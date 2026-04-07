HASEGAWA FILM OFFICE（代表：長谷川廉・21歳）は、現役学生監督による独立制作連続ドラマ『便利屋ペンギンズ～裏メニュー始めました～』を2026年4月17日より公式YouTubeチャンネルで配信開始。低予算・短期集中撮影で制作した全10話を毎週金曜21時に公開予定です。

■ コンセプト断れない元便利屋と自由奔放な主人公による、再生と成長のコメディドラマ。■ あらすじカフェを営む藤原麻世と、半ば強引に便利屋を再開させたフリーター・美作えり。常連の女子高生や謎の男たちと共に、持ち込まれる依頼をこなしていく。クセ者揃いの依頼人に振り回されながらも、空回りを重ね、少しずつ“チーム”になっていく成長物語。■ 制作背景代表の長谷川は現役大学生。商業資本に頼らず、若手主体で継続的に物語作品を制作できる体制を目指し、本企画を立ち上げました。撮影は全10話を6日間で敢行する短期集中スケジュール。限られた予算と時間の中で、会話劇を軸に構成し、ワンカメ撮影を活かした演出により物語の密度を高めています。YouTubeという自由度の高いプラットフォームを活用し、スピード消費型ではなく「人物関係を丁寧に描く連続ドラマ」に挑戦しています。

■ キャスト・スタッフ監修：伊藤幸久監督：長谷川廉プロデューサー：山田浩之／中野達喜代主演：入澤優特別出演：与儀英一友情出演:ミッツ・エンドロール出演：永澤優月、みかんかれん、工藤彩夏、桜まほ、もりゆか、石坂里桜、稲塚誠人、荒井涼、西口莉杏、大島はるな、山下蘭、土田愛梨、桜羽このは（夢みるアドレセンス）、高槻実穂、福谷美乃莉、夜凪つむぎタイトル画切り絵：小出蒐ヘアメイク：脇埜乃香(福岡ベルエポック美容専門学校)スポンサー商品提供：株式会社M-Ink.協力：SHINING株式会社、株式会社ヴィブラント、サウンドショット武蔵関、Labrapoo制作著作：HASEGAWA FILM OFFICE■ 代表コメントHASEGAWA FILM OFFICE代表・長谷川廉（21）コメント：「21歳の学生という立場ですが、継続的に物語作品を生み出せる制作体制を築きたいと考えています。『便利屋ペンギンズ』はその第一歩です。YouTubeだからこそできる挑戦を続けていきます。」■ 配信概要作品名：便利屋ペンギンズ～裏メニュー始めました～配信開始：2026年4月17日（金）21時配信スケジュール：毎週金曜21時（全10話）配信媒体：YouTubeチャンネル「HASEGAWA FILM LOG」

■ 会社情報

HASEGAWA FILM OFFICE代表者：長谷川廉事業内容：映像制作公式YouTubeチャンネル：HASEGAWA FILM LOG