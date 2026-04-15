アイル、日本最大級の難病ALS啓発音楽フェス「MOVE FES.2026」10周年特別公演に協賛

株式会社アイル

企業の業務管理を自社開発システムで支援する株式会社アイル（本社：大阪市北区・東京都港区、代表取締役社長：岩本哲夫、東証プライム：3854）は、2026年6月20日（土）にEXシアター六本木（東京・港区）のリアル会場・オンライン配信・メタバース会場で開催される、「MOVE FES. 2026（ムーブフェス）」に協賛します。



一般社団法人WITH ALS（ウィズ エーエルエス）による、難病ALSと闘う人をはじめ、全ての人に希望の光を届ける、日本最大級のALS啓発音楽イベントです。

今回は10周年を記念した特別公演で、世界ALSデー前夜に開催されます。



当社は5度目の協賛となり、リアル会場でご来場の皆さまに同団体とのコラボレーショングッズを無料配布し、イベントを盛り上げます。

「見えにくい場所に光を」協賛への思い

当社は、企業の経営を支援すべく業務管理システムの開発・提供、運用をサポートしています。また、経営を陰で支える企業のご担当者さまの努力や工夫に光を当て、効率化に留まらずよりクリエイティブな業務の実現も支援しています。



当社がWITH ALSに出会ったとき、未だ一般認知度が高くはない難病の啓発や、自らが今できることに、限界を定めず全力で取り組む姿勢に感銘を受けました。

常に課題解決を諦めず、妥協せずにより良い環境を追求する精神は、まさに当社がお客さまと共有していきたい思いでもあります。



WITH ALSの皆さまの考え方は、あらゆる困難を抱えている全ての人に、共通して大切な姿勢だと考えています。



当イベントの協賛を通して、WITH ALSの思い、当社の思いが、多くの方に伝わる機会になればと思います。

また、当社も当イベントから刺激を受け、感性を養い、サービスや個々の業務姿勢にいかしてまいります。



当日は、同団体の代表である武藤 将胤（むとう まさたね）氏が、当イベント用にEYE DESIGN（視線入力によりデザイン）した当社のブランドカラーのイベントロゴや、当社のポリシー「FREE,LOVE＆DREAM.」、そしてWITH ALSのポリシー「NO LIMIT,YOUR LIFE.」などを施したオリジナルグッズ（予定）を、リアル会場の来場者皆さまにお配りします。

協賛背景詳細（note） :https://note.ill.co.jp/n/n7c60a4851754

指定難病「ALS（筋萎縮性側索硬化症）」について

WITH ALSとアイル2018年アイル主催「BACKYARD FES.」武藤氏の出演時同イベントで視線入力による「EYE VDJ」を披露2023年「MOVE FES.」アイルメインスポンサー時WITH ALS関係社イベントにて、アイル副社長 岩本がスピーチ

体を動かす運動神経が老化し、徐々に動かなくなっていく難病です。

運動を司る神経の変性によって筋肉への命令が伝わらなくなり、筋力の低下を引き起こしますが、意識や五感、知能の働きは正常のままです。発症してからの平均余命は3～5年と言われ、世界で40万人、日本には約1万人の患者がいるとされています。

ALSの進行によって、手足の麻痺による運動障害、コミュニケーション障害、嚥下障害などの症状が起こり、最終的には呼吸障害を起こすため、延命のための人工呼吸器の装着が必要となります。

極めて進行が速く、現在、治癒のための有効な治療法は確立されていません。（WITH ALS公式サイト(https://withals.com/)より）

開催概要

日時 ： 2026年6月20日（土）15:00開場 / 16:30開演～21:00閉演予定

場所 ： EXシアター六本木（東京都港区西麻布1-2-9）

視聴形態 ： 会場来場／オンライン配信／メタバース配信

チケット購入 ： https://www.movefes.jp/ticket(https://www.movefes.jp/ticket)

詳細を見る :https://www.movefes.jp/

2016年にスタートし、今年で開催10周年を迎える「MOVE FES.」。

ALSという身体が徐々に動かなくなる難病と共に生きながら、クリエイター・アーティストとして活動を続ける、WITH ALS代表の武藤 将胤氏が企画・演出します。

これまで、EYE VDJ、ファッションショー、ロボット、脳波、XRアート、筋電など、音楽とテクノロジーを融合した実験的ステージを通じて、“できない”を“できる”へ変える人とテクノロジーの可能性を提示してきました。

10周年となる今回は、「THANKS × RESPECT. 感謝と尊敬の10年。」をテーマに、同団体を支えている全ての方々への感謝とともに、新たな挑戦を企画されています。

一般社団法人WITH ALSについて

WITH ALS発表プレスリリース :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000045877.html

https://withals.com/

代表の武藤氏自身のALS闘病体験を通じて、世界中にALSを周知し、認知・理解を拡大させることで、治療方法や支援制度の向上を目的として活動しています。

「ALSの課題解決を起点にすべての人が自分らしく挑戦できるボーダレスな社会を創造すること」をミッションに、エンターテイメント・テクノロジー・ヒューマンケア（介護）の領域で活動。

また、ALS患者とその家族、非患者のQOL（Quality of Life）向上に貢献すべく、さまざまな方法でコンテンツ開発と支援活動をしています。

株式会社アイルについて

企業の販売・在庫管理を担うバックオフィスや、ECサイト・店舗運営のバックヤードなど、企業活動の根幹となるバックサイドの業務プロセス変革を、「アラジンオフィス(https://aladdin-office.com/)」「アラジンEC(https://aladdin-ec.jp/)」「CROSS MALL(https://cross-mall.jp/)」をはじめとした自社開発システムで支援しています。

さらに働く人に光を当て、誰もがクリエイティブな仕事と豊かな生活を実現し、働く日々に喜びを持てる社会実現を目指し、サービス開発・強化やイベント企画、協賛活動に努めています。

・社名 ： 株式会社アイル（東証プライム：3854）

・代表者 ： 代表取締役社長 岩本哲夫

・設立 ： 1991年

・資本金 ： 3億54百万円（2025年7月末時点）

・社員数 ： 1075人［連結]（2026年4月1日時点）

・売上高 ： 192億94百万円［連結]（2025年7月期実績）

・本社 ： 大阪本社：大阪市北区 / 東京本社：東京都港区

・URL ： https://www.ill.co.jp/