累計販売個数500万個突破、北海道土産の新定番「生ノースマン」がJR東京駅構内に4月24日(金)～期間限定オープン！しっとりパイ生地×抹茶あん×“ふんわり”生クリームの「生ノースマン 抹茶」新登場

北海道コンフェクトグループ株式会社

千秋庵製菓株式会社（北海道コンフェクトグループ、本社：北海道札幌市、代表取締役：中西克彦）は、2026年4月24日(金)、JR東京駅構内に「ノースマン」の北海道外初の専門店「ノースマンJR東京駅店」を期間限定でオープンいたします。「ノースマン」は、大正10年（1921年）創業の札幌千秋庵が手がける主力商品で、パイ生地と北海道産小豆のこしあんを組み合わせた、元祖“和洋折衷”スイーツです。昭和49年（1974年）の発売以来、半世紀にわたり北海道民に親しまれてきました。本店舗では、定番の「ノースマン」に加え、ノースマンにミルキーでコクのある生クリームをたっぷりと加え、お馴染みの味をリッチにアップデートした商品「生ノースマン」も販売いたします。現在、北海道のみで展開している直営店では連日完売となる人気商品です。さらに、新フレーバーとして「生ノースマン 抹茶」も新たに登場いたします。期間限定の出店となりますが、4月24日～9月中旬頃までの長期に渡って店舗展開することにより、これまで北海道を中心にご提供してきた「ノースマン」を、東京駅という新たな拠点から、より多くのお客様へお届けしてまいります。通勤・通学で日常的にご利用される方をはじめ、旅行や出張で東京駅をご利用の際にも、ぜひお立ち寄りください。

店舗概要

■ 店舗名：ノースマンJR東京駅店

■ オープン日：2026年4月24日(金)

■ 住 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目9-1 JR東日本東京駅 八重洲中央口改札内

■ 営業時間：7:00～22:00

■ 休業日：不定休

■ 公式サイト：https://northman-hokkaido.com/ (https://northman-hokkaido.com/)

【ご購入者プレゼント／数量限定】ノースマンステッカープレゼント

ノースマンJR東京駅店にて、商品をお買い上げいただいたお客様に、数量限定で

ノースマン実寸サイズの“ノースマンオリジナルステッカー”をプレゼントいたします。

※1会計につき1枚

※予定数に達し次第、配布を終了いたします。

元祖 和洋折衷スイーツ「ノースマン」とは？

大正10年 （1921年）に創業した100年の歴史をつなぐ札幌の菓子メーカー「札幌千秋庵」の主力商品で、パイ生地と北海道産の小豆による餡を使用した元祖 “和洋折衷” スイーツです。 「ノースマン」は、北の大地に生きる人々のたくましい力を表したいとの想いから考案され、昭和49年（1974年）の発売から半世紀もの間、北海道民に親しまれてきました。開発のヒントになったのは横浜の中華街で売られていた「パイまんじゅう」。 道外出張が多かった初代が持ち帰り、パイ生地と北海道特産の小豆を使用した和洋折衷なお菓子にしたいと研究を重ね完成しました。500層以上に折り重ねたパイ生地は、季節によって微妙な温度管理が必要で、常に良い製法を追及しつづけています。生地に包まれる小豆餡は、北海道産の生の小豆の皮を剥いてから製造しており、口当たりがよくパイと非常によく合う「ノースマン」特製の餡です。

累計販売個数500万個突破の大人気商品「生ノースマン」とは？

誕生から半世紀を経て、より幅広い世代の方に「ノースマン」の美味しさを届けたいという想いから、北海道産生乳を使用した生クリームをパイに注入する“生菓子”への挑戦として誕生した「生ノースマン」。ミルキーでコクのある生クリームを加えることで、誰にでも親しみやすい味わいに仕上げるとともに、従来のノースマンとは異なる、軽やかな食感と新しい風味を実現しました。パイ生地・あんこ・生クリームが織りなす、和と洋のゴールデンバランスをお楽しみいただける一品です。2022年10月の発売以来、累計販売個数は500万個を突破し、北海道内の直営店では連日完売が続くなど、多くのお客様にご支持をいただいております。

取扱商品

新商品＜生ノースマン 抹茶＞

しっとりと焼き上げたパイ生地の中に、ほろ苦い抹茶あんと、抹茶の風味豊かな生クリームをたっぷりと入れました。抹茶のほろ苦さとミルキーな生クリームがバランスよく調和した味わいです。

価格：4個入 1,580円（税込）

消費期限：3日間

保存方法：要冷蔵（10℃以下）

※商品は冷凍状態でのお渡しとなります。解凍の上、お召し上がりください。

※商品に保冷剤・保冷袋が入っています。

生ノースマン 抹茶 商品のこだわり

■ パイ生地

食感を楽しんでいただくため、バターを練り込んだ生地を500層に折り込み、さらに0度に温度管理した状態で一晩寝かせてから焼き上げています。時間を置いてしっとりさせることで、薄い生地ながらもしっかりと食感のあるパイ生地に仕上がっています。北海道産の小麦粉を生地に配合し、パイらしい食感を感じつつも中身のあんこと生クリームを邪魔せず、全体が自然と馴染む味わいになっています。

■ 生クリーム

生ノースマンの生クリームに、鹿児島県産の香り高い抹茶を加えた生クリームは、ふんわりと軽い口どけです。抹茶あんとの相性を考慮し、抹茶本来の豊かな風味とほろ苦さを引き立てるよう、甘さを控えめに調整しています。口いっぱいに広がるやさしい甘みと抹茶の香りが重なり合い、最後まで飽きのこないリッチな味わいに仕上げました。

＜生ノースマン＞

ノースマンに北海道産の生乳を使用したミルキーでコクのある生クリームをたっぷりと加え、お馴染みの味をリッチに進化させました。甘みを抑えた渋味の少ないあんこと、生クリームのみずみずしい口当たり、薄めでしっとりとしたパイが合わさる食感とハーモニーをお楽しみください。

価格：4個入 1,280円（税込）

消費期限：3日間

保存方法：要冷蔵（10℃以下）

※商品は冷凍状態でのお渡しとなります。解凍の上、お召し上がりください。

※商品に保冷剤・保冷袋が入っています。

＜生ノースマン チョコレート＞

しっとりと焼き上げたパイ生地の中に、なめらかな口どけのチョコあんと、チョコレート生クリームをたっぷりと入れました。アクセントにチョコチップを加えることで、カリっとした食感の楽しさをプラスしています。

価格：4個入 1,580円（税込）

消費期限：3日間

保存方法：要冷蔵（10℃以下）

※商品は冷凍状態でのお渡しとなります。解凍の上、お召し上がりください。

※商品に保冷剤・保冷袋が入っています。

今買えるのはノースマンJR東京駅店だけ！＜ノースマン＞

北海道産の小豆を使用したこだわりのこしあんを、バターを練り込んだ500層以上に折り重ねた繊細なパイ生地で包み、しっとりと焼き上げています。今も昔も変わらない伝統の味です。

価格：

5個入 1,100円（税込）

8個入 1,750円（税込）

8個入アソート（こしあん／つぶあん／かぼちゃ／ミルク） 1,750円（税込）

賞味期限：29日間

保存方法：常温

※数量限定・期間限定での販売のため、早期に品切れとなる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※当日の混雑状況により、入場制限を実施する場合や整理券を配布する場合がございます。なお、整理券は商品のご購入をお約束するものではございません。

※ご来店の際は、JR東日本「東京駅」を区間に含む乗車券類、または入場券をお買い求めのうえご入場ください。

千秋庵製菓株式会社について

1921年の創業以来、「山親爺」「ノースマン」などの銘菓をはじめ、和と洋そして和洋折衷の様々なお菓子を製造・販売してまいりました。2022年に北海道コンフェクトグループに仲間入りし、「ホンモノのおいしさづくり」をミッションに掲げて、100年の伝統を大切にしながらもチャレンジ精神を忘れずに菓子づくりの道を歩み続けています。

■会社概要

社 名：千秋庵製菓株式会社

所在地：北海道札幌市中央区南3 条西3丁目13番地2

代表者：代表取締役社長 中西克彦

設 立：1921年9月5日

事業内容：和洋菓子の製造・販売

https://senshuan.co.jp