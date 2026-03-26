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ダカールラリー参加車両 「HySE-X2」をヤマハ発動機のコミュニケーションプラザで展示
HySE-X2（展示予定車両）
ヤマハ発動機株式会社が正組合員として参画する、技術研究組合「水素小型モビリティ・エンジン研究組合」（HySE: Hydrogen Small mobility & Engine technology）は、このたび同社の企業ミュージアムであるコミュニケーションプラザに「HySE-X2」の実車を展示します。「HySE-X2」は、研究用モーターサイクル水素エンジンを搭載し、2025年1月に開催された「ダカール2025（ダカールラリー※１）」のカテゴリー “Mission 1000 ACT 2※２”に参加した車両で、全コースを完走し、クラス2位を獲得しました。
展示車両：「HySE-X2」（ダカールラリー参加車両）
展示場所：ヤマハ発動機株式会社 コミュニケーションプラザ（〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500）
展示期間：2026年3月26日〜6月初旬
※展示期間は予告なく変更になる場合がございます。
■「HySE-X2」の概要
全長×全幅×全高：4,000mm × 2,000mm × 1,900mm
車両重量：1,250kg
エンジン種類/弁方式：水冷4ストローク直列4気筒スーパーチャージドエンジン/DOHC 4バルブ
総排気量：998cc
水素タンク：70MPa × 4本
水素搭載量：7.2kg
※1 ダカールラリーは、1978 年から毎年開催されている砂漠から泥濘地、山岳地帯などを走破するラリーレイド。2020 年からは中東・サウジアラビアで開催されている。
※2 水素エンジンや電動およびバイオフューエルとのハイブリッドなど、カーボンニュートラルに向けた次世代パワートレインの技術開発を自動車メーカーに促すカテゴリー。コース総走行距離は約1,000km（約100km×10日間）。
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 広報グループ
本社：0538-32-1145 / 東京：03-5220-7211
関連リンク
HySE:水素小型モビリティ・エンジン研究組合
https://hyse-global.com/