六歌仙、特大タラバガニが13310円で食べ放題

有限会社やきにく亭六歌仙、特大タラバガニ食べ放題の提供開始から4ヶ月で累計11トン以上消費

Trip advisor 選出店として国内外から支持、多くの評価を獲得

有限会社やきにく亭六歌仙の店舗:当店の食べ放題コースでは、太く肉厚で身入りの良い特大タラバガニを心ゆくまでお楽しみいただけます。2025年11月の提供開始以来、4ヶ月間で累計11トン以上のタラバガニを消費しました。弾力のある食感と上品な甘味が特徴で、和牛と並び、当店で高い人気を集める食材の一つです。







松阪牛や神戸牛などの和牛、さらに、オマール海老やあわびなど、高級料亭でも提供される食材を含むコースも別途ご用意しております。用途やご予算に応じて、日本の「山の幸」と「海の幸」の最高峰を一度に味わう至福の美食時間をお楽しみいただけます。

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歌仙は、旅行プラットフォーム「Trip advisor」が選ぶ「2025年トラベラーズ チョイス アワード ベスト オブ ザ ベスト」にも選出されており、世界中の旅行者から高い評価を受ける六歌仙ならではの唯一の食べ放題体験をご堪能ください。

【コース概要】

・楓の宴 特大タラバガニ付き焼肉食べ放題！

【料金】期間限定14850円→13310円

定

番のタンやカルビをはじめ、特大タラバガニを含む食べ放題！焼き肉に加え、和牛しゃぶしゃぶ、和牛すき焼きを同時に満喫できるプランです。

・月の宴 豪華海鮮付き焼肉食べ放題！

【料金】17600円

よ

り厳選された上質な和牛を中心に、オマール海老やあわびが食べ放題の贅沢プランです。山の幸と海の幸を思いっきり満喫したい方に絶対おすすめです。

【六歌仙のこだわり】

｟和服｠日本の文化を感じられる、おもてなし

六歌仙では、入店時から和服姿のスタッフが接客を行なっています。女性は華やかな着物、男性は凛とした袴姿でお迎えいたします。訪日観光客の利用が多いことから、日本文化を体感できる演出の一環として実施しています。写真撮影にも快く応じているため、旅の思い出づくりにも最適です。







｟和牛と日本食文化を一度に楽しめる贅沢コース｠

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歌仙では、「和牛×飲み放題」を提供しています。本コースには全て2時間の飲み放題が含まれ、生ビールやワイン、日本酒、焼酎、梅酒など、多彩なお酒をお楽しみいただけます。さらに、食べ放題コースでは焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼きの３つの和牛料理を一度に味わうことができ、日本ならではの食文化をお客様に体験いただける内容となっております。

会社概要

有限会社やきにく亭六歌仙は、1986年の創業以来神戸牛・松阪牛をはじめとする黒毛和牛を提供し、多くのお客様にご愛顧いただいております。お客様に喜んでいただくことをモットーに、これからも品質とおもてなしを大切にして参ります。

・所在地(本社):〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-10-2 110ビル10F

・代表者名:笠井 俊作

・自社サイトURL: https://rokkasen.co.jp/jp/

お問い合わせ先

有限会社 やきにく亭六歌仙

担当者:猪股 春希

【TEL】:03-3348-8676

【E-mail】:rokkasen.online@gmail.com