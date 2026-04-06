大槻ケンヂ「幻と想」大還暦祭、チケット完売につき配信決定！筋肉少女帯・特撮ほか豪華出演【4月10日（金）19時～ニコニコ生放送】

株式会社ドワンゴ大槻ケンヂ・オーケン60！ 還暦『幻と想』大還暦祭＜ニコ生独占中継＞

株式会社ドワンゴは、2026年4月10日（金）19時より、EX THEATER ROPPONGIにて開催される「大槻ケンヂ『幻と想』大還暦祭」を、ニコニコ生放送にて配信いたします。本公演はチケット完売のため生配信が決定しました。還暦を迎えた大槻ケンヂの記念公演として、「筋肉少女帯」「特撮」をはじめとした豪華出演者が集結。一夜限りの特別なステージをお届けします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1291_1_08d4499b719c9ae67034534c8bee733b.jpg?v=202604060651 ]

■視聴チケット価格

税込3,800円（＋サービス手数料10％）

■チケット販売期間

2026年5月10日(日)20時00分まで

■タイムシフト視聴期間

2026年5月10日(日)23時59分まで

※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴できます。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります

チケット購入はこちら :https://dwango-ticket.jp/project/PxhSoRppyc

公演情報

■イベント概要

大槻ケンヂ・オーケン60！ 還暦『幻と想』大還暦祭

2026年4月10日（金）

会場：EX THEATER ROPPONGI

■出演

・筋肉少女帯

・特撮

・空手バカボン（KERA、内田雄一郎、大槻モヨコ）

・大槻ケンヂと絶望少女達（特撮 & XOXO EXTREME）

＜還暦オーケンお祝い帯＞

・ぶう（えんそく）

・団長（NoGoD）

・松永天馬（アーバンギャルド）

オーケン企画 公式サイト http://www.okenkikaku.jp/

オーケン企画 Xアカウント https://x.com/puku1048

大槻ケンヂ Xアカウント https://x.com/OfficialOken

視聴する :https://live.nicovideo.jp/watch/lv350203299