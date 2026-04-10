【個人向け：ランキング発表】2026年3月度の売れ筋中古オフィスチェアTOP5を公開

株式会社オフィスバスターズ

株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都千代田区内神田1丁目1番7号 東大手ビル、代表取締役社長：熊谷 正慶、東京証券取引所 TOKYO PRO Market＜証券コード：5890＞、以下「当社」）では、2026年3月に個人のお客様にご購入いただいた中古オフィスチェアの販売数TOP5を公開いたします。

3月は、在宅ワーク環境の見直しや、新生活に向けた学習・作業スペースの整備が進む時期です。個人向けでは、価格だけでなく、長時間座っても疲れにくいこと、調整しやすいこと、所有満足感があることが重視され、高機能モデルが上位を占めました。

（調査期間：2026年3月1日～2026年3月31日 当社売上調べ）

■OfficeBusters Official Web Site

https://www.officebusters.com/

■2026年3月度 個人向けオフィスチェア販売ランキング

【第5位】●メーカー：オカムラ ○シリーズ：「コンテッサ」

高級感・機能性・デザイン性を兼ね備えた、“あこがれ枠”の定番ハイエンドチェア。

メーカー希望価格：196,790円～｜オフィスバスターズ中古販売価格：98,100円（税込107,910円）～

スマートオペレーションや上質な座り心地で知られる、オカムラの代表的高級チェアです。自宅の作業環境をワンランク上げたい方や、見た目と快適性の両方を重視したい方から支持を集めました。

【第4位】●メーカー：コクヨ ○シリーズ：「イング」

“動ける椅子”という新感覚。座り続けても固まりにくい、個人ユースで人気の一脚。

メーカー希望価格：120,000～130,000円｜オフィスバスターズ 中古販売価格：59,000円（税込64,900円）

コクヨ独自の“ゆらぎ”を生む設計で、長時間でも姿勢が固まりにくく、集中とリフレッシュを両立しやすいモデルです。在宅ワークや学習で「座り疲れしにくい椅子」を求める個人需要に強く支持されています。

【第3位】●メーカー：オカムラ ○シリーズ：「サブリナ」

流れるようなフォルムと前傾機能で、“座り心地も見た目も妥協しない”人気シリーズ。

メーカー希望価格：150,000～160,000円｜オフィスバスターズ 中古販売価格：39,700円（税込43,670円）～

前傾チルトを備えた高機能メッシュチェアで、長時間作業でも姿勢を整えやすい点が魅力です。個人のお客様からは、仕事用チェアとしての実力に加えて、空間に置いたときの美しさでも選ばれています。

【第2位】●メーカー：Steelcase ○シリーズ：「リープ」

腰まわりをしっかり支える、“身体の負担軽減”で指名買いされる海外定番モデル。

メーカー希望価格：198,330円｜オフィスバスターズ 中古販売価格：52,000円（税込57,200円）

エルゴノミクス（人間工学）に基づいて設計され、長時間のデスクワークでも快適に使いやすい高機能チェアです。個人向けでは「腰にやさしい椅子」「本気で座り心地を改善したい」というニーズで上位に入りました。

【第1位】●メーカー：イトーキ ○シリーズ：「アクト」

体の動きにしなやかに追従。個人作業を快適に支える、実力派ワークチェア。

メーカー希望価格：90,000～100,000円｜オフィスバスターズ 中古販売価格：26,200円（税込28,820円）

サイドフレームレスのデザインや、身体の動きに合わせて追従する構造が特長で、長時間の作業でも疲れにくいチェアです。価格と機能のバランスが良く、「自宅用でもしっかりした椅子を選びたい」個人層から最も支持を集めました。

■■■前月の個人向けOAチェア販売ランキング■■■

第5位 オカムラ製 サブリナ

第4位 コクヨ製 イング

第3位 コクヨ製 デュオラ

第2位 オカムラ製 バロン

第1位 オカムラ製 シルフィー

■■■今回の個人向けOAチェア販売ランキングのまとめ■■■

・3月度は、オカムラ製3シリーズ、コクヨ製2シリーズがランクインしました。個人向けでは、価格の安さだけでなく、長時間作業への快適性・調整機能・所有満足感を備えた高機能モデルが上位を占めています。

・在宅ワークや学習環境の見直しに伴い、「仕事用としてきちんと使える椅子を、自宅にも置きたい」というニーズが強まりました。中古ならではの価格メリットを活かしつつ、ハイグレードなモデルを選ぶ動きが広がっています。

当社では、個人のお客様にも導入しやすい高品質な中古オフィスチェアを幅広く取り揃えております。

「腰や肩の負担を減らしたい」「自宅の作業環境を整えたい」「新品だと手が届きにくい高機能チェアを中古で検討したい」といった方は、ぜひこの機会にオフィスバスターズをご活用ください。

在庫状況や価格の詳細についても、お気軽にお問い合わせいただけます。

■本件お問合せ先

株式会社オフィスバスターズ

担当：柏木

受付時間（平日）9:00～18:00

k-kashiwagi@officebusters.com

070-3196-6763

株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目1番7号 東大手ビル

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0053

大阪府大阪市中央区本町2-6-11 大一ビル

TEL：06-6258-0231

■取扱商品・サービス

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務

■許認可等

東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号

高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 松保 第0952号

動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 6 中高 002

宅地建物取引業 東京都知事(4)第90179号

内装仕上工事業 国土交通大臣許可(般-6)第26676号

解体工事業 国土交通大臣許可（般-4）第26676号

一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号

産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号

産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号

産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号

産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号

産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号

産業廃棄物収集運搬業 宮城県 第00400157967号

産業廃棄物収集運搬業 愛知県 第02300157967号

産業廃棄物収集運搬業 福岡県 第04000157967号

金属くず業許可証 大阪府 第2021号

■参加団体

一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員

一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員

東京経営者協会 経営者懇談会委員

東京商工会議所 会員

柏商工会議所 会員

京都商工会議所 会員

ダイヤモンド経営者倶楽部 会員