見て、触れて、体験できる「おもちゃ」のテーマパーク軽井沢おもちゃ王国(所在地：群馬県嬬恋村)が2026年4月17日(金)より本年度の営業を開始します！※画像・イラストは全てイメージ

こどもスタジオ NHKキッズキャラクター大集合！ ご要望にお応えして再び開催決定！

https://www.omochaoukoku.com/karuizawa/

NHK Eテレの人気番組「いないいないばあっ！」「おかあさんといっしょ」「みいつけた！」の世界に入り込んで遊べるコーナーがいっぱい！

こどもスタジオ NHKキッズキャラクター大集合！ イベント概要

「いないいないばあっ！」エリア・スタジオひろばスタジオセットが再現された遊び場で、からだを動かしてあそぼう！・ぽぅぽのボールプールボールがいっぱい！壁の穴にボールを入れてみよう。ボールが上から落ちて来るよ！「おかあさんといっしょ／ファンターネ！」エリア・「ファンターネ！」の仲間たちと「ハイ、パチリ！」「ファンターネ！」のキャラクターとの写真撮影スポット・あーぷんのおさんぽファンターネ島の森で、あーぷんをおさんぽさせよう！「みいつけた！」エリアいすのまちフォトコーナーいすのまちに入り込んでコッシーたちとパチリ！サボさんとじゃんけんしたり、オフロスキーといっしょに「よんだんす」！などなど、いろんな遊びがいっぱい♪ワンワンカー ライド

小さなお子様でも乗ることができる、動く「ワンワンカー」が登場！※ 別途料金が必要（1回200円）※ ３歳以下は大人（18歳以上）の付添が必要※ 定員２名（小人1名・大人1名で合計90ｋｇまで）こどもスタジオ NHKキッズキャラクター大集合！概要【開催期間】4/17（金）～9/6（日）※予定【営業時間】終日【入場料】料金1人400円/0歳6か月～有料のお子様にオリジナルシールプレゼント♪※おもちゃ王国入園料は別途必要(2歳から)※フリーパス利用不可※状況により入場制限を設けさせて頂きます。【会場】おもちゃのお城内※混雑時は入替制とさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。※内容は予告なく変更する場合がございます。©NHK ©NHK・NED

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4月29日(水)には、あーぷんとの撮影会、5月6日(水)には誠お兄さんが登場するスペシャルイベントも開催します。

ファンターネ！あーぷんのさつえいかい 概要

NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」内の人気コーナー「ファンターネ！」のあーぷんが着ぐるみになって登場します。お手持ちカメラであーぷんと記念写真を撮ろう♪【場所】イベント広場【開催日】4/29（水・祝）【開催時間】1日3回 11：00～/13：00～/15：00～【料金】参加無料※約30分の開催となります。お時間になりましたら終了とさせて頂きます。※他のお客様が映り込んでいる写真や動画をSNS等の投稿サイトにアップロードする行為は禁止させていただきます。※諸般の事情により、内容を変更・中止する場合がございます。©NHK

誠お兄さんのあそびまショータイム！ 概要

軽井沢おもちゃ王国に第12代 体操のお兄さん、誠お兄さんがやってくる！みんなでたのしくからだを動かそう！【場所】イベント広場【開催日】5/6（水・振休）【開催時間】11：30～【料金】参加無料※諸般の事情により、内容を変更・中止する場合がございます。※お席確保は可能ですが、1名様お席でお待ち頂きますようお願い申し上げます。お荷物のみの確保はご遠慮頂いております。---誠お兄さんNHK Eテレ「おかあさんといっしょ」第12代 体操のお兄さんとして4年間活動。現在は、ステージでの公演やスポーツに関する講演会・自身が考案するコンテンツを通じて、からだを動かすことの楽しさを表現している。 ---

軽井沢おもちゃ王国とは

最新のものから昔懐かしいものまで、おもちゃが多彩に揃う12館のおもちゃのお部屋と0歳から楽しめるアトラクション、北関東最大級規模、約120のアスレチックエレメントを有する自然・アスレチックエリアからなる「おもちゃ」のテーマパークです。渓流釣りやニジマスのつかみどりなど自然体験も充実しており、魅力満載です。浅間山の麓、標高1,100mの自然豊かな浅間高原に位置しており、ホテルグリーンプラザ軽井沢(450室1,880名収容)、プリンスランドゴルフクラブ(18H)と隣接した、総合リゾート施設です。

施設概要

【所在地】群馬県吾妻郡嬬恋村【料金】入園券 大人 ：1,300円入園券 小人 ：1,000円フリーパス 大人：3,300円フリーパス 小人：3,100円※0歳・1歳のお子さまは無料です。※付添いの方は有料となります。※「おもちゃのお部屋」は入園券のみでお楽しみいただけます。【営業期間】2026年4月17日(金)～11月23日(月・祝)※予定【営業時間】10:00～17:00※5月2日(土)～5月6日(水)は9:30～17:00※11月は～16:30【休園日】2025年11月25日(火)～2026年4月16日(木)迄5月13日(水)～7月8日(水)の毎週水曜日、6月30日(火)※状況により、臨時休園や営業時間変更の可能性がございます。予めご了承ください。【交通】お車 上信越自動車道 碓氷軽井沢ICより30km 約60分電車 北陸新幹線軽井沢駅より西武観光バス 約60分【TEL】0279-86-3515施設HP：https://www.omochaoukoku.com/karuizawa/公式Instagram：https://www.instagram.com/hotelgreenplazakaruizawa/

会社概要

https://www.omochaoukoku.com/karuizawa/https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C%E5%90%BE%E5%A6%BB%E9%83%A1%E5%AC%AC%E6%81%8B%E6%9D%91%E5%A4%A7%E5%89%8D%EF%BC%92%EF%BC%92%EF%BC%97%EF%BC%97

名称 ：株式会社日本商事代表者 ：代表取締役 安達 暁子設立日 ：2018年3月30日事業内容：ホテル、遊園地及びゴルフ場の経営並びに管理の請負