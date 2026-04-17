フェンディ、「バゲット(R) 26424 リエディション」を発表

フェンディ・ジャパン合同会社credit：Jo Ann Callis

「私には、中に小さなメモが入ったクッキーでいっぱいの財布があるの。レストランから盗んできたのよ」と、マリリン・モンロー（Marilyn Monroe）はトルーマン・カポーティ（Truman Capote）（『うつくしい子供(A Beautiful Child).』より）に語ります。彼らはサウスストリート埠頭にいて彼女は化粧をせず、髪をシフォンのスカーフで包んでいます。誰も彼女に気づきません。マリリンはカモメに餌をやります。彼女はカモメに餌をやるのが大好きで、だからクッキーを盗んだのです。完璧な匿名者として、彼女は店の窓を眺め自分自身の家を持ったことがないと不平を言い、いつか家を持つ日を想像します。「振り子時計を12個手に入れて部屋に並べて全部一緒にチクタク鳴らすの」

その日の午後、ニューヨークの街をさまようのは一人の普通の女性です。そして川沿いで、人々の中にトルーマン・カポーティはマリリンを見ます。本当のマリリンを。「もし誰かがあなたに“私がどんな人間だったか、マリリン・モンローが本当はどんな人間だったか”と尋ねたら、あなたは何と答える？」と、あるとき彼女は尋ねます。

作家は彼女の財布の中を覗き込むことで、スターの向こう側を見ることができました。財布はマリリンの個性です。クッキーでいっぱいの財布。では、すべての女性にとってバッグの中にしまわれている世界が彼女たちの個性に相当すると仮定しましょう。そして、私たちの無限の個性を明るみに出しましょう。

誕生から約30年後（1997年）、「バゲット(R)」のリエディションに向けて、マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）は財布の中を覗くだけにとどまらず、財布をひっくり返します。

今日、このバッグをリローンチし、そのバリエーションを増やすことは、すべての女性がなりたい自分になれるということを意味します。モデルは存在せず、私たち自身でモデルを創造するのです。しかし何よりも、女性たちにとってファッションは単なる市場ではなく、万人に向けたメッセージであり、単なる欲望の対象ではなく広がるアイデアなのです。個性は美しさに勝るのではなく、個性こそが美しさなのです。

最高の美しさ、最も自由な美しさ：きらびやか、厳格、几帳面、クレイジー、まばゆく、混沌として、整然として、光を放ち、歪んでいて、誇張されていて、強くて、大胆。もし誰かが、本来の私がどのような人間かと尋ねたら、あなたは何と答えますか？

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