ARTA公式オンラインショップを開設

株式会社オートバックスセブン

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）は、同社が展開するRACING SPORTS BRAND「ARTA」の新たな公式ECサイト「ARTA公式オンラインショップ(https://shop-arta.autobacs.com/)」を、2026年4月8日（水）にオープンいたします。

ここがポイント！

■レース会場を中心に展開してきたARTAグッズが、オンラインショップで購入可能に

■アパレル・雑貨を中心に約200アイテムをラインアップ

■海外228の国と地域への配送に対応し、グローバルに展開

これまでARTAのアパレル・雑貨などのオフィシャルグッズは、サーキット会場やA PIT AUTOBACSなどの一部店舗、ならびにオートバックス公式通販サイトを中心に取り扱ってまいりました。

本オンラインショップでは、RACING SPORTS BRANDとしてのARTAグッズの魅力と世界観を集約し、国内外のファンに向けて、より深くARTAブランドを体感いただける場を提供いたします。

サイト内では、ARTAの世界観を表現するビジュアルを追求し、イメージカットを豊富に掲載。レコメンド機能やカテゴリー検索機能により、スムーズな商品探索から購入手続きを実現しました。

取り扱いアイテムは、アパレル・雑貨を中心に約200アイテム。レースファンやARTAファンはもちろん、クルマ好きの方、さらにはストリートファッションやスポーツブランドに関心のある層まで、幅広いユーザーに向けた商品構成としています。レースの開幕戦やメインレースのスケジュールに合わせたアイテム展開に加え、オンラインショップ限定アイテムやキャンペーンも順次実施予定です。

また、越境EC支援サービス「WorldShopping BIZ」を採用し、海外からの購入にも対応いたします。これにより、228の国と地域への配送や、5言語によるカスタマーサポート体制を通じて、海外ユーザーも簡潔な手順で購入が可能となります。

ARTA公式オンラインショップは、モータースポーツを軸に、ファッションやライフスタイルの視点からも楽しめるブランドの発信拠点として、国内外のファンとの接点を広げていきます。

■オープン記念キャンペーンについて

ARTA公式オンラインショップのオープンを記念して、以下のキャンペーンを実施します。

１. オープニングノベルティプレゼント

ARTA公式オンラインショップにて商品をご購入いただいたお客様を対象に、数量限定でスマートフォンサイズの2026年デザインステッカー（#8、#16）をプレゼントします。

※なくなり次第終了

２. サイン入りチェキプレゼント

10,000円（税込）以上お買い上げのお客様を対象に、直筆サイン入りチェキを先着120名様にプレゼントします。

＜内訳＞

・ドライバー：40枚（4名×各10枚）

・監督：20枚（2名×各10枚）

・ARTA GALS：60枚（4名×各15枚）

※種類はお選びいただけません

※なくなり次第終了

＜サイト概要＞

サイト名称：ARTA公式オンラインショップ

URL：https://shop-arta.autobacs.com/





当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

【お客様からのお問い合わせ】

オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）

【報道関係者からのお問い合わせ】

株式会社オートバックスセブン 広報・IR部 浅川、淡路

〒135-8717 東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント

TEL. 03-6219-8787 FAX. 03-6219-8762 MAIL. pr@autobacs.com