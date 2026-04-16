インピンジメント・トンネル・フリーザーの世界市場2026年、グローバル市場規模（高圧型、中圧型、低圧型）・分析レポートを発表
2026年4月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「インピンジメント・トンネル・フリーザーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、インピンジメント・トンネル・フリーザーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界のインピンジメント・トンネル・フリーザー市場に関する詳細な分析を提供しており、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別特性などを総合的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は754百万ドルとされ、2031年には1029百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は4.6%と見込まれており、食品加工分野の拡大に伴い安定した成長が期待されています。
本装置は高速冷気を食品表面に直接当てることで急速冷却および凍結を実現する高効率機器であり、食品の品質や栄養を保持しながら短時間で処理できる点が特徴です。
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企業分析では、FPS、GEA、Advanced Equipment、Square、Wolfking、DSI Dantech、Starfrost、OctoFrost、Ross Industries、INCHOI MACHINERYなどの主要企業が取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開などの観点から比較されており、市場における競争力や位置づけが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカー間の市場シェアや売上動向が比較され、競争構造が詳細に検討されています。冷却効率や省エネルギー性能、装置のコンパクト性が重要な競争要因となっており、各企業は技術開発と製品差別化を通じて市場での優位性を確立しています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカにおける市場動向が示されています。特にアジア太平洋地域では食品加工産業の成長により需要が拡大しており、市場成長の中心となっています。
一方、欧州や北米では高品質食品への需要や技術革新が市場を支えています。
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製品別では、高圧型、中圧型、低圧型に分類され、それぞれの性能や用途に応じた需要が分析されています。用途別では水産加工、家禽加工、果実および野菜加工、その他の分野に分けられ、特に水産および家禽分野での需要が市場拡大を牽引しています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。
これにより、企業は有望な市場分野を特定し、戦略的な投資判断を行うことが可能となります。
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市場動向では、成長要因として食品加工需要の増加や品質保持技術への関心の高まりが挙げられています。また、省エネルギー化や効率向上に対する要求も市場拡大を後押ししています。
一方で、設備導入コストの高さが課題として指摘されています。技術革新や新製品開発は今後の重要な成長機会とされています。
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サプライチェーンの分析では、主要原材料や供給業者、産業構造が整理されており、製造から販売までの流れが明確に示されています。これにより、コスト構造や供給リスクへの理解が深まります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「インピンジメント・トンネル・フリーザーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、インピンジメント・トンネル・フリーザーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界のインピンジメント・トンネル・フリーザー市場に関する詳細な分析を提供しており、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別特性などを総合的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は754百万ドルとされ、2031年には1029百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は4.6%と見込まれており、食品加工分野の拡大に伴い安定した成長が期待されています。
本装置は高速冷気を食品表面に直接当てることで急速冷却および凍結を実現する高効率機器であり、食品の品質や栄養を保持しながら短時間で処理できる点が特徴です。
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企業分析では、FPS、GEA、Advanced Equipment、Square、Wolfking、DSI Dantech、Starfrost、OctoFrost、Ross Industries、INCHOI MACHINERYなどの主要企業が取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開などの観点から比較されており、市場における競争力や位置づけが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカー間の市場シェアや売上動向が比較され、競争構造が詳細に検討されています。冷却効率や省エネルギー性能、装置のコンパクト性が重要な競争要因となっており、各企業は技術開発と製品差別化を通じて市場での優位性を確立しています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカにおける市場動向が示されています。特にアジア太平洋地域では食品加工産業の成長により需要が拡大しており、市場成長の中心となっています。
一方、欧州や北米では高品質食品への需要や技術革新が市場を支えています。
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製品別では、高圧型、中圧型、低圧型に分類され、それぞれの性能や用途に応じた需要が分析されています。用途別では水産加工、家禽加工、果実および野菜加工、その他の分野に分けられ、特に水産および家禽分野での需要が市場拡大を牽引しています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。
これにより、企業は有望な市場分野を特定し、戦略的な投資判断を行うことが可能となります。
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市場動向では、成長要因として食品加工需要の増加や品質保持技術への関心の高まりが挙げられています。また、省エネルギー化や効率向上に対する要求も市場拡大を後押ししています。
一方で、設備導入コストの高さが課題として指摘されています。技術革新や新製品開発は今後の重要な成長機会とされています。
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サプライチェーンの分析では、主要原材料や供給業者、産業構造が整理されており、製造から販売までの流れが明確に示されています。これにより、コスト構造や供給リスクへの理解が深まります。