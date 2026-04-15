ohpner、「DMM GAMES」のモビリティ広告掲出およびファミマTVでの広告配信を担当

ohpner株式会社

オフラインマーケティング事業を展開するohpner株式会社(https://ohpner.com/)（東京都渋谷区、代表取締役：土井健）は、合同会社EXNOA(https://dmmgames.co.jp/)（東京都港区、CEO：東條 寛）が運営するゲームプラットフォーム「DMM GAMES(https://games.dmm.com/)」のモビリティ広告掲出および、ファミマTV（旧名称：FamilyMartVision）での広告配信を担当いたしました。

2026年4月1日より、「DMM GAMES」のクリエイティブを掲出したモビリティ広告が東京・秋葉原エリアにて走行を開始しております。あわせて、2026年3月31日よりファミマTVでの広告配信を開始しております。

▼モビリティ広告

開始日：2026年4月1日～7月1日

エリア：東京（秋葉原エリア）

▼ファミマTV

配信期間：2026年3月31日～2026年6月22日

出稿エリア：東京

出稿時間帯：深夜帯（0:00～4:59／5時間）

■DMM GAMES

合同会社EXNOAが運営するゲームプラットフォーム。PC・スマートフォン向けに多様なゲームコンテンツを提供しています。

https://games.dmm.com/

■合同会社EXNOA

https://dmmgames.co.jp/

※本件に関する公式リリースはこちら：https://ohpner.com/news/20260415

■ohpner株式会社について

ohpnerは、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。モビリティ広告（旧アドトラック）、タクシー広告、交通広告、その他OOHなどのメディア選定から、クリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供しています。