Sun Emperor、初の4輪モデルとなる特定小型原付「LBIRD」を4月27日よりMakuakeにて公開へ ― 安定性と実用性を両立した新たな移動手段

有限会社龍昇

電動モビリティーメーカーのSun Emperor（サンエンペラー）は、初の4輪モデルとなる特定小型原動機付自転車「LBIRD（エルバード）」を、クラウドファンディングサービス「Makuake」にて2026年4月27日より公開予定であることをお知らせいたします。

■ 4輪構造による高い安定性

掲載画像はプロトタイプとなります。実際の製品と一部仕様が異なる場合があります。

本製品は、従来の2輪・3輪モデルとは異なる4輪構造を採用することで、走行時の安定性向上を図ったモデルです。

バイクや自転車で日常の移動における不安要素の一つである「ふらつき」を軽減し、より安心して利用できる設計となっております。

■ 日常利用を想定した実用設計

LBIRDは、近距離移動における利便性を重視し、買い物や通勤、観光地での移動など、さまざまなシーンでの利用を想定しています。

また、ペットや荷物の積載にも対応した設計となっており、実用性と快適性の両立を実現しています。

●近所の"ちょっとそこまで"の移動に

郵便局や病院など、"ちょっとそこまで"。

日常のお買い物の際も、標準装備でセンターバッグがついているので、買い物袋も入れられて快適。

ペットも乗せられるので、トリミングや病院への送り迎えもこの１台で。

●荷物が増えるお買い物へ

スーパーや薬局でのお買い物も快適。

スーパーのレジカゴサイズに対応したマイバッグが、そのままぴったり収まります。まとめ買いをした重い荷物も、詰め替える手間なくスムーズに運搬できます。

■LBIRDの基本性能

※フロントカゴトレーはオプションとなります。●3つの走行モードを搭載

LBIRDは、用途に合わせて選べる3つの走行モードを搭載しています。

難しい操作はありません。アクセルスロットルを回すだけで、簡単に走行できます。

・モード１. 歩道走行モード：最高速度：6km/h

歩行者の安全に配慮した低速モード。

法律で許可された歩道※を走行することができます。

※普通自転車が通行可能な歩道に限ります。

※歩道走行モードは、前後にある**緑ランプ（最高速度表示灯）**が常時点滅

・モード２. ゆったり走行モード：最高速度：約12km/h

街中の移動や周囲の状況に合わせて、安心して走行できるモードです。

・モード３. 快適走行モード：最高速度：20km/h

車道や自転車道をスムーズに移動できる、LBIRDの標準走行モードです。



※法律上、走行中にモード切り替えはできません。

※車道/自転車道走行モードは、前後にある**緑ランプ（最高速度表示灯）**が常時点灯

走行モードの切り替えも、簡単操作で行えます。

走行モードの切り替えは、車両を停止した状態でメーターのボタンを押すだけ。

速度メーターはデジタル表記で視認性も高く、簡単な操作で走行モードを変更することができます。

●四輪でしか味わえない安定感

●特定小型原付ではめずらしい、前2輪、後2輪の四輪モデル。

四輪ならではの接地安定性により、走行時のふらつきを大幅に軽減。

左右バランスが自然に保たれる構造のため、停止時や低速走行時も安定した操作性を実現。

段差や傾斜のある路面でも14インチの大系タイヤで安定感を維持し、日常の移動をより安全で快適なものにします。

●歩道走行モードでも安定した乗り心地

歩道モードでは最高速度が6Km/hと決まっており、二輪ではどうしても不安定に。

LBIRDは歩道モードなどの低速度での走行時も安定感抜群。

■ LBIRDの特徴

1.日常の使い易さを意識した、ペットも同乗できる荷物スペース

車両中央に配置されたセンターバックは、日常使いに便利な収納スペース。

荷物を車体中央に積載することで重心バランスを保ち、安定した走行をサポートします。

買い物袋や小物をすっきり収納でき、移動をより快適にします。

センターバック内寸（内側サイズ）：幅197 × 奥行370 × 高さ305 mm

また、センターバック内にはペットのリードを取り付けられるよう、リード取付ストラップを搭載。

大切な家族と共に目的地まで移動ができます。

※ペットは約10Kgまでの動物まで2.坂道に強い驚きの走行性能

後輪にそれぞれ250Wモーターを搭載したWモーター仕様。

力強く安定した走行性能を実現しました。

さらにギヤ内蔵モーターを採用することで、発進時や坂道でも高トルクを発揮。

力不足を感じさせない、余裕ある走りを提供します。

※画像を圧縮している為、実際のスピードとは若干異なります。

急勾配でも力強く登る高い登坂力

体重60kgの乗車者による実走行テストにおいて、最大傾斜約33％の登坂が可能であることを確認しております。

急勾配の坂道でも安定した走行性能を発揮し、日常の移動から坂道の多い環境まで幅広く対応できる走行性能を備えています。

※画像を圧縮している為、実際のスピードとは若干異なります。3.バック機能搭載

狭い路地や駐車スペースでも安心。

切り返しのストレスを軽減する、便利な後退機能を装備しています。

※画像を圧縮している為、実際のスピードとは若干異なります。4.セキュリティー機能搭載

スマートキーによるワンタッチ操作で、セキュリティー設定が可能。

車両への衝撃を検知すると、まずは警報音が作動します。

さらに振動や揺れが継続した場合には、警告音とともに後輪モーターを自動ロック。

強固な二段構えの防犯システムが、大切な愛車を盗難リスクを最小限に。

5.航続距離と充電方法

●LBIRDは一回の充電で最大50Kmの連続走行が可能。

バッテリーは大容量の48V 13Ahを標準搭載。

※社内走行テストによる参考値

・ドライバー重量：約60kg

・積載物なし、常時モード3一定速度にて舗装路走行

※走行条件、気温、路面状況、積載重量などにより航続距離は変動します。

●充電方法

車体からバッテリーを取り外せるため、自宅や職場等にある家庭用100Vコンセントから、お好きな場所でどこでもコンパクトに充電可能。

もちろん、コンセントが近くにある場合は、直接充電も可能です。

2輪・3輪・4輪の違いとは？

バッテリー重量：4.35kg※本比較はSunEmperor製品を基準とした参考比較です。

SunEmperorではこれまで、2輪・3輪タイプのモビリティも展開してきました。

それぞれの車両には特徴があり、用途や重視するポイントによって適したタイプは異なります。

そこで、SunEmperor製品を基準に2輪・3輪・4輪の違いを比較しました。

LBIRDは、4輪構造による安定性・自立性・積載能力を重視したモデルです。

2輪・3輪と比べて小回り性能はやや劣りますが、バック機能を搭載しているため狭い場所での取り回しも可能です。

買い物や日常の移動、ペットとのお出かけなど、実用的なシーンで活躍するよう設計されています。

オプションでさらに広がる実用性

前後に取り付け可能な拡張オプションで積載力を強化。

必要な分だけ、必要な場所に選択いただけます。

１.フロントカゴトレーフロントカゴトレー内寸（内側サイズ）：幅416 × 奥行280 × 高さ80 mm

前輪タイヤ上部に取り付けるトレー。

一般的なサイズのお買い物かごを、そのまま乗せることができます。

※写真はプロトタイプ

※最大積載量5kgの範囲内でご使用ください。

※カゴ本体は付属されておりません。

２.リアアンダーラック

リアアンダーラック内寸（内側サイズ）：幅230 × 奥行270 × 高さ95 mm

後輪タイヤの間のスペースを有効活用できるコンパクトな荷物置きです。

ヘルメットや小物の収納に便利な実用的オプションです。



※最大積載量3kgの範囲内でご使用ください。

※ヘルメットはサイズによって収納できない場合がございます。

カラーラインナップ

”ピュアブラック”・”ピュアホワイト”の2色をご用意しました。

スペック

¹走行時の気象・道路状況などの諸条件によっては走行できる距離は変わります。※弊社において実施した試験条件での結果です。²充電時間は、バッテリー残容量により変わります。

※上記スペックは開発中のスペックのため、変更となる場合がございます。

Sun Emperorについて

『Sun Emperor』です。"サンエンペラー"と読みます。

弊社は、愛知県名古屋市に拠点を置く、電動モビリティの製造・販売を行っている国内メーカーです。取扱製品は全てガソリンを使わない、電動です。



Sun Emperorは、“日本を代表する次世代モビリティメーカーになる”ことを目標に掲げ、2022年12月に名古屋市にて活動を始めました。

現在では全国400店舗以上の販売協力店と連携し、製品・サービスを提供しております。私たちの目標は、製品・サービスを日本だけでなく、世界中の人々にお届けしていきたいと思っています。

『特定小型原付』車両分野での実績

弊社は、2023年7月に新設された「特定小型原付」分野に、同タイミングで参入した企業です。

Makuakeにて公開した2輪モデル「SS1」は、総額2,300万円を超えるプロジェクトとなりました

また、その後に公開した3輪モデル「SUNRIN」も、多くのご支援をいただき、総額3,400万円を超えるプロジェクトとなりました。

どちらの車種も現在においても「特定小型原付」ジャンルの人気車種の一つとなっております。

また、「特定小型原動機付自転車」に関する勉強会や試乗説明会についても、各省庁や自治体等の依頼を受け、2023年7月より実施しております。

制度の概要や安全な利用方法に加え、実際の車両を用いた試乗体験などを通じて、特定小型原動機付自転車の正しい理解と普及に向けた取り組みを行っております。

今後も関係機関と連携しながら、安全で適切な利用環境の整備および普及活動に努めてまいります。

■ Makuakeでの先行販売について

本製品は、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて、2026年4月20日(月)より先行公開を予定しております。

早期購入特典（リターン内容）や販売予定価格などの詳細情報につきましては、弊社公式サイト内特設ページにて先行公開しております。ぜひ、公開前にあわせてご確認ください。

【詳細案内ページはこちら】 [URL：https://sun-emperor.jp/lbird-se]