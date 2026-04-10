【プレスリリース】株式会社クライム、HPE Morpheus VM Essentialsにおけるデータ保護ソリューションの統合サポートを開始

株式会社クライム

2026年4月10日 株式会社クライム

仮想化・クラウド環境のバックアップ、レプリケーション、運用管理ソリューションを提供する株式会社クライム（本社：東京都中央区、以下クライム）は、日本国内で希有な「HPE Zerto」および「Veeam Data Platform」の両製品を取り扱う正規販売代理店として、ヒューレット・パッカード エンタープライズ（以下HPE）が提供するクラウド管理プラットフォーム「HPE Morpheus VM Essentials」に対応したデータ保護ソリューションの統合サポートを開始することを発表いたします。

■ 背景と目的

昨今のITインフラにおいて、コスト最適化や脱仮想化ベンダーロックインを目的としたハイパーバイザーの移行、およびハイブリッドクラウドの活用が急務となっています。こうした中、HPEは包括的なVM管理ソリューションとして「HPE Morpheus VM Essentials」を展開しています。

クライムは、国内でも数少ないZertoとVeeamの両製品に精通したスペシャリスト集団として、Morpheus環境下における「継続的なデータ保護（CDP）」と「包括的なバックアップ」の両立を求める顧客ニーズに応えるため、一元的な技術サポートおよびソリューションの提供を開始いたします。

■ 本ソリューションの特長

HPE Morpheus VM Essentialsへの対応により、ユーザーは単一のインターフェースから仮想マシンのプロビジョニング、管理、そしてデータ保護までをシームレスに実行可能になります。

1. HPE Zertoによるリアルタイム保護

- RPO（目標復旧時点）秒単位の継続的なデータ保護を実現。- Morpheus経由でのオーケストレーションにより、災害対策（DR）の運用負荷を大幅に軽減します。

2. Veeam Data Platformによる柔軟なバックアップ

- 不変性ストレージを活用したランサムウェア対策と、確実なリカバリを提供。- Morpheusのセルフサービスポータルから、バックアップ・リストア操作を効率化します。

3. クライムによる「一元化されたテクニカルサポート」

- 両製品を知り尽くしたエンジニアが、Morpheusを含めたシステム全体の整合性を担保。- マルチベンダー環境特有の「窓口の分散」を解消し、迅速なトラブルシューティングを提供します。

■ 株式会社クライムについて

株式会社クライムは、1984年に設立され、米国を中心とした最先端のITソリューションを日本市場に導入しています。特に仮想化・クラウド環境のデータマネジメント領域において豊富な実績を持ち、HPE ZertoおよびVeeamの国内トップクラスの導入支援体制を整えています。

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社クライム

担当：ソフトウェア事業部

TEL: 03-3660-9336

Email: soft@climb.co.jp

URL: https://www.climb.co.jp/

■ 関連ブログ記事（詳細情報）

- VeeamとHPE Morpheus VM Essentialsの連携について(https://www.climb.co.jp/blog_veeam/veeam-30711)- ZertoによるHPE Morpheus VM Essentialsのサポート詳細(https://www.climb.co.jp/blog_veeam/zerto-30833)

※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。