グラニフに新たなオリジナルキャラクターが登場！「ネコのフリ」した「nofuri（ノフリ）」、3月23日(月)デビュー

どこかぎこちない表情をしたこの子はノフリ。「ネコのフリ」をして地球の生活に溶け込めるよう「ネコ練習中」。興味があるモノを見つけると、体の色や模様を変えてしまうほど夢中に。そんなふうに自分の“好き”を全身で表現しながら、人間の文化を楽しんでいます。相棒のスターフルーツとともに、これから何に興味を持ってどんな「フリ」をするのでしょう。