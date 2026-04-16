筑紫野市初出店！ 7月9日新規オープン「雑貨館インキューブ　イオンモール筑紫野店」

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西日本鉄道株式会社

　(株)インキューブ西鉄（本社：福岡市中央区 代表取締役社長 後藤　美奈）は、2026年7月9日にイオンモール筑紫野2F（福岡県筑紫野市）に、「雑貨館インキューブ イオンモール筑紫野店」をオープンいたします。入店する「イオンモール筑紫野」は本年春から秋にかけて、３回のリニューアルを実施する予定となっており、当店は夏の第2弾リニューアル時に開業いたします。



　「雑貨館インキューブ」は、『楽しいモノ・コトに出逢えるお店～出逢いと発見のおもちゃ箱～』をコンセプトに、幅広い品揃えが魅力の雑貨専門店です。旗艦店「天神店」をはじめ、九州内だけでなく関東・関西に展開し、現在全18店舗を展開しております。今回出店するイオンモール筑紫野店は19店舗目で、福岡県内では10店舗目になります。



　イオンモール筑紫野店は、約263坪の店舗面積で、コスメ・健康雑貨を中心に、ステーショナリー、バラエティ雑貨、家庭用品など約30,000点の品目を取り揃えて、お客様のニーズにお応えする店舗を目指してまいります。



　店舗や開業キャンペーンなどの詳細は、詳細は、6月頃改めてご案内いたします。



【店舗外観　イメージ】


■雑貨館インキューブ　イオンモール筑紫野店の概要

【店舗名】


　雑貨館インキューブ　イオンモール筑紫野店


【所在地】


　福岡県筑紫野市立明寺434-1　イオンモール筑紫野2 階


【オープン日】


　2026年7月9日


【営業時間】


　10：00～21:00


【店舗面積】


　約263坪


【取扱商品】


　コスメ・健康雑貨、ステーショナリー・バラエティ雑貨、家庭用品など


【取扱商品数】


　約30,000点


■(株)インキューブ西鉄の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【本社所在地】


　福岡市中央区天神二丁目11番3号 ソラリアステージビル


【代表者】


　代表取締役社長　後藤　美奈


【設立】


　1999年2月1日


【資本金】


　50百万円（西日本鉄道株式会社100%出資）


【事業内容】


　ファッション雑貨・バラエティ雑貨・ステーショナリー・インテリア雑貨・生活雑貨・化粧品雑貨類の販売等


【従業員数】


　260名（2026年4月現在）


【運営店舗】


　18店舗


　九州地区


　・天神店（福岡県福岡市中央区）


　・木の葉モール橋本店（福岡県福岡市西区）


　・イオンモール香椎浜店（福岡県福岡市東区）


　・アクロスモール春日店（福岡県春日市）


　・久留米店（福岡県久留米市）


　・イオンモール大牟田店（福岡県大牟田市）


　・イオンモール福津店（福岡県福津市）


　・サンリブシティ小倉店（福岡県北九州市小倉南区）


　・イオンモール直方店（福岡県直方市）


　・させぼ五番街店（長崎県佐世保市）


　・パークプレイス大分店（大分県大分市）


　・イオンモール熊本店（熊本県上益城郡嘉島町）


　・イオンモール鹿児島店（鹿児島県鹿児島市）


　関西地区


　・イオンモール京都桂川店（京都府京都市）


　・イオンモール草津店（滋賀県草津市）


　関東地区


　・イオンモール八千代緑が丘店（千葉県八千代市）


　・イオンモール千葉ニュータウン店（千葉県印西市）


　・ユニモちはら台店（千葉県市原市）