筑紫野市初出店！ 7月9日新規オープン「雑貨館インキューブ　イオンモール筑紫野店」

西日本鉄道株式会社

(株)インキューブ西鉄（本社：福岡市中央区 代表取締役社長 後藤 美奈）は、2026年7月9日にイオンモール筑紫野2F（福岡県筑紫野市）に、「雑貨館インキューブ イオンモール筑紫野店」をオープンいたします。入店する「イオンモール筑紫野」は本年春から秋にかけて、３回のリニューアルを実施する予定となっており、当店は夏の第2弾リニューアル時に開業いたします。

「雑貨館インキューブ」は、『楽しいモノ・コトに出逢えるお店～出逢いと発見のおもちゃ箱～』をコンセプトに、幅広い品揃えが魅力の雑貨専門店です。旗艦店「天神店」をはじめ、九州内だけでなく関東・関西に展開し、現在全18店舗を展開しております。今回出店するイオンモール筑紫野店は19店舗目で、福岡県内では10店舗目になります。

イオンモール筑紫野店は、約263坪の店舗面積で、コスメ・健康雑貨を中心に、ステーショナリー、バラエティ雑貨、家庭用品など約30,000点の品目を取り揃えて、お客様のニーズにお応えする店舗を目指してまいります。

店舗や開業キャンペーンなどの詳細は、詳細は、6月頃改めてご案内いたします。

【店舗外観 イメージ】

■雑貨館インキューブ イオンモール筑紫野店の概要

【店舗名】

雑貨館インキューブ イオンモール筑紫野店

【所在地】

福岡県筑紫野市立明寺434-1 イオンモール筑紫野2 階

【オープン日】

2026年7月9日

【営業時間】

10：00～21:00

【店舗面積】

約263坪

【取扱商品】

コスメ・健康雑貨、ステーショナリー・バラエティ雑貨、家庭用品など

【取扱商品数】

約30,000点

■(株)インキューブ西鉄の概要

【本社所在地】

福岡市中央区天神二丁目11番3号 ソラリアステージビル

【代表者】

代表取締役社長 後藤 美奈

【設立】

1999年2月1日

【資本金】

50百万円（西日本鉄道株式会社100%出資）

【事業内容】

ファッション雑貨・バラエティ雑貨・ステーショナリー・インテリア雑貨・生活雑貨・化粧品雑貨類の販売等

【従業員数】

260名（2026年4月現在）

【運営店舗】

18店舗

九州地区

・天神店（福岡県福岡市中央区）

・木の葉モール橋本店（福岡県福岡市西区）

・イオンモール香椎浜店（福岡県福岡市東区）

・アクロスモール春日店（福岡県春日市）

・久留米店（福岡県久留米市）

・イオンモール大牟田店（福岡県大牟田市）

・イオンモール福津店（福岡県福津市）

・サンリブシティ小倉店（福岡県北九州市小倉南区）

・イオンモール直方店（福岡県直方市）

・させぼ五番街店（長崎県佐世保市）

・パークプレイス大分店（大分県大分市）

・イオンモール熊本店（熊本県上益城郡嘉島町）

・イオンモール鹿児島店（鹿児島県鹿児島市）

関西地区

・イオンモール京都桂川店（京都府京都市）

・イオンモール草津店（滋賀県草津市）

関東地区

・イオンモール八千代緑が丘店（千葉県八千代市）

・イオンモール千葉ニュータウン店（千葉県印西市）

・ユニモちはら台店（千葉県市原市）