グラニフに新たなオリジナルキャラクターが登場！「ネコのフリ」した「nofuri（ノフリ）」、3月23日(月)デビュー

公式オンラインストアにて、一足早くキャラクター紹介ページを公開中。

デビューに合わせて、ステッカープレゼントやラテアートなどを実施。







　株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田昭彦、以下グラニフ）は、新たなオリジナルキャラクター「nofuri（ノフリ）」が2026年3月23日(月) にデビューし、グラニフ国内店舗および公式オンラインストアにて商品の販売を開始いたします。

　この春、グラニフのキャラクターデビューの最初を飾る「nofuri（ノフリ）」は、「ネコのフリ」をして地球の生活に溶け込めるよう「ネコ練習中」のキャラクター。自分の体の色や模様を変えてしまうくらい、自分の“好き”を全身で表現しながら人間の文化を楽しんでいます。いつも一緒にいるスターフルーツは、地球暮らしの大切な相棒。鏡をチェックする姿や、気になるもの・知りたいことをワクワクしながら見つめて研究する姿は、はじまりの季節のさまざまなシーンとも重なります。

　今回のデビューでは、全19アイテムを発売。Tシャツやシャツ、カーゴパンツなどのアパレルアイテムに加えて、キャップやぬいぐるみチャームなどの雑貨も展開いたします。

　新キャラクターのデビューを記念し、2026年3月23日(月)より、グラニフの国内店舗・オンラインストアにて、ステッカーのプレゼントキャンペーンを開催。対象商品のお買い上げで、オリジナルステッカーを1枚プレゼントいたします。また、旗艦店の「グラニフ東京」（原宿）および「グラニフ福岡天神」に併設の「グラニフカフェ」には、限定ラテアートが登場いたします。

　なお公式オンラインストアの特設ページでは、商品やキャンペーンの詳細とあわせて、ダウンロードできる「ぬりえ」もご用意しております。ぜひご自身の“好き”で彩ってお楽しみください。

・公式オンラインストア　特設ページ　https://www.graniph.com/other/nofuri

nofuri（ノフリ）





どこかぎこちない表情をしたこの子はノフリ。「ネコのフリ」をして地球の生活に溶け込めるよう「ネコ練習中」。興味があるモノを見つけると、体の色や模様を変えてしまうほど夢中に。そんなふうに自分の“好き”を全身で表現しながら、人間の文化を楽しんでいます。相棒のスターフルーツとともに、これから何に興味を持ってどんな「フリ」をするのでしょう。




お買い上げプレゼント 「オリジナルステッカー」

3月23日(月)より、グラニフの国内店舗および公式オンラインストアで「nofuri」商品をお買い上げいただいたかたに、「オリジナルステッカー」1枚をプレゼント！（画像はイメージです）











※一度のお会計につき1枚のプレゼント

※アウトレット店、ららぽーと台北南港店を除く全店舗で開催

※在庫がなくなり次第終了となります

その他、プレゼントに関する詳細は公式オンラインストア特設ページにてご確認ください





グラニフカフェ　限定ラテアート

旗艦店「グラニフ東京」（原宿）および「グラニフ福岡天神」に併設の「グラニフカフェ」では、「カフェラテ」(550円)のラテアートにnofuriデビュー記念の限定デザインが登場いたします。（画像はイメージです）













グラニフ東京

住所：150-0001　東京都渋谷区神宮前4-25-13 MICO神宮前 グラニフ東京2階

営業時間：11:00〜20:00（ラストオーダー 19:30）

グラニフ福岡天神

住所：810-0041　福岡県福岡市中央区大名1-15-1 天神西通りスクエア　1F

営業時間：10:00〜21:00（ラストオーダー　20:30）

※両店ともテイクアウト可

展開商品　※すべて3月23日(月)発売予定

























左・中左 Tシャツ 各3,900円、中右 ピグメントビッグシルエットTシャツ 4,900円、右 ビッグシルエットTシャツ 4,900円

























左 ビッグシルエット半袖シャツ 6,500円、中左 ルーズフィット半袖シャツ 6,500円、中右 トリムポロシャツ 4,900円、右 ビッグシルエット半袖パーカー 5,900円

























左 カーゴパンツ 7,900円、中左 ミドルソックス 900円、中右 キャップ 3,500円、右 ショルダーバッグ 3,900円

























左・中左　チャーム 各2,900円、中右・右 キーホルダー 各1,200円

会社概要

■会社名

株式会社グラニフ

■代表取締役

村田 昭彦

■本社所在地

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F

■事業概要

デザインプロダクトの企画、製造、販売等

■ブランドビジョン

IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。

IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。

■販売チャネル

公式オンラインストア：https://www.graniph.com

店舗：71店舗（国内70、海外1　2026年3月1日現在）

■情報発信チャネル

企業サイト：https://graniph.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official

公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates

公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC

LINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/%40566yickw

■グラニフオリジナルキャラクター　公式Xアカウント

ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g

イカク：https://x.com/ikaku_g

ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g

ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g

ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g

本件に関するお問合わせ先

株式会社グラニフ　PR担当：三浦／多部田

E-mail： press@graniph.com

