【スマート家電で叶える家事時短】さらに進化した清掃性能を実現するロボット掃除機「Dreame L10s Ultra Gen 3」が本日発売。25,000Paの圧倒的な吸引力、ドックの自動洗浄機能を搭載

Dreame Technology Japan株式会社

高速デジタルモーターと先進的なAI技術で高性能を誇るスマート家電メーカー、Dreame Technology Japan株式会社（本社：東京都中央区）は、人気のロボット掃除機「Dreame L10s Ultra Gen2」の後継モデルとして、さらに進化した清掃性能を実現するロボット掃除機「Dreame L10s Ultra Gen3（ドリーミー エルテンエス ウルトラ ジェンスリー）」を、2026年4月15日（水）よりDreame公式オンラインストア、Amazon公式ショップ、楽天市場店にて販売開始いたします。

本製品は、吸引・水拭き両用の清掃機能を備え、モップの自動洗浄に対応した高機能ドックを搭載。日々の掃除をより効率的かつ快適にし、ペットのいるご家庭にも最適な清潔環境を実現します。

■製品の主な特長

最大25,000Paの強力吸引

第6世代 TurboForceモーターによる25,000Pa[*1]のVormax吸引で、髪の毛やホコリ、猫砂までしっかり吸引し、ゴミ除去率99％・髪の毛除去率99％を実現します。

効率的なセルフクリーニング

セルフクリーニングシステムと20個のスプレーノズルを備えた一体型洗浄ボード設計により、水を均一に分配。モップだけでなくベースステーション まで自動洗浄し、洗浄後は汚水をしっかり排出。清掃効率を高めながら水使用量を抑え、残留汚れやニオイを最小限に抑えます。

最大4cm伸びるサイドブラシとモップパッド

デュアルフレックスアームテクノロジーにより、手の届きにくい場所までしっかり清掃。サイドブラシとモップパッドが最大4cm[*1]まで自動で伸長し、狭い隅や壁際の奥までしっかり届きます。さらに、丸みのある家具周りもスムーズに走行し、清掃範囲を広くカバーします。

多機能PowerDockでメンテナンス負担を軽減

ベースステーション「PowerDock」により、自動化された清掃体験を実現。最大100日[*1]間の自動ゴミ収集をはじめ、モップの自動洗浄・温風乾燥、給水や洗剤の自動補充、排水、充電までを一括して自動化します。日々のメンテナンス負担を軽減し、ハンズフリーで快適にご使用いただけます。

カーペットブースト

10.5mm[*2]高精度モップリフトアップにより、ラグやカーペットを濡らしにくく、カーペットブースト[*3]や2回集中清掃にも対応。フリンジ付きラグやヨガマットは回避設定もでき、住まいに合わせた柔軟な使い方が可能です。

3D構造化：光による障害物回避

光による障害物回避搭載で、スマートな3DAdapt障害物回避とSmart Pathfinderが部屋全体を360°スキャン。家具や小物、ペットゾーンや高価なラグなどを賢く避けながら、より安心かつ効率的な清掃を実現します。

絡まる髪の毛の悩みを解消

TriCutブラシ2.0[*4]は、3つのカッターヘッドを搭載し、絡まった髪の毛を自動でカットしてダストボックスへスムーズに取り込みます。毛絡みや詰まりを防ぎながら安定した清掃性能を維持し、手動でのお手入れの手間と時間を大幅に軽減します。

[*1]25,000Pa、4cm、100日：自社ラボ試験に基づくデータです。実際の性能は使用環境により異なる場合があります。

[*2]10.5mm：社内研究所のデータに基づきます。モップ上昇前後の高さ差は10.5mmです。

[*3]カーペットブースト：カーペットを検知すると最大吸引力で清掃します。静音モードでは使用できません。いずれのモードもクリーニングアプリから設定可能です。

[*4]TriCutブラシ2.0：一部地域で付属する無料アクセサリーです。

販売情報

■製品名称： Dreame L10s Ultra Gen 3（ドリーミー エルテンエス ウルトラ ジェンスリー）

■メーカー希望小売価格：159,800円（税込）

■発売日：2026年4月15日（水）

公式オンライン販売:

Dreame公式オンラインストア：https://bit.ly/4tfpB9C

Amazon公式ショップ： https://bit.ly/4t9MhIe

Dreame楽天市場店： https://bit.ly/4tKL8qq

スペック一覧

■企業Dreame Technologyについて

Dreame Technologyは、デジタルモーター、流体力学、SLAMアルゴリズムなどの先端技術を核に、ロボット掃除機、水拭き掃除機、スティック型コードレス掃除機、ドライヤーなどのスマート家電を展開しています。2017年の創業以来、「夢を駆動する、次世代テクノロジー」を掲げ、世界100以上の国と地域で事業を拡大しています。

社員の7割以上が研究開発に従事し、年間売上の約7％を研究開発に投資。出願済特許は累計約10,000件（2025年6月時点）に達しています。

これからもDreameは、テクノロジーで日常をより快適に、より楽しく。小さな不便を解消し、毎日の暮らしに寄り添うスマート家電を届けてまいります。

■公式サイト・公式ストア・SNS

公式日本語サイト：https://www.dreametech.jp/

公式LINE：https://lin.ee/dHVByPZ

公式X（旧Twitter）：https://x.com/dreamejapan

公式Instagram：https://www.instagram.com/dreametech_japanAmazon

公式ストア：https://amzn.to/4fMv9l6

Dreame楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/dreame-shop/

Dreame公式ヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreame/

【Dreameアフターサービス】

●窓口：Dreameサポートセンター

●電話番号：050-5050-8170（フリーダイヤル）

●受付時間：9:00～18:00(年中無休)

●メール：support.jp@dreame.tech ※お問い合わせ内容は順次対応いたします。返信にお時間をいただく場合がございます。