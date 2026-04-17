鹿児島県下最大の繁華街「天文館」の玄関口「天文館通駅」から徒歩1分『眼鏡市場 鹿児島天文館店』4月24日（金）移転オープン

株式会社メガネトップ

全国に「眼鏡市場」を展開する株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「眼鏡市場」）は、鹿児島県鹿児島市の『眼鏡市場 鹿児島天文館店』を、2026年4月24日（金）に天文館本通りへ移転オープンします。

鹿児島市の中心市街地に位置する天文館は、古くから鹿児島の商業・交流の中心として発展してきた繁華街です。飲食店や商業施設が集積し、地元住民の日常と観光客の賑わいが交差するエリアとして親しまれています。この度『眼鏡市場 鹿児島天文館店』は、はいから通りから天文館本通りに移転し、鹿児島市電「天文館通駅」から徒歩1分とさらにアクセスしやすくなりました。

移転オープンのポイント

１.見やすく選びやすい整然とした空間

店内には1,000本を超えるメガネを取り揃え、平置き什器や壁面什器を整然と配置することで、見やすく選びやすい空間を実現しました。全身が映る姿見鏡を各所に設置しており、服装や髪型とのバランスを確かめながらメガネの掛け比べができるため、納得の1本をじっくりとお選びいただけます。

２.専門設備が充実した補聴器サロン

店内奥には、自分に合った補聴器選びや聞こえの相談ができる「補聴器サロン」を新設しました。遮音設備を完備した聴力測定室で補聴器を着用するために必要な聴力測定を行うことができ、最新機能を搭載した機種の試聴や、複数メーカーの聞き比べも可能です。サロンのような落ち着いた空間で、経験豊富な専門スタッフの丁寧なサポートを受けながら、自分にぴったりの1台を選べる環境を整えました。

13日間限定の特別イベントを開催

１.ハズレくじなし！抽選会

期間中、5,000円（税込）以上ご購入いただくと、眼鏡市場オリジナルグッズが当たる抽選会に参加いただけます。

期間：2026年4月24日（金）～ 5月6日（水）

対象：5,000円（税込）以上ご購入されたお客様

景品：［1等］メガネメンテナンスキット［2等］エコバッグ［3等］くっつくメガネ拭き

※ 合計400名様にプレゼント

２.いっしょ割

期間中、メガネ・サングラスを2本以上一緒にご購入いただくと、購入本数に応じた特典が受けられます。

期間：2026年4月24日（金）～ 5月6日（水）

対象：メガネ・サングラスを2本以上ご購入されたお客様

特典：2本ご購入で合計1,000円OFF

3本ご購入で合計2,000円OFF

※ 4本以上ご購入の場合も、購入本数に応じた特典が受けられます

店舗概要

店舗名 眼鏡市場 鹿児島天文館店

営業時間 10:00～19:00

取扱商品 メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器

所在地 〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町14-3

電話番号 099-239-5248

駐車場 なし

アクセス お車の場合：鹿児島東西道路「建部IC」より車で約9分

公共交通機関の場合：鹿児島市電「天文館通駅」より徒歩約1分

株式会社メガネトップ

所在地 静岡市葵区伝馬町8番地の6

代表者 代表取締役社長 冨澤 昌宏

設立年月 1980年5月

資本金 1億円（2025年3月末）

事業内容 メガネ、コンタクトレンズ、補聴器の販売、その他関連商品の販売

店舗数 国内1,035店舗、海外28店舗（2025年3月末）

従業員数 5,201人（2025年3月末）

コーポレートサイト https://www.meganetop.co.jp

眼鏡市場ウェブサイト https://www.meganeichiba.jp

お客様からのお問い合わせ先

株式会社メガネトップ お客様相談室

フリーコール：0120-818-828（受付時間9:00～18:00）

＊「眼鏡市場」「ALOOK（アルク）」「レンズスタイル」「レンズダイレクト」は（株）メガネトップが運営する店舗です