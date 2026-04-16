【三交インホテルズ創業25周年記念企画第１弾】全社員へのアンケートを基に制作した「オリジナルオーダー制服（当社初）」を４月１日に導入しました

株式会社三交イン

株式会社三交イン（取締役社長：長井 康明、本社：名古屋市中村区）はビジネスホテルチェーン「三交インホテルズ」創業２５周年記念企画の第１弾として、当社としては初めての「オリジナルオーダー制服」を４月１日に導入しました。

新たな制服は、当社のブランドコンセプト「Heart＆Specialty」（※）を視覚化し、社員の声を反映した“選べる着こなし”の価値を加えたもので、各家庭でも洗濯しやすく、また、環境に配慮した素材も取り入れた仕様となっています。

新しい制服が、温かなおもてなしをお客様へ届ける象徴のひとつとなり、スタッフの想いとともにお客様に伝わっていく存在となることを願っております。

※「Heart & Specialty」・・・寄り添う心「Heart」と快適さを支える専門性「Specialty」を表す当社のブランドコンセプトです。

記

１．導入時期 ２０２６年４月１日

２．対 象 当社ホテルフロントスタッフ（約１７０名）

３．制作背景

（１）ブランドコンセプトの視覚化 ・・・ 当社ブランドコンセプト「Heart＆Specialty」を体現

（２）“選べる着こなし”という価値 ・・・ 着こなしパターンを用意

（３）社員の声で生まれた制服 ・・・ 全社員を対象に実施したアンケートを基に制作

４．コンセプト（制服に込めた５つの想い）

（１）温かみと上質さの両立

ブランドコンセプト『Heart＆Specialty』に基づき、温かみとやわらかさを感じる新デザインで

す。

（２）着やすさ・動きやすさ

ジャケット・シャツ・パンツは男女統一のデザインとしたほか、ノーネクタイ仕様や伸縮性素材の

活用、また、家庭での洗濯を可能とするなど、快適性と機能性を両立しています。

（３）ブランドの一体化

当社の３ブランドを象徴するカラー別ポケットチーフを採用し各店舗において着用することによ

り、チームの一体感を高めています。

（４）環境への配慮

リサイクル原料を50％使用した「LANATEC ECO(R)シャンブレーシャークスキン」素材を採用し、

環境に配慮した取組みとしてSDGs推進にも繋げています。

（５）自分らしく選べる楽しさ

スタッフ一人ひとりが自分らしく働けるよう、好みに合わせて着こなしを選ぶことが可能です。

ジャケット・パンツ・長袖シャツパンツ・長袖シャツパンツ／スカート・半袖シャツ

■本件に関するお問い合わせ 株式会社三交イン CS・ES推進課 増田／総務人事部 中村

TEL：０５２-５８９-００３５

【ご参考】三交インホテルズについて

当社が運営するビジネスホテルチェーン「三交インホテルズ」は現在、東京都に１店舗、静岡県に２店舗、愛知県に６店舗、三重県に４店舗、大阪府に１店舗、京都府に１店舗、計１５ホテルを営業しております。

三交インホテルズ店舗一覧（２０２６年４月現在）

※ ２０２７年秋（仮称）三交インGrande熊本開業予定 （１４０室予定）

※ ２０２８年春（仮称）三交インGrande四日市開業予定（１５２室予定）

※ Grandeは「三交インホテルズ」における１ランク上のブランドです。

客室は１５平方メートル 以上、バス・トイレがセパレートとなっております。