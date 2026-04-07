米国の硬質熱成形プラスチック包装市場、2033年までに193億6,000万米ドルに到達へ-年平均成長率（CAGR）4.80%で拡大

米国の硬質熱成形プラスチック包装市場、2033年までに193億6,000万米ドルに到達へ-年平均成長率（CAGR）4.80%で拡大