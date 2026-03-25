バルク化学品物流への需要拡大を背景に、世界のケミカルタンカー輸送市場は2035年までに611億5,000万米ドルに達する見通し

バルク化学品物流への需要拡大を背景に、世界のケミカルタンカー輸送市場は2035年までに611億5,000万米ドルに達する見通し