核医学用放射性医薬品業界の市場動向：2026年11873百万米ドルから2032年19705百万米ドルへ成長予測
核医学用放射性医薬品とは
核医学用放射性医薬品とは、放射性同位体と生理活性分子を組み合わせた医薬品であり、体内での分子レベルの挙動を可視化または治療に利用する点に特徴がある。これらは主に、PET/SPECT診断に用いられるトレーサーと、腫瘍細胞を標的とする治療用製剤に分類される。高い感度、定量性、非侵襲性を備え、腫瘍学、心血管・脳血管疾患、神経疾患、骨疾患など幅広い臨床領域で活用されている。
平均粗利益率は約72%とされ、技術集約型かつ高付加価値な医薬品カテゴリーとして位置付けられる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347105/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347105/images/bodyimage2】
図. 核医学用放射性医薬品の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「核医学用放射性医薬品―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、核医学用放射性医薬品の世界市場は、2025年に10849百万米ドルと推定され、2026年には11873百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.8%で推移し、2032年には19705百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場成長を牽引する要因：精密医療とセラノスティクス
まず、精密医療への需要拡大が市場成長の中核的ドライバーとなっている。近年、PET/CTやSPECT/CTなどの高度画像診断装置の普及により、核医学用放射性医薬品の臨床的価値が一層高まっている。さらに、診断と治療を統合したセラノスティクスの進展により、ルテチウム-177やアクチニウム-225を用いた標的放射線治療が注目されている。
直近6ヶ月の動向として、2025年初頭には欧州およびアジアにおいて新たな同位体製造施設の建設計画が発表され、供給体制の強化が進んでいる。また、ある欧州のがん専門病院では、PSMA標的放射性医薬品を導入した結果、前立腺がん患者の治療効果が従来療法と比較して約30%向上したと報告されており、臨床的有効性が市場拡大を後押ししている。
サプライチェーンと規制環境：市場拡大への課題
一方で、核医学用放射性医薬品の製造および流通には、放射性同位体の短い半減期や厳格な規制要件が大きな制約となる。原子炉や加速器による同位体供給能力に依存するため、サプライチェーンの安定性確保が重要な課題である。さらに、クラスIII医薬品としての承認プロセスは長期化する傾向にあり、多額の研究開発投資と専門的な臨床知識が求められる。
独自の観察として、近年は供給安全保障の観点から、各国が同位体生産の国内化を推進しており、地域分散型の生産体制への移行が進んでいる。この動向は、将来的な価格安定化と供給リスクの低減に寄与すると考えられる。
競争環境と主要企業の戦略
核医学用放射性医薬品市場は高度に専門化された競争環境を形成しており、Cardinal Health、GE Healthcare、Lantheus Medical Imaging、Bayer、Novartisなどが主要プレイヤーとして挙げられる。これらの企業は、同位体供給から製剤開発、流通までを統合したビジネスモデルを構築し、競争優位性を確立している。2025年時点で、上位5社が市場売上の大部分を占めており、技術力と規制対応能力が参入障壁として機能している。
市場セグメンテーションと地域動向
製品別では、診断用製剤が依然として市場の主流を占める一方、セラノスティクスの進展により治療用放射性医薬品の成長率が最も高いと予測される。用途別では、病院および画像診断センターが主要な需要先となっている。
核医学用放射性医薬品とは、放射性同位体と生理活性分子を組み合わせた医薬品であり、体内での分子レベルの挙動を可視化または治療に利用する点に特徴がある。これらは主に、PET/SPECT診断に用いられるトレーサーと、腫瘍細胞を標的とする治療用製剤に分類される。高い感度、定量性、非侵襲性を備え、腫瘍学、心血管・脳血管疾患、神経疾患、骨疾患など幅広い臨床領域で活用されている。
平均粗利益率は約72%とされ、技術集約型かつ高付加価値な医薬品カテゴリーとして位置付けられる。
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図. 核医学用放射性医薬品の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「核医学用放射性医薬品―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、核医学用放射性医薬品の世界市場は、2025年に10849百万米ドルと推定され、2026年には11873百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.8%で推移し、2032年には19705百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場成長を牽引する要因：精密医療とセラノスティクス
まず、精密医療への需要拡大が市場成長の中核的ドライバーとなっている。近年、PET/CTやSPECT/CTなどの高度画像診断装置の普及により、核医学用放射性医薬品の臨床的価値が一層高まっている。さらに、診断と治療を統合したセラノスティクスの進展により、ルテチウム-177やアクチニウム-225を用いた標的放射線治療が注目されている。
直近6ヶ月の動向として、2025年初頭には欧州およびアジアにおいて新たな同位体製造施設の建設計画が発表され、供給体制の強化が進んでいる。また、ある欧州のがん専門病院では、PSMA標的放射性医薬品を導入した結果、前立腺がん患者の治療効果が従来療法と比較して約30%向上したと報告されており、臨床的有効性が市場拡大を後押ししている。
サプライチェーンと規制環境：市場拡大への課題
一方で、核医学用放射性医薬品の製造および流通には、放射性同位体の短い半減期や厳格な規制要件が大きな制約となる。原子炉や加速器による同位体供給能力に依存するため、サプライチェーンの安定性確保が重要な課題である。さらに、クラスIII医薬品としての承認プロセスは長期化する傾向にあり、多額の研究開発投資と専門的な臨床知識が求められる。
独自の観察として、近年は供給安全保障の観点から、各国が同位体生産の国内化を推進しており、地域分散型の生産体制への移行が進んでいる。この動向は、将来的な価格安定化と供給リスクの低減に寄与すると考えられる。
競争環境と主要企業の戦略
核医学用放射性医薬品市場は高度に専門化された競争環境を形成しており、Cardinal Health、GE Healthcare、Lantheus Medical Imaging、Bayer、Novartisなどが主要プレイヤーとして挙げられる。これらの企業は、同位体供給から製剤開発、流通までを統合したビジネスモデルを構築し、競争優位性を確立している。2025年時点で、上位5社が市場売上の大部分を占めており、技術力と規制対応能力が参入障壁として機能している。
市場セグメンテーションと地域動向
製品別では、診断用製剤が依然として市場の主流を占める一方、セラノスティクスの進展により治療用放射性医薬品の成長率が最も高いと予測される。用途別では、病院および画像診断センターが主要な需要先となっている。