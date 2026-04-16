合同会社スポットライト（本社：大阪市阿倍野区、代表：山下悦令）は、SNSサポートとMEO（Googleマップ・検索最適化）対策を軸に、地域に根差す企業や店舗が「その街で必要不可欠な存在」となるための伴走型支援サービスを強化いたします。 現在、多くの地域企業が「発信しても成果が出ない」「人手不足で手が回らない」という切実な課題を抱えています。「良い商品・サービスがあるのに、ネット上で見つからないために存在しないことになっている」という現状は、単なる集客の悩みではなく、地域経済における「デジタル格差」が生んだ情報の断絶という社会問題です。 当社は、人材育成プログラム「SNSスキルシェア」による組織の内製化支援、投稿ひとつ・ショート動画1本から発注できる柔軟な「外注サポート」、そして、実店舗のみならずBtoB企業の信頼性も高める「MEO対策」を統合。これらを組み合わせることで、一過性の投稿を「永続的な資産」へと転換します。店舗のみならず、検索需要の高いBtoB企業も対象に、全方位でサポートします。

なぜ今、地域企業に「情報発信の資産化」が必要なのか

現在、消費者の多くがGoogleマップやSNSを利用して情報収集を行っています。一方で、地域で長年愛される名店や、高い技術を持つBtoB企業がデジタル化の波に取り残され、廃業や衰退を余儀なくされるケースが後を絶ちません。 合同会社スポットライトは、「素晴らしい技術やサービスがあるのに、ネットで検索しても見つからない（＝存在しないことになっている）」という現状を、地域経済の大きな損失であり、解決すべき社会課題だと考えています。私たちは、企業が自らの言葉で魅力を届け、末永く地域で選ばれ続けるための「自立した情報発信」の仕組みづくりを推進します。

1. 組織を強くする内製化支援人材育成プログラム「SNSスキルシェア」

自社（自店）で発信し続ける力を養うための6ヶ月の人材育成プログラム。「外注して終わり」の宣伝ではなく、企業の中にノウハウを蓄積する「教育」に重きを置いています。アカウント設計からスマホでのショート動画撮影・制作など、外注に頼らず社内のスタッフが育ち、社内にノウハウを蓄積することで、持続可能な情報発信体制を構築します。

2. 継続の壁を突破する「1本から頼めるスポット外注サポート」

少人数で運営している会社や本業があって「中々広報活動できない」「リソースが足りない」という課題に対し、投稿ひとつ、ショート動画1本からプロへ発注可能な体制を用意。素材をメールするだけで、投稿画像、キャップションまで受け取ることができるので、コピペでSNSへの投稿ができます。

3. “見つからない”を解決する「MEO対策（Googleマップ・検索最適化）」

Googleビジネスプロフィールの最適化やInstagram連携、分析ツールによるニーズ発掘を実施。実店舗の来店促進はもちろん、信頼性が問われるBtoB企業の認知向上にも寄与し、地域で選ばれる会社やお店を目指します。 また、BtoB企業こそ今やるべきです。「MEO対策は飲食店向け」というイメージがありますが、実は、製造業やメーカーなどのBtoB企業でも、地域で選ばれる会社になるために必要な施策です。取引先や採用候補者から「地名＋業種」で検索されたときに、Googleビジネスプロフィールに最新の情報を掲載しておくことで、知ってもらえる機会を損しないことに繋がります。実店舗の集客だけでなく、BtoBの成約や採用強化という、地域企業の経営課題をダイレクトに解決します。

今後の展望

「知られていない」という理由だけで、地域で必要とされる会社が消えていく未来を変えたい。地域に存在する「人」や「商品・サービス」に光（スポットライト）を当て、情報発信が当たり前に地域社会の資産となる未来を創造します。

本件に関するお問い合わせ先

合同会社スポットライト 担 当：山下 所在地：〒545-6031 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43・あべのハルカス31階 公式サイト：https://spotwrite-fp.com 電話番号：050-3559-3502 メールアドレス：info@spotwrite-fp.com