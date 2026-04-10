トップ10企業で約62%を独占！エポキシ樹脂市場の“信頼の壁”が示す寡占構造と供給リスク
エポキシ樹脂とは、エポキシ基を有する熱硬化性樹脂の総称であり、硬化剤との反応により三次元架橋構造を形成し、高接着、高耐食、高絶縁、寸法安定性を同時に実現する材料である。塗料・コーティング、接着剤、電気電子材料、複合材料、建設補修材など用途は広く、配合設計によって粘度、硬化速度、耐熱性、靭性を精密に調整できる点が価値の中核となる。さらに、工程側から見れば「塗る・含浸する・封止する・積層する」といった製造行為を支える反応系であり、製品性能だけでなく生産性と品質再現性を左右する。ゆえにエポキシ樹脂は、単なる化学品ではなく、産業の実装力を規定する基盤材料である。
需要が分散し、景気耐性を持つ市場特性
LP Information調査チームの最新レポートである「世界エポキシ樹脂市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/590523/epoxy-resin）によると、グローバルのエポキシ樹脂市場は2026年から2032年の予測期間にCAGR6.3%で推移し、2032年までに市場規模は136.6億米ドルに達すると予測されている。この市場の主要特性は、単一用途に依存せず、複数のエンドユースに需要が分散することで需要の谷が浅くなりやすい点にある。エポキシ樹脂は「構造を守る」「電気を絶縁する」「腐食を止める」「部材を一体化する」という普遍的価値を持つため、採用理由が機能要件に直結し、置換が起きにくい。結果として、市場は急騰急落の投機的サイクルよりも、用途ごとの安定した更新需要と、新規仕様採用の積み上げで形成される。成長率が示すのは、爆発的なブームではなく、産業用途の裾野が広いがゆえの持続的拡張であり、長期の供給安定・品質一貫性・規格適合が評価軸として前面に出る市場である。
「規格化」と「高性能化」の同時進行にある背景要因
LP Informationの最新レポートが示す中期拡大は、エポキシ樹脂が担う役割が「材料選択」から「システム設計」へ移っていることと整合する。第一に、電動化・省エネ化が進むほど、絶縁・耐熱・封止といった機能が製品の信頼性を決め、樹脂は周辺材料ではなく性能の一部となる。第二に、インフラ老朽化対策や設備保全の重要度が高まるほど、防食・補修・補強といった用途で“施工品質を再現できる樹脂系”の価値が上がる。第三に、サプライチェーンがグローバル化する中で、規格適合・品質保証・化学物質管理の要求が強まり、材料選定は単純なコスト比較から、長期の調達リスクと説明責任を含む判断へ変化する。こうした構造変化が、エポキシ樹脂を「多用途の便利素材」から「産業の信頼性を担保する設計材料」へ押し上げ、市場の継続的な拡大を支えるのである。
図. エポキシ樹脂世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346603/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346603/images/bodyimage2】
図. 世界のエポキシ樹脂市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
供給集中が示すのは「量」ではなく「信頼の壁」である主要企業
LP Informationのトップ企業研究センターによれば、エポキシ樹脂の主要製造業者にはKukdo Chemical、Westlake、Olin、Nan Ya Plastics、Sanmu Group、Chang Chun Group、Huntsman、Aditya Birla Chemicals、Jiangsu Yangnong Chemical Group、Epoxy Base Electronic Materialなどが含まれる。2025年に世界トップ5企業が売上ベースで約45.0%の市場シェア、トップ10企業が約62.0%の市場シェアを占める構図は、参入が容易なコモディティ市場ではないことを示す。エポキシ樹脂は配合と品質の微差が最終性能・歩留まり・クレーム率に直結し、ユーザーは単価ではなく、ロット安定性、技術サポート、規格文書、安定供給を含めて評価する。結果として、採用後の切替コストが高くなり、実績と保証能力を持つ企業に需要が集まりやすい。上位の集中度は、単なる規模の優位ではなく、顧客工程に組み込まれた「信頼の壁」が競争力となっていることの表れである。
需要が分散し、景気耐性を持つ市場特性
LP Information調査チームの最新レポートである「世界エポキシ樹脂市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/590523/epoxy-resin）によると、グローバルのエポキシ樹脂市場は2026年から2032年の予測期間にCAGR6.3%で推移し、2032年までに市場規模は136.6億米ドルに達すると予測されている。この市場の主要特性は、単一用途に依存せず、複数のエンドユースに需要が分散することで需要の谷が浅くなりやすい点にある。エポキシ樹脂は「構造を守る」「電気を絶縁する」「腐食を止める」「部材を一体化する」という普遍的価値を持つため、採用理由が機能要件に直結し、置換が起きにくい。結果として、市場は急騰急落の投機的サイクルよりも、用途ごとの安定した更新需要と、新規仕様採用の積み上げで形成される。成長率が示すのは、爆発的なブームではなく、産業用途の裾野が広いがゆえの持続的拡張であり、長期の供給安定・品質一貫性・規格適合が評価軸として前面に出る市場である。
「規格化」と「高性能化」の同時進行にある背景要因
LP Informationの最新レポートが示す中期拡大は、エポキシ樹脂が担う役割が「材料選択」から「システム設計」へ移っていることと整合する。第一に、電動化・省エネ化が進むほど、絶縁・耐熱・封止といった機能が製品の信頼性を決め、樹脂は周辺材料ではなく性能の一部となる。第二に、インフラ老朽化対策や設備保全の重要度が高まるほど、防食・補修・補強といった用途で“施工品質を再現できる樹脂系”の価値が上がる。第三に、サプライチェーンがグローバル化する中で、規格適合・品質保証・化学物質管理の要求が強まり、材料選定は単純なコスト比較から、長期の調達リスクと説明責任を含む判断へ変化する。こうした構造変化が、エポキシ樹脂を「多用途の便利素材」から「産業の信頼性を担保する設計材料」へ押し上げ、市場の継続的な拡大を支えるのである。
図. エポキシ樹脂世界総市場規模
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図. 世界のエポキシ樹脂市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
供給集中が示すのは「量」ではなく「信頼の壁」である主要企業
LP Informationのトップ企業研究センターによれば、エポキシ樹脂の主要製造業者にはKukdo Chemical、Westlake、Olin、Nan Ya Plastics、Sanmu Group、Chang Chun Group、Huntsman、Aditya Birla Chemicals、Jiangsu Yangnong Chemical Group、Epoxy Base Electronic Materialなどが含まれる。2025年に世界トップ5企業が売上ベースで約45.0%の市場シェア、トップ10企業が約62.0%の市場シェアを占める構図は、参入が容易なコモディティ市場ではないことを示す。エポキシ樹脂は配合と品質の微差が最終性能・歩留まり・クレーム率に直結し、ユーザーは単価ではなく、ロット安定性、技術サポート、規格文書、安定供給を含めて評価する。結果として、採用後の切替コストが高くなり、実績と保証能力を持つ企業に需要が集まりやすい。上位の集中度は、単なる規模の優位ではなく、顧客工程に組み込まれた「信頼の壁」が競争力となっていることの表れである。