和心の簪ブランド『かんざし屋wargo』から、春の陽だまりにうさぎが遊ぶような簪が登場

株式会社和心

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンのもと、簪（かんざし）や和傘・和柄傘、箸等の和小物と、サウナ・スパグッズ専門店を全国で複数展開する株式会社和心（東京都渋谷区、代表取締役社長：森 智宏、東証グロース：9271）は、4月10日（金）より、自社で運営する『かんざし屋wargo』店舗及びECサイト「The Ichi（座市）」にて、新作「花月兎一本簪」の販売を開始します。

暖かな陽光の下、花畑で遊ぶうさぎの姿をイメージした「花月兎（かげつうさぎ）一本簪」が登場。

円いフレームの中に立体的なうさぎを配し、柔らかなマットアクリルの花々を組み合わせることで、春の瑞々しい空気感を表現しました。揺れるたびにビーズが繊細な光を放ち、可憐な動きを演出します。

真鍮チャームを輪の中に配置し、その下に花を敷き詰めた奥行きがまるで絵本の一場面のように感じられる構図に仕上げました。

カラーは黒や桃など、装いに合わせて選べる5色展開。存在感のある立体モチーフながら、マットな質感のパーツも使用することで上品にまとめているため、春のお出かけなど普段使いにも最適です。

花月兎一本簪 - 黒

花月兎一本簪 - 翠

花月兎一本簪 - 紅

花月兎一本簪 - 白

花月兎一本簪 - 桃

商品概要

販売価格：6,490円（税込）

サイズ（約）軸：長さ15cm、下がり：長さ10.5cm、横3.2cm

素材：真鍮、ビーズ

『かんざし屋wargo』について

日本の文化である伝統工芸と現代デザインを融合させた簪（かんざし）を取り扱う、日本随一の手作りかんざし専門店です。企画・デザイン・生産店作り（webデザイン）・販売のすべての工程を自社で行う「製造元直販」を行うことで、誇りを持ったモノ作りを実践しています。

HP：https://wargo.jp/collections/kanzashi

X：https://x.com/kanzashiyawargo

Instagram：https://www.instagram.com/kanzashiya.theichi/

■株式会社和心について

日本文化を取り入れたライフスタイル提案を通じて、国内外の人々が日本に触れる機会の創出と伝統文化・技術の継承の課題解決に寄与するべく、「北斎グラフィック」「かんざし屋wargo」「箸や万作」「かすう工房」「musumusu」の和小物やアクセサリー、浴衣、サウナ・スパグッズ等のオリジナルブランドの企画・デザイン・製造・販売やECサイト「The Ichi」の運営を中心に、他社製品のOEM事業や子会社の宿泊事業も含めて幅広く事業を展開しています。

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンを大切に、日本で育まれたモノやコトを日本国内に再提案するだけでなく、世界に発信していくことを目指しています。

会社概要

会 社 名： 株式会社和心

証券コード： 9271（東証グロース）

代 表 者： 代表取締役 森 智宏

設 立 年： 2003年2月

従 業 員 数： 177名（非正規社員を含む）

資 本 金： 443,651,518円（資本準備金を含む）

事 業 内 容： 商品企画・デザイン・製造、店舗設計・運営、Webデザイン・ECサイト運営・コンサルティング事業

子 会 社： マイグレ株式会社

U R L ： https://www.wagokoro.co.jp/

ブランド情報：https://wargo.jp/blogs/shop-list/index