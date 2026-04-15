果物で独自発酵した天然酵母ドリンクを1950年より製造・販売する第一酵母株式会社(所在地：静岡県伊豆の国市、代表：多田 一政)は、コーボンNシリーズより、善玉菌の天然酵母に3種のベリーを配合し発酵させた、菌活・腸活・美活をサポートするドリンク「コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525」を、2026年4月15日(水)から数量限定で発売します。

本品は2015年の発売以来、毎年完売している人気の限定商品で、2026年で発売12年目を迎えます。





「コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525」

URL： https://www.cobon-n.com/product/maquiberry.html





【春夏限定生産】発酵×トリプルベリー









■開発背景

自然の恵みで健康と美を。天然酵母とベリーのポリフェノールを補給できるドリンク





第一酵母では、善玉菌の「酵母」を補給して菌活・腸活をサポートするドリンク「cobon(コーボン)」を無添加にこだわり、70年以上製造・販売しています。

「コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525」は、今を忙しく生きる女性の健康と美のサポートをコンセプトに開発した限定商品です。果物で独自発酵したフルーティーな酵母ドリンクに、ポリフェノールで注目を集める「マキベリー」「ビルベリー」「ブルーベリー」を配合し、菌活・腸活に加え、美活やエイジングバランスをサポート。果物で独自発酵した青い発酵液は、リフレッシュしたい時の1杯としてもおすすめです。





飲む「酵母」＋美ポリフェノール









■お客様の評価・レビュー

公式サイトでは、103件のレビューをご投稿いただいており、5点満点中4.77点(2026年4月8日現在)と高評価を獲得しています。





・フルーティーで飲みやすいです。毎朝自然なすっきりが実感できます。

・家族で愛飲しています。飲みやすく、お風呂上がりにすっきり飲めて美容にも良いので気に入っています。

・毎朝ヨーグルトに果物と緑黄色野菜を加えてスムージーを作って飲んでいますが、そこにコーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスを加えると更に美味しくて栄養満点のスムージーになります。私の元気の源です。

・暑い夏をこちらの酵母ドリンクで乗り切りました。炭酸で割って飲むのがお気に入りです。毎日のご褒美ドリンクとして、これからも愛飲していきたいと思っています。

(※上記は個人の感想であり、感じ方には個人差がございます。)









■商品の特徴

＊1杯分20mlで10億の善玉菌「酵母」を補給

りんご・白ぶどう・赤ぶどうを1年熟成させた発酵液には、菌活・腸活をサポートする独自の酵母を1杯分20ml中に10億含有しています。





＊3種のベリーを配合し、ポリフェノール含有量はシリーズNo.1

「マキベリー」「ビルベリー」「ブルーベリー」の3種のベリーを配合。

マキベリーは、南米チリの寒冷地帯であるパタゴニア地方だけに自生しているフルーツです。人工的な栽培がほとんど行われていない希少な植物で、その果実には、ビタミンC・鉄・カリウム・ポリフェノールなどが含まれていて、栄養価が高いのが特徴。特にポリフェノールが豊富で、高い抗酸化力を持つことからスーパーフルーツの王様とも呼ばれています。

また、ビルベリーと自社で発酵させたブルーベリーも配合し、1杯分20ml中に74mgのポリフェノールを含有しています。





＊無添加&植物由来100％

植物由来の原材料のみを使用し、着色料・保存料・香料無添加です。





＊3種のベリーの芳醇な味わい

濃縮原液を水やお好きなドリンクなどに加えて飲む希釈タイプで、美味しく菌活・美活ができます。





【飲み方・使い方】

・原液20mlを水またはお湯で6～7杯に薄めて飲む。

ベリー好きな方は、濃いめの希釈がおすすめ。





・原液を豆乳・牛乳や紅茶に加えたり、炭酸水で割ったりして飲む。

・原液をヨーグルトにかける。





炭酸水割りのイメージ









■商品概要

商品名 ： コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525

発売日 ： 2026年4月15日(水)

価格 ： 4,536円(税込)

内容 ： 525ml(約26回分)

サイズ ： 約縦252mm×横94mm×奥行94mm

原材料 ： 果実(りんご、白ぶどう、赤ぶどう、ブルーベリー)、

砂糖(てん菜(北海道))、天然酵母、マキベリー濃縮果汁、

ビルベリー濃縮果汁

販売場所： バラエティショップ、薬局、エステサロン、公式ホームページ

URL ： https://www.cobon-n.com/product/maquiberry.html

コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525









■第一酵母について

1950年から静岡県伊豆の国市で、果物で独自発酵した天然酵母のドリンクを製造・販売しているメーカーです。

みそや酒などを作り出す微生物であり、腸内にいる善玉菌でもある「酵母」に着目し、健康をサポートする菌をしっかり含んだ製品作りに取り組んでいます。





1950年より天然酵母のドリンクを製造









■コーボンNシリーズについて

内側からの健康と美を願う方をサポートするためのシリーズとして誕生。果物で独自発酵した天然酵母をたっぷり含み、高麗人参葉抽出液を配合したドリンク「コーボンマーベルN525※」や、忙しい現代を生きる女性にうれしい素材(ザクロ・マキベリー・生姜)をプラスしたドリンク、手軽に酵母をとれるキャンディをラインアップ。昔ながらの健康食である「発酵文化」を受け継ぐ製品を通じて、皆様の健康・美容維持のお役に立てる製品作りを心がけています。





※コーボンマーベルN525(525ml 5,378円(税込))

1本で472億、1回分20mlで18億の酵母を補給









■公式サイト

コーボン(cobon)Nシリーズ 通販サイト： https://www.cobon-n.com/

コーボン(cobon)Nシリーズ Instagram ： https://www.instagram.com/cobon_n/

コーボン(cobon)Nシリーズ Facebook ： https://www.facebook.com/cobon.n.izu

コーボン(cobon)Nシリーズ LINE ： https://page.line.me/rkl5488p

コーボン(cobon)Nシリーズ YouTube ： https://www.youtube.com/@daiichikobo

コーボン公式X ： https://x.com/cobon_n









■会社概要

商号 ： 第一酵母株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 多田 一政

本社所在地： 〒410-2132 静岡県伊豆の国市奈古谷718-2

創業 ： 1950年

事業内容 ： 酵母及び酵母加工品の製造・清涼飲料水製造

資本金 ： 1,600万円









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

第一酵母株式会社

TEL： 0120-333-065

URL： https://www.cobon-n.com/