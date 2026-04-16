「RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2026」を9月3日・4日にJASIS 2026で開催 ポスターセッション募集開始
一般社団法人日本分析機器工業会(JAIMA)および一般社団法人日本科学機器協会(JSIA)は、両団体が共同開催する最先端科学・分析システム＆ソリューション展「JASIS 2026」の一部として、2026年9月3日(木)・4日(金)の2日間、「RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2026」を幕張メッセ国際会議場にて開催いたします。
本国際会議は、英国王立化学会(The Royal Society of Chemistry：RSC)とJAIMAの企画・運営により、2011年から継続して開催している国際シンポジウムです。
2026年は“Computational Techniques in Analytical Chemistry”をテーマに、分析化学・分析技術分野における招待講演および一般公募によるポスターセッションで構成されます。
本シンポジウムにおけるポスターセッションについて、以下の通り参加者を募集いたします。
【募集概要(要点)】
開催日 ： 2026年9月3日(木)・4日(金)
会場 ： 幕張メッセ 国際会議場 2階 国際会議室
内容 ： 分析化学・分析技術に関するポスター発表
テーマ ： Computational Techniques in Analytical Chemistry
申込方法： 公式サイトよりオンライン登録
ポスターセッションへの参加をご希望の方はURL：RSC-JAIMA Symposium 2026 サイト
( https://www.jaima.or.jp/ic/rsc-jaima/ )からお申し込みください。
※ ポスターセッションの登録とは別に、JASIS 2026の事前来場登録が必要です。(JASIS 2026 事前来場登録受付：7月上旬開始予定)
【ポスターセッション登録スケジュール】
■ 早期に審査結果の通知が必要な方(ビザ申請・渡航準備など)
ポスターセッション登録締切 ：6月1日(月)
ポスター要旨ファイル提出締切：6月1日(月)
■ 早期通知を必要としない方
ポスターセッション登録締切 ：7月3日(金)
ポスター要旨ファイル提出締切：7月3日(金)
■ 採択された参加者向け
フラッシュプレゼンテーション資料提出期限：8月20日(木)
【JAIMA TRAVEL GRANT(渡航助成金制度)】
JAIMAでは、RSC-JAIMAシンポジウム2026への参加を支援するため、以下の通り渡航助成金制度を実施します。
■ 海外からの参加者(若手研究者)
支給額：50,000円
■ 日本在住の留学生
支給額：20,000円
・申請方法
渡航助成金への申請を希望される方は、ポスター要旨提出時に同時申請してください。
提出された要旨に基づき、選考委員会により審査を行います。
申請書： RSC-JAIMA Symposium 2026 サイト
( https://www.jaima.or.jp/ic/rsc-jaima/ )よりダウンロード
提出先： rsc_jaima@ml.jaima.or.jp
・助成金スケジュール
応募締切 ：5月15日(金)
選考結果通知：5月25日(月)
【会場】
幕張メッセ 国際会議場 2階 国際会議室
【主催・オーガナイザー】
久本 秀明(RSC アナリスト・アソシエイトエディター／大阪公立大学 教授)
ダニエル・チッテリオ(RSC フェロー／慶應義塾大学 教授)