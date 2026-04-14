道の駅「ぐるっとパノラマ美幌峠」(所在地：北海道網走郡美幌町)のレストランは、このたび飲食コンセプトを一新し、ご当地グルメ天国「天下一食堂」として2026年4月20日(月)にリニューアルオープンいたします。









ご当地グルメ天国「天下一食堂」













本リニューアルでは、絶景観光地として知られる美幌峠において、景観だけでなくオホーツク地域の食文化を体験できる場の創出を目的とし、地域食材の積極的な活用と、その土地ならではの魅力を体感できる「ご当地グルメ」の提供に取り組みます。

天下一食堂メニュー





■リニューアルのポイント

1. オホーツクエリアの“うまい”が全部そろう場所

域内調達率80％を目指して、地域食材の積極的な活用を推進しています。これまで以上の地域との結びつきを重視し、食を通じた地域価値の発信に取り組みます。





2. 地域食材の魅力を最大限に活かした食体験

地域食材の魅力をシンプルかつ力強く伝えることで、一度の来訪でも満足度の高い食体験の提供を目指しています。





3. 食材の背景も含めた体験価値の提供

地域事業者との連携メニューの展開などを通じて、食材だけでなく、その背景にある人や営みも含めて発信していきます。









■オープニングイベント情報

【プレオープン】

報道各社、関係者向けにプレオープンイベントを実施いたします。

日時：4月17日(金) 12:00～16:00

場所：天下一食堂(道の駅「ぐるっとパノラマ美幌峠」内)

特典：お好きなイートインメニュー1品＆テイクアウトメニューお土産付き

※取材をご希望の場合は、事前にお問い合わせください。





【グランドオープン】

日時：4月20日(月) 12:00～

特典：ソフトクリーム100円引き

熊笹ソフト、笹乳ミックス、別海牛乳ソフト、ハッカ、チョコ、チョコミント

場所：テイクアウトコーナー













美幌峠展望台から望む屈斜路湖





■施設情報

施設名 ：道の駅「ぐるっとパノラマ美幌峠」

所在地 ：北海道網走郡美幌町字古梅

電話番号 ：0152-77-6001

営業時間 ：・道の駅(4月～10月) 9:00～18:00

イートイン 11:00～17:00(LO16:00)

テイクアウト 10:00～18:00(売り切れ次第終了)

・道の駅(11月～3月) 9:00～17:00

イートイン 11:00～16:00(LO15:00)

テイクアウト 10:00～17:00(売り切れ次第終了)

※変更の場合あり

※各テナントにより異なる

定休日 ：年末年始

公式HP ：https://bihoropass.jp/

公式Instagram ：@bihoro_touge

( https://www.instagram.com/bihoro_touge/ )





■お問い合わせ

広報担当：株式会社TAISHI 波多野

電話番号：011-221-0033

FAX ：011-221-0035

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