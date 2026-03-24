三共食品株式会社(所在地：愛知県豊橋市、代表：中村 俊之)より、アパレルブランド「GOODFOOD」より、2026年春夏コレクションとしてきぃぃりぷさんとコラボレーションしたTシャツ7型を2026年3月24日(火)に公式ECサイトで発売します。本コレクションは「Sunday」をテーマに、日常の時間の流れや感情を色彩・モチーフで表現し、素材の制約にとらわれない“自分らしく着られる”デザインを追求しています。





商品ページ ： https://diner-store.jp/collections/gf26ss

公式サイトURL： https://diner-store.jp/pages/goodfood

Instagram ： https://www.instagram.com/goodfood_jpn/





Veggies Logo T-shirt 着用





■背景―「Sunday」が生まれた経緯

日常に寄り添う視点から生まれたライフスタイルブランド

GOODFOODは、「日常の豊かさ」をテーマに誕生したブランドです。素材や製法に配慮したプロダクト(例：BANANA CLOTHなど)を通じて、暮らしの中に心地よい価値を提案してきました。近年、日々の暮らしの中で「自分らしく心地よく過ごす時間」を大切にする価値観が広がっています。ファッションもまた、装うことで気分を整えたり、その日の時間の質を高める存在として注目されています。こうした背景を受け、GOODFOODでは今回発売モデルを“時間(Sunday)の蓄積された感情”をデザインテーマに据え、日常の中の心地よさを改めて提案します。





Surf&Turf Car T-shirt





■特長―デザインとプロダクトの差別化

Sundayを具現化した7型の表現 本コレクションは朝・昼・午後・夕方・夜といった一日の流れを軸に、各Tシャツに異なる時間帯の空気感を割り当てています。デザイン面では「ゆったり」「前向き」「楽しさ」「切なさ」といった日曜日に宿る多層的な感情を、カラーリングとグラフィックで表現。素材は今シーズン、あえて縛りを設けず、デザインの物語を最もよく伝えられる組成を採用しています。撮影では穏やかな自然光や生活感のあるシーン設計を行い、特別な瞬間ではなく日常の延長としての心地よさを可視化しました。衣服を通じて「日常の時間」を意識させる点が、GOODFOODのこれまでの素材起点の取り組みと異なる差別化要素です。





American diner T-shirt





■きぃぃりぷさんとのコラボレーション

今回のコレクションではSNSを中心に独自の感性を発信するきぃぃりぷさん(きぃーちゃん)を起用。今回のテーマと彼女の自然体の表現力、日常の中にある楽しさを発信する姿勢が今回のテーマ「Sunday」と共鳴し、起用に至りました。

また、今回のビジュアル制作に合わせインタビューも行いました。

「Sunday」というテーマの解釈や、日常の中で大切にしている時間の過ごし方、今回の撮影で感じた空気感などについて語っています。









■インタビュー抜粋

【今日いくつかのコーデを着てもらいましたけどこれはよかった！という一番お気に入りのコーデはありますか？】

例えば、背面が草っぽい柄のTシャツなら、ワイドな黒ライン入りのオーバーサイズのデニムに合わせると、ちょっとラフなコーデになります。そこにキャップをかぶると、ギャル可愛い雰囲気になると思います。

あと私は帽子が好きなので、Tシャツには帽子やキャスケットを合わせると雰囲気が出やすいと感じています。Tシャツを主役にしたい子は、帽子やアクセサリーなどの小物が重要かなと思います。ワイドパンツも、かっこよく決めてもらえたら嬉しいです。





【今回のテーマがSundayということで撮影もSundayを意識しています。最近の印象に残っているSundayがあれば教えてください。】

休みがなくて普段は分からないんですけど、韓国に行ったときは可愛いお洋服を買いに行ったり、仕事の合間に飲みに行ったりしてました。





【きいちゃんファンのみなさんにGOODFOODの服をおすすめする推しポイントをお願いします。】

このTシャツは、小ギャルの子から大人まで着られると思うので、野菜系とか食品プリントのTシャツが欲しいなと思った子は、ぜひチェックしてみてください。





▼インタビュー・撮影風景のムービー

・インタビューの様子

https://youtube.com/shorts/wGe0-aMzoE4?feature=share

・撮影の様子

https://youtube.com/shorts/Y3Crn6ssnM8?feature=share









■きぃぃりぷさんプロフィール

Rainbow Byte T-shirt 着用

「美容を通して人生を底上げする」をコンセプトに活動する美容家。自身が15kgのダイエットと肌質改善に成功した経験から、独自の「綺麗マインド」を確立。ABEMAの恋愛リアリティショー『ラブ上等』に出演。飾らない等身大のキャラクターと、恋愛や人間関係に対する鋭くも愛のある視点が大きな反響を呼び、SNSを中心に多くの女性から「共感できる美容家」として圧倒的な支持を得ている。現在は「マインド×外見美」を軸に、美容商材のプロデュースやセルフラブを広める活動を展開。外見の変化をきっかけに、内面から自信に満ちた女性を増やすためのトータルプロデュースを行っている。









■商品概要

『GOODFOOD』2026春夏コレクション Tシャツ7型

テーマ ： Sunday(2026 Spring/Summer)

発売日 ： 2026年3月24日(火)

販売場所 ： GOODFOOD公式ECサイト

( https://diner-store.jp/pages/goodfood )

価格 ： 6,600円(税込)

サイズ展開 ： S／M／L

公式Instagram： https://www.instagram.com/goodfood_jpn/

詳細情報 ： https://diner-store.jp/collections/gf26ss

特記事項 ： 撮影・プロモーションにきぃぃりぷを起用

インタビュー素材あり(取材対応可)

参照ページ ： 商品詳細・画像／素材情報はブランドページ参照

( https://diner-store.jp/pages/goodfood )









■GOODFOODについて

日本のアパレル業界では、サステナブルや多様性といった価値観が重視される一方、日々変化するトレンドや消費者のライフスタイルに寄り添う提案が求められています。

当社は、2023年より“食”を軸に、日常の豊かさや楽しさを届けたいという想いからライフスタイルブランド『GOODFOOD』を展開。これまでバナナの茎を原料とした「BANANA CLOTH」など、サステナブルな素材や製法にこだわったプロダクトを発表し、食とファッションの新たな接点を模索してきました。

しかし、社会や気分がめまぐるしく変化する今、サステナブルであることだけでなく、「今の自分にしっくりくる」「素直に好きと思える」ことも、心地よい日常のために重要だと考えています。





2026年春夏コレクションでは、あえて素材の縛りを設けず、“自分らしくあること”を尊重したデザインを追求。誰かに合わせるのではなく、自分の感覚で選び、身につけた瞬間に笑顔になれるTシャツを通じて、ファッションでも“GOODFOODな毎日”を提案します。









■三共食品について

創立50年を迎える三共食品は「食べる“わくわく”を世界中に」をコンセプトに、食品に欠かせないうまみ成分の素である「エキス」や、本格的な味を再現した「スープ」、インスタント食品などに使う「乾燥野菜」、そして食材としての「乾燥食品」などを製造、販売する「調味料事業」と、外食、中食、給食産業向けの「業務用食品」などを製造、販売する「外食事業」を包括的に展開しています。





日本の食を支える食品メーカーとして、食品製造の安全性を確保するための世界的管理基準「HACCP(ハサップ)」を順守、また、食品安全マネジメントシステムの国際規格「ISO22000:2018」並びに「FSSC22000」を取得。日本中へ安心安全な食をお届けしています。年間売上、約59億円。今後、海外での展開も視野に入れ、食品会社でありながらもアパレルなど様々な分野でワクワクをとどけていき売上100億円を目指しています。





Tiktokアカウント： https://www.tiktok.com/@the.diner3?is_from_webapp=1&sender_device=pc









■会社概要

企業名 ： 三共食品株式会社

所在地 ： 愛知県豊橋市老津町字後田25-1

代表者 ： 代表取締役 中村 俊之

事業内容： 調味料、乾燥食品を始めとする加工食品の製造・販売

URL ： https://sankyofoods.co.jp/