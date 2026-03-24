「台湾屋台祭」を海老名駅西口中心広場にて開催決定！海老名駅・ららぽーと海老名からすぐ。アクセス良好！イベントを目的にご来場する方はもちろん、通りすがりの方も台湾好きに…！まるで台湾に来たような空間と、台湾料理の香りが場内を漂っています。当イベント限定のメニューを出している店舗や、お土産にお持ち帰りもできる物販も充実！また、会場内を盛り上げるパフォーマーも集結！お食事の合間に楽しめるステージショーが随時展開され、子どもから大人まで楽しむことができます。ぜひご家族・友人・おひとり様でも、お楽しみください！

開催概要

**■ 名称**台湾屋台祭in海老名2026**■ 日程**2026年4月3日（金）16:30-20:00 プレオープン2026年4月4日（土）11:00-20:00 2026年4月5日（日）11:00-19:30**■ 会場**海老名駅西口中心広場（ららぽーと海老名前）〒243-0436 神奈川県海老名市扇町13**■ 入場料**入場無料※開催時間などは事情により若干変更する場合がございます。※雨天決行・荒天中止／中止の場合はSNSにて発表いたします。■イベント公式SNSInstagram：[https://www.instagram.com/taiwan_yatai_fes](https://www.instagram.com/taiwan_yatai_fes?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)X(旧Twitter)：https://x.com/taiwan_yataiこちらにてイベント詳細を順次更新しております。

店舗一覧・出演アーティスト一覧

■店舗紹介

蓮香園 新館刈包(台湾バーガー)/700円当店の自慢は刈包(台湾バーガー)です。一つとしての具材を丁寧に手をかけて食べ応えのある厚切りの豚角煮をふわふわのまんじゅうで包み込みました。

101美食台湾大鶏排/1,000円101美食は横浜中華街大通りにある人気食べ歩く店です。

銀座 台楽タンガオ台湾カステラ：プレミアムプレーン/1,600円専用オーブンでじっくり焼き上げたふわぁしゅわぁのくせのない味わいのプレーンカステラ。どの年齢層の方にもお召し上がりいただけます。

出店者リストはこちら(3/24時点)OKEIBREWERY蓮香園 新館銀座 台楽タンガオ台湾料理こやま飯店ペッカリービール101美食LACCI台湾屋台 來來台湾茶専門店CHALAN（茶蘭）JONA寿凰 JFBダイニングプランナー

■出演者紹介

The Perx -パークス-サルビアホールのバンクアーティスト［The Perx-パークス-］より、サックス2本で演奏します。「音楽をもっと楽しむ！」をモットーにジャンルにこだわらずヒット曲を中心に演奏します。みなさま、一緒に音楽を楽しみましょう！

出演者リストはこちら(3/24時点)東雲ゴールドSUR DE WAVEThe Perx -パークス-やすこ（仮面舞踏塾）Juggling Performer DAISUKE

その他コンテンツ

1）LINEお友だち追加でクーポンGET！ 当日会場では、クーポンが**必ず**当たる**無料くじ引き**ができます！ →公式LINE登録で無料くじ引きができます。 https://lin.ee/bzXVUhG2）開運横丁 占いブースを設置予定。

3）台湾「凰來」超級市場 物産展を展開予定。

本件に関するお問い合わせ先

事務局：DotDeli株式会社担当： 田中 良伸所在地：神奈川県横浜市神奈川区栄町2-1キコー横浜ビル402Mail： dotdeli.biz@gmail.co.jp

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