【新作！】アールグレイ専門店が作る、キャラメリセ＆バター香るザクザク食感を楽しむ「生カスタードパイ」を伊勢丹立川店「日本のおいしいもの展」にて期間限定販売！

株式会社キャセリンハウス

日本初アールグレイ専門店※「&EARL GREY(アンドアールグレイ)神戸本店(所在：兵庫県神戸市中央区、運営会社：株式会社キャセリンハウス、本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：武谷 真名)」は、2026年4月15日(水)～4月20日(月)の期間に、東京都立川市にある、伊勢丹立川店で開催される「日本のおいしいもの展」にて、新作の生カスタードパイ、及び人気のソフトクリームを期間限定販売いたします。

※日本国内における「アールグレイ専門店」として（2018年4月、自社調べ）

【新作！】生カスタードパイ

香ばしく焼き上げた何層ものパイを割ると、ふんわり軽い生クリームをたっぷりと使ったカスタードがとろり。

ザクザクとした食感と、なめらかな口どけ、やさしい甘さが重なり合い、ひと口ごとに、心まで満たされていくご褒美スイーツです。

【キャラメリゼ＆バター香るパイ】

何層にも丁寧にバターを練りこんだパイ生地を、オーブンの中でふっくらと膨らませ、表面はキャラメリゼして香ばしく焼き上げました。

パリパリ、サクサク、ザクザクと重なり合う食感と、焼き上がりとともに立ちのぼる、今までにないほど豊かなバターの香り。

ひと口で、その違いを感じていただけるパイです。

【生カスタードクリーム】

カスタードにたっぷりの北海道産生クリームを加え、なめらかさとコクを大切に仕上げた生カスタードクリーム。

焼きたてのサクサク、パリパリとしたパイの食感をいちばんおいしい状態で味わっていただくため、

ご注文を受けてから一つひとつ丁寧にクリームを詰めています。

【ラインナップ】

アールグレイ

\540

ほうじ茶

\540

ピスタチオ

\540

フランボワーズ

\540

プレーン

\540

※チョコレートのトッピング部分は変更になる場合がございます。

【人気のソフトクリームも同時販売】

アールグレイリッチミルク

繊細な紅茶をソフトにするには大量の茶葉を使う必要があり、&EARL GREY(アンドアールグレイ)では、なんと、約50倍の茶葉を抽出して作っています。

天然ベルガモット香る濃厚紅茶ソフトは「食べるミルクティー」と言われており、全国の催事で毎回行列ができるほど！

あまずっぱいフランボワーズのメレンゲと一緒にお召し上がりください。

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商品名：アールグレイリッチミルク

価格：660円（税込）

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【2026年新作！ キャラメルミルクティー】

キャラメルミルクティー

力強いコクと芳醇な香りを持つアッサム茶葉を贅沢に使用し、紅茶の存在感をしっかりと感じられるミルクティーソフトに仕上げました。

そこへ重ねるのは、ちょっぴりほろ苦いビターキャラメル。

キャラメルの香ばしさと紅茶の深みが溶け合う、大人のためのキャラメルミルクティーソフトです。

2026年新作、&EARL GREYが提案する新しい“ほろ苦の美味しさ”を甘酸っぱいアプリコットメレンゲとともにお楽しみください。

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商品名：キャラメルミルクティー

価 格：660円（税込）

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※催事限定商品の為、店舗での販売はございません。

開催概要

名 称：「日本のおいしいもの展」

会 場：伊勢丹立川店 7階催物場

期 間：2026年4月15日(水)～4月20日(月)

住 所：〒190-0012 東京都立川市曙町2-5-1

TEL：042-525-1111

店舗概要

■神戸本店

店名：アールグレイ専門店「&EARL GREY(アンドアールグレイ)」神戸本店所在地 ：〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目1-10営業時間：11:00～18:00(火曜定休日）TEL：078-891-3361

会社概要

商号 ： 株式会社キャセリンハウス

代表者： 代表取締役 武谷 真名

所在地： 〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3-1-2 大和地所三宮ビル

URL ： http://www.and-earlgrey.jp/

通販サイト：https://andearlgrey.base.shop