo.ac.jp/uni/counseling/
〒206-8511 東京都稲城市坂浜238番地
Tel：042-350-7187（直通） ※平日 10:00〜17:00/土曜 10:00〜12:00
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 駒澤学園 広報部 広報課
住所：〒206−8511 東京都稲城市坂浜238番地
TEL：042−350−7212（直通）
FAX：042−331−1919
メール：prkomajo@komajo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
2026年度は、6月6日（土）に第1回を実施。子育てが思うようにいかないことも多い親を対象として、心理学の視点から心を整理して子育てを少し身軽にするコツを伝える。
第2回は9月26日（土）に、子どもの読み書きに必要な力を育む遊びや、読み書きが苦手な子どもへのサポート方法などを実践をもとに紹介する。
セミナーの概要は下記の通り。
◎2026年度駒沢学園心理相談センター主催セミナー
「親子の成長を支える 日常生活で実践できる心理学講座」
【会 場】 駒沢女子大学教場 ※アクセスは下段を参照
【入場料】 無料
【申 込】
参加申し込みフォーム（各回概要の記載URLまたはポスター記載QRコード）もしくは電話にて事前申込
※参加申し込みが定員に達した場合、参加申込締め切り前でも締め切らせていただく場合があります
【主 催】 駒沢学園心理相談センター
【後 援】 稲城市教育委員会
◆第１回「子育ての『一人反省会』を『作戦会議』に進化させよう！ 〜心のモヤモヤと上手につきあうための心理学」
・日時：6月6日（土）14:00〜15:30
・講師：藤川麗 教授（駒沢女子大学、駒澤学園心理相談センター）
・参加申込フォーム〈申込締切：6月3日（水）〉
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrjSu0Lr9aCKMFDrtAuG6t4PfIo5uoA-0W-OOKj4GWKTJKKQ/viewform
◆第2回「子どもの読み書きの力を育てる 〜生活の中のビジョントレーニング〜」
・日時：9月26日（土）14:00〜15:30
・講師：吉井真耶 氏（島田療育センター）
・参加申込フォーム〈申込締切：9月18日（金）〉
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegXEqhavnThAxO0jcsnmsTqsE21DLE_nv5Di6Bv5PerY6W-g/viewform
※会場アクセス
・京王相模原線稲城駅よりバス1番乗場（駒沢学園、新百合ヶ丘駅、柿生駅北口行き）
・小田急線新百合ヶ丘駅南口よりバス5番乗場（駒沢学園、稲城駅、稲城市立病院行き）
いずれも駒沢学園下車
・無料駐車場有（学園の正門前）
※詳細については下記のURLをご参照ください
○駒沢学園心理相談センター主催セミナーサイト
https://www.komajo.ac.jp/uni/counseling/counseling_seminar.html
・第1回
https://www.komajo.ac.jp/uni/counseling/seminar/counseling_seminar_26001.html
・第2回
https://www.komajo.ac.jp/uni/counseling/seminar/counseling_seminar_26002.html
（関連記事）
・駒沢学園心理相談センターが10月18日に2025年度セミナー「感情の取り扱い方」の第2回を開催 ― 共感的な声かけについて考えよう。（2025.08.04）
https://www.u-presscenter.jp/article/7193
▼セミナー申込に関するお問い合わせ先
駒沢学園心理相談センター
https://www.komajo.ac.jp/uni/counseling/
〒206-8511 東京都稲城市坂浜238番地
Tel：042-350-7187（直通） ※平日 10:00〜17:00/土曜 10:00〜12:00
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 駒澤学園 広報部 広報課
住所：〒206−8511 東京都稲城市坂浜238番地
TEL：042−350−7212（直通）
FAX：042−331−1919
メール：prkomajo@komajo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/