サンマルクカフェが4月24日（金）より「祇園辻利」の上質な抹茶が織りなす”濃密”な味わいの『プレミアム濃密抹茶チョコクロ』や『濃密抹茶パフェ』を発売

株式会社サンマルクカフェ

株式会社サンマルクカフェ（本社：岡山県岡山市 代表取締役社長：小山 典孝）は、株式会社祇園辻利（本店：京都市東山区 代表取締役社長：三好 正晃）との期間限定コラボレーションメニューを含む「濃密」をテーマにした4商品を、4月24日（金）より発売いたします。

毎年ご好評いただいている京都の老舗・日本茶専門店「祇園辻利」との大人気コラボレーション。今回は「濃密」をテーマに掲げ、祇園辻利の上質な抹茶を贅沢に使用した『プレミアム濃密抹茶チョコクロ』と『濃密抹茶パフェ』をご用意いたしました。 さらに今年は、これからの季節にぴったりな白桃のドリンクも同時展開いたします。抹茶と同じく”濃密”さにこだわり、白桃をふんだんに使用したジューシーな『濃密ピーチスムージー』と『濃密ピーチティー』の2種をお届けします。

「プレミアム濃密抹茶チョコクロ」は、祇園辻利の抹茶を、生地、中のチョコレート、クリーム、トッピングのすべてに使用した、まさに抹茶づくしの上質な一品です。抹茶本来の心地よいほろ苦さと甘さが絶妙に調和し、生地に配合した石臼挽きの小麦粉の香ばしさも感じられます。

「濃密抹茶パフェ」は、青々とした新緑を表現した華やかなパフェです。店内仕込みのぷるんとした抹茶ゼリーや濃い抹茶ソース、店内で丁寧に焼き上げた繊細な葉脈の形をした抹茶リーフクッキーなど、祇園辻利の抹茶を贅沢に使用しています。スポンジケーキやマスカルポーネを折重ねることで抹茶ティラミスのような味わいや層の美しさも楽しめ、こっくりとしたあずきが抹茶のほろ苦さとマッチする贅沢なパフェです。

「濃密ピーチスムージー」は、山梨県産の白桃を使用した濃厚でジューシーな味わいのスムージーです。トッピングにはごろっとした果肉感が楽しめる白桃果肉ソースを使用し、すっきりとした甘さと濃密な飲みごたえを両立した一品に仕上げました。

「濃密ピーチティー」は、アイスティーと山梨県産の白桃を組み合わせた、これからの季節にぴったりなすっきりごくごく飲めるドリンクです。グラスの底に沈んだフレッシュな白桃果肉ソースをスプーンで食べながら、飲んでも食べても楽しめる一杯で、アイスティー自体からも白桃を感じられます。

本格的な抹茶の奥深い味わいを堪能できる上質なスイーツから、白桃のジューシーさを味わい尽くす爽やかなドリンクまで、初夏の訪れを感じさせるラインナップが揃いました。今年ならではの特別な「祇園辻利」とのコラボレーションメニューとともに、まるで新緑の京都に佇むかのような、心静まる至福のひとときをサンマルクカフェでお過ごしください。

特設サイト：https://www.saint-marc-hd.jp/lp/cafe/product/nomitsumatcha/

＜商品情報＞

◼️プレミアム濃密抹茶チョコクロ

価格 ：390円（税込）

※プレミアムBOX（5個入）は1,750円（税込）

販売期間：4月24日（金）～7月2日（木）

※予告なく販売を終了する場合がございます。予めご了承ください。

※店舗により価格が異なる場合があります。

◼️濃密抹茶パフェ

価格 ：850円（税込）

販売期間：4月24日（金）～7月2日（木）

※予告なく販売を終了する場合がございます。予めご了承ください。

※店舗により価格が異なる場合があります。

◼️濃密ピーチスムージー

価格 ：720円（税込）

販売期間：4月24日（金）～7月2日（木）

※予告なく販売を終了する場合がございます。予めご了承ください。

※店舗により価格が異なる場合があります。

◼️濃密ピーチティー

価格 ：650円（税込）

販売期間：4月24日（金）～7月2日（木）

※予告なく販売を終了する場合がございます。予めご了承ください。

※店舗により価格が異なる場合があります。

＜人気のチョコクロがもらえる！「ハッピーチケット」キャンペーンを実施！＞

祇園辻利とのコラボ商品の販売を記念して、対象商品をご購入のお客様にお得な「ハッピーチケット」を配布いたします。チケットを2枚集めると、次回ドリンクご購入時に「チョコクロ」を1個プレゼントいたします。

【キャンペーン概要】

チケット配布期間：4月24日（金）～6月14日（日）

チケット使用（チョコクロ交換）期間：5月11日（月）～7月2日（木）

対象条件：1会計850円以上、かつ、祇園辻利とのコラボ商品

（プレミアム濃密抹茶チョコクロ、濃密抹茶パフェ）をご購入のお客様にチケットを1枚配布

特典内容：チケットを2枚集めると、次回ドリンク購入時にチョコクロ1個プレゼント

実施店舗：全国のサンマルクカフェ

※ハッピーチケットはなくなり次第配布終了いたします。

※プレゼント商品は売り切れの場合がございます。あらかじめご了承ください。

※デリバリーはチケット配布対象外となります。

＜サンマルクカフェについて＞

サンマルクカフェは、1999年に東京都中央区に１号店をオープンし、1番の人気商品「チョコクロ」をはじめ、長年の人気商品「じゃがバタデニッシュ」や「バターデニッシュ」など全てのパン、サンドイッチを店内で手作りしているNo.1ベーカリーカフェです。独自開発の「遠赤外線」効果を発するオーブンを使用し、毎日お客様へ焼きたてパンをお届けしております。

サンマルクカフェは「最高のひととき」を創造し続けます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社サンマルクカフェ

所在地：岡山県岡山市北区平田173-104

代表者：小山 典孝

設立：1989年3月

URL：https://www.saint-marc-hd.com/saintmarccafe/

事業内容：サンマルクカフェ事業

【サンマルクカフェ 公式サイト】

X（旧Twitter） https://twitter.com/st_marc_cafe309

Instagram https://www.instagram.com/saint_marc_cafe_official

アプリ https://saint-marc-hd.com/cafe/appli/index.html?storelink=true

【お客様からのお問い合わせ先】

お客様相談窓口 お問い合わせフォーム

URL：https://saint-marc-hd.com/mailform/opinion.html?gyotai=cafe

※本プレスリリース内の画像は全てイメージです。

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※店舗により、取り扱いのない商品もございます。