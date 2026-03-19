株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「月刊ピアノ 2026年4月号」を、2026年3月19日に発売いたします。

【特集】は「推し活タイムトラベル 推し活の“原点”は19世紀のクラシック界にあった？ かげはら史帆（文筆家）×やまみちゆか（音楽漫画家）対談」。『ベートーヴェン捏造』の著者・かげはら史帆さんと、『漫画 パガニーニ』の著者で、『もっと知りたい！ 作曲家のヒミツ』連載中のやまみちゆかさん。19世紀のファン文化と、おふたりの時を越えた「推し活」に迫ります。【インタビュー】では、月刊ピアノ創刊2年目の1997年にデビューし、月刊ピアノと同じ年数を走り続けている加羽沢美濃さん、ドイツを拠点に活動し、3月にライヴ盤CDをリリースする亀井聖矢さん、「コンサートツアー2026 -Evolution-」など、今年も数々の公演を控えるござさん、ジャズ・ピアノの金字塔『ケルン・コンサート』を、楽譜をもとに再現した山口ちなみさんが登場。【ジャズピアニストの肖像】の第9回は西山 瞳さん。【Report】では、セカンドアルバム『Chopin Orbit』を携え、全16公演を巡った角野隼斗さんの全国ツアー「Hayato Sumino Japan Tour 2026 “Chopin Orbit”」の東京芸術劇場コンサートホールでの公演をレポート！さらに、ピアノカーニバル！×月刊ピアノがコラボレーション！10周年に向けた歩みとして、野山真希さんと春畑セロリさんによる初の連弾収録の様子もお届け。加えて、堀江真理子さんによる「ピアノの表現が広がる指導法ワークショップ」の開催レポートも紹介します。【Catch Up！！】では、今号の楽譜にも掲載されている、スーパーや商店街などのBGMでお馴染みの「呼び込み君」の誕生秘話を、群馬電機株式会社の営業担当者さんにお話を伺いました。また、30周年を記念して、読者が選ぶ人気曲投票を開催します。あなたの思い出の1曲を教えてください♪さらに、読者の皆さんに「月ピ愛」を語っていただく「30周年企画 読者が語る“わたしと月ピ”」をはじめ、史上初・編集部によるラジオ企画「月刊ピアノ編集部のゆるっと裏部屋ラジオ」、アンケート回答者全員に当たる「応募者全員プレゼント」もご用意しております。ふるってご参加＆ご応募ください！楽譜コーナーでは、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌「Honto」（sumika）、TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」オープニングテーマ「AIZO」（King Gnu）、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期 オープニングテーマ「lulu.」（Mrs. GREEN APPLE）、「オーメンズ・オブ・ラブ ～吹奏楽アレンジver.～」、「プロポーズ」（なとり）、「PIECE OF MY WISH」（今井美樹）、「涙そうそう ～加羽沢美濃アレンジver.～」（夏川りみ）、「千本桜」（黒うさP feat. 初音ミク）、「呼び込み君」、「舞踏への勧誘」（ウェーバー）など、多彩なラインナップをお届けします。連載では、春畑さんの〈セロリの電Pパーク！〉が「サクラ咲ケ」（嵐）、事務員Gさんのアレンジは「天城越え」（石川さゆり）、ずっしーさんのアレンジによる「記念撮影」（BUMP OF CHICKEN）、ござさんの連載はTVアニメ『キテレツ大百科』オープニングテーマ「お料理行進曲」（YUKA）。今月も最新ヒットから人気の定番曲まで、魅力満載の楽曲を初級・中級・上級の幅広いアレンジでお届けします！

★お知らせ★

2026年7月号で創刊30周年を迎える『月刊ピアノ』。今読んでいる方にも、昔読んでいた方にもお楽しみいただける企画を、1年をとおしてお届けしていきます。【企画1】月ピ読者が選ぶ！人気曲総選挙1996年に創刊された『月刊ピアノ』。30年間で掲載した楽譜はなんと4,542曲！（2026年3月号現在）。この節目を記念して、読者が選ぶ人気曲投票を開催します。あなたの思い出の1曲を教えてください♪【企画2】月ピ30周年記念イヤー読者インタビュー募集！2026年7月号で30周年を迎える月刊ピアノ。そこで2月号から6カ月にわたり、月ピとの歩みや、思い出に残っている記事や曲などを一緒に振り返ってくれる読者さんを募集します。下記のアンケートフォームより『読者インタビュー応募』と記載してお送りください。https://jp.surveymonkey.com/r/WHY25FZ【企画3】12カ月でメロディが完成！「今月の１音」企画今年の背表紙には、毎号音符が1つずつ入ります。1年分がそろうとメロディとして現れる仕掛けです。どんなメロディになるのか、ぜひ毎月、背表紙もいっしょにチェックしてみてください。

【企画4】どの号が元ネタ？今月の復刻表紙クイズ創刊30周年イヤーを記念して、歴代の表紙のうち、ある1号の構図を再現した“セルフオマージュ表紙”を毎号クイズでお届けしていきます。正解は次号で発表！ ふるってご参加＆ご応募ください！

【企画5】制作ウラ話も！？“月刊ピアノ編集部のゆるっと裏部屋ラジオ”30周年を記念した“月刊ピアノ初”のラジオ企画『月刊ピアノ編集部のゆるっと裏部屋ラジオ』がスタートしました！第3回は2026年3月9日(月)より配信中。作業用BGMや家事の合間など、気軽に楽しめる耳のお供として、ぜひお聴きください♪

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQxa0H0eZ1v6mlderVuXXL97JUXd8HFwQ

【企画6】全員に当たる！ アンケート回答者プレゼント これまで月刊ピアノを支えてくださった読者のみなさまへの感謝を込めて、P.114記載のQRコードから＜読者アンケート＞にご回答いただいた方全員に、月刊ピアノ30周年記念≪切手ふう ミニ表紙ステッカー≫をプレゼント！ ふるってご参加＆ご応募ください！

【収載楽曲】●マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション・Honto（sumika） *『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌・AIZO（King Gnu） *TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」オープニングテーマ・lulu.（Mrs. GREEN APPLE） *TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期 オープニングテーマ●連弾しましょ♪さらに楽しく＆華やかに♪・オーメンズ・オブ・ラブ ～吹奏楽アレンジver.～●編集部オススメ！話題曲・プロポーズ（なとり）●いつか必ず弾きたい とっておきの1曲・PIECE OF MY WISH（今井美樹）●30周年イヤー記念・豪華スペシャルアレンジ・涙そうそう ～加羽沢美濃アレンジver.～（夏川りみ）●やさしく弾ける♪癒しアレンジで奏でる 名曲セレクション・千本桜（黒うさP feat. 初音ミク）●これなら弾ける！らくサビPiano・呼び込み君●ずっしーの Arrange Chips・記念撮影（BUMP OF CHICKEN）●ござ式 All that Piano Arrange PartII・お料理行進曲 *TVアニメ『キテレツ大百科』オープニングテーマ●事務員Gのアレンジ交差点・天城越え（石川さゆり）●アイ・ラブ・クラシック・舞踏への勧誘（ウェーバー）●セロリの電Pパーク！・サクラ咲ケ（嵐）

商品詳細

月刊ピアノ 2026年4月号

定価：1,100円（10%税込） ※特別定価 仕様：A4変型判縦／116ページ発売日：2026年3月19日発売 JAN：4912076250462商品コード：GTM01102811https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTM01102811

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4912076250462https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ4F95M9

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【本商品に関するお問い合わせ】 (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部 (https://www.ymm.co.jp)問い合わせフォーム：https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP