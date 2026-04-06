大槻ケンヂ「幻と想」大還暦祭、チケット完売につき配信決定！筋肉少女帯・特撮ほか豪華出演【4月10日（金）19時～ニコニコ生放送】
株式会社ドワンゴ
大槻ケンヂ・オーケン60！ 還暦『幻と想』大還暦祭＜ニコ生独占中継＞
[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1291_1_08d4499b719c9ae67034534c8bee733b.jpg?v=202604060651 ]
チケット購入はこちら :
https://dwango-ticket.jp/project/PxhSoRppyc
大槻ケンヂ・オーケン60！ 還暦『幻と想』大還暦祭
■出演
＜還暦オーケンお祝い帯＞
視聴する :
https://live.nicovideo.jp/watch/lv350203299
大槻ケンヂ・オーケン60！ 還暦『幻と想』大還暦祭＜ニコ生独占中継＞
株式会社ドワンゴは、2026年4月10日（金）19時より、EX THEATER ROPPONGIにて開催される「大槻ケンヂ『幻と想』大還暦祭」を、ニコニコ生放送にて配信いたします。本公演はチケット完売のため生配信が決定しました。還暦を迎えた大槻ケンヂの記念公演として、「筋肉少女帯」「特撮」をはじめとした豪華出演者が集結。一夜限りの特別なステージをお届けします。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1291_1_08d4499b719c9ae67034534c8bee733b.jpg?v=202604060651 ]
■視聴チケット価格
税込3,800円（＋サービス手数料10％）
■チケット販売期間
2026年5月10日(日)20時00分まで
■タイムシフト視聴期間
2026年5月10日(日)23時59分まで
※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴できます。
※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります
チケット購入はこちら :
https://dwango-ticket.jp/project/PxhSoRppyc
公演情報
■イベント概要
大槻ケンヂ・オーケン60！ 還暦『幻と想』大還暦祭
2026年4月10日（金）
会場：EX THEATER ROPPONGI
■出演
・筋肉少女帯
・特撮
・空手バカボン（KERA、内田雄一郎、大槻モヨコ）
・大槻ケンヂと絶望少女達（特撮 & XOXO EXTREME）
＜還暦オーケンお祝い帯＞
・ぶう（えんそく）
・団長（NoGoD）
・松永天馬（アーバンギャルド）
オーケン企画 公式サイト http://www.okenkikaku.jp/
オーケン企画 Xアカウント https://x.com/puku1048
大槻ケンヂ Xアカウント https://x.com/OfficialOken
視聴する :
https://live.nicovideo.jp/watch/lv350203299