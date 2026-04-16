【いわきFC】荒木仁翔選手、U-19日本代表候補 選出のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、荒木仁翔 選手がU-19日本代表候補に選出されましたので、お知らせいたします。

なお、同選手は2026年4月19日（日）より実施される「U-19日本代表候補 4月国内キャンプ」に参加いたします。

【荒木 仁翔（MASATO ARAKI）】

◼︎ポジション

MF

◼︎生年月日

2007年8月2日（18歳）

◼︎身長/体重

170cm / 68kg

◼︎出身

宮崎県

◼︎経歴

太陽延岡SC → ソレッソ熊本 → 神村学園高等部 → いわきFC

◼︎コメント

「このたび、U-19日本代表候補に選出していただき、大変嬉しく思います。

日頃から支えてくださっているチーム関係者、家族に感謝しています。自分の持ち味を存分に発揮し、チームに貢献できるよう全力で取り組んでまいります。

また、この貴重な機会を自身のさらなる成長につなげられるよう、一つひとつのプレーに責任を持って臨みます。引き続き、応援のほどよろしくお願いいたします」