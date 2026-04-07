【株式会社CIO】半固体系モバイルバッテリー乗り換えキャンペーンのお知らせ

株式会社CIO





株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役社長：中橋 翔大）は、より高い安全水準を目指して、昨年12月より発火リスクの低い半固体系モバイルバッテリーの展開を開始し、以降、既存ラインナップも含めて移行を進めてまいりました。

このたび、現在お使いのモバイルバッテリーからより安心してご利用いただける製品へ移行いただくための「半固体系モバイルバッテリー乗り換えキャンペーン」を実施いたします。

お手元のモバイルバッテリー（CIO製・他社製を問いません）を専用封筒でCIOへお送りいただくことで、Amazon CIO公式店にて対象製品を15%OFFクーポンにてご購入いただけます。

【キャンペーン期間】

4月7日（火）10:00 ～ 4月24日（金）23:59

【対象製品】Amazon CIO公式店

・SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K

・SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh

・SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh

・SMARTCOBY Pro SLIM SS

・SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 Pro CABLE SS5K

【お申込みの流れ 】

STEP 1：専用フォームより仮申請を行う

STEP 2：ご登録のアドレスに仮申請完了メール（クーポンコード）をお届け

STEP 3：Amazon CIO公式店にて対象商品ご購入時にクーポンをご使用ください

STEP 4：メールに記載の専用フォームより本申請を行う

STEP 5：回収セットを封書で発送

STEP 6：回収製品を返送用封筒に入れて投函

※本キャンペーンのご利用には、CIO会員へのご登録が必要です。

お申込みは下記フォームよりお願いいたします。

▶https://connectinternationalone.co.jp/pages/202604-norikae-info/

また、CIOでは今回の期間限定キャンペーンとは別に、モバイルバッテリーを安全にお使いいただくための取り組みを継続的に行っております。劣化や経年変化により安全性が低下した製品の回収サービスも常時実施しておりますので、お手元の古いバッテリーの処分にもぜひご活用ください。

【各種 回収サービス】

CIO自社製モバイルバッテリー回収サービス

▶https://connectinternationalone.co.jp/collectservice/

他社製モバイルバッテリー回収サービス

▶ https://connectinternationalone.co.jp/othercollectservice/

【自主回収ご協力のお願い】

「SMARTCOBY Ex01」の一部製造ロットにおける自主回収を実施しております。順次回収を進めておりますが、対象製品が市場に残っている状況です。お手数ではございますが、今一度お手元の製品をご確認いただきますようお願い申し上げます。

SMARTCOBY Ex01自主回収

▶https://connectinternationalone.co.jp/pages/202501-ex01-info/

後継機SMARTCOBY Ex04無償交換と再購入

▶https://connectinternationalone.co.jp/pages/202603-ex04-info/

【半固体系モバイルバッテリーについて】

半固体系モバイルバッテリーとは何か？

また半固体モバイルバッテリーへの移行やCIOの取り組みについて、動画コンテンツを公開しております。あわせてご覧いただけましたら幸いです。

▶ 【YouTube】【CIOのモバイルバッテリーはどうなっていく？】半固体、準固体、CCC認証 これからの業界動向についても解説します。

https://www.youtube.com/watch?v=NddgTL_OZBE

▶【YouTube】半固体？準固体？ モバイルバッテリーに使うセルをメーカーが解説

https://www.youtube.com/watch?v=nk0vEW6dWWQ

■CIOとお問い合わせについて



株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！と子どものようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

・株式会社CIO 公式ホームページ：https://connectinternationalone.co.jp(https://connectinternationalone.co.jp)

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